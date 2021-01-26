Исследования молодых ученых обеспечивают будущее страны

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Правительство Москвы огласило список лауреатов специальной премии города для молодых ученых.

В общей сложности премию в 2 миллиона рублей получили авторы 50 научных работ в области математики, физики, химии, биологии, медицины, гуманитарных, общественных и других наук — всего 22 номинации. В числе победителей — студенты и молодые сотрудники МГУ, МИСиСа, ФИАНа, Сколтеха, СТАНКИНа и других вузов столицы. Миллионерами в этом году стали ученые, придумавшие новые методы диагностики патологий почек; исследовавшие Т-клеточный иммунный ответ на инфекции и вакцины; посмотревшие на дерево как на источник климатической, исторической и археологической информации; те, кто изучал околоземное пространство и новые свойства графена; выявлял эрозию на поверхности ракетных двигателей и создавал новые наноматериалы…

Что порадовало, отмечались не только разработки, несущие профит реальным секторам экономики, но и фундаментальные исследования, существенная польза от которых часто не видна, а если и может быть получена, то не так быстро. Между тем именно подобные наработки могут внезапно «выстрелить» в трудные времена. Взять тот же коронавирус — не будь у нас фундаментальных исследований в биологии (часто финансируемых по остаточному принципу), смогли бы мы всего за год продвинуться в изучении этой напасти, а главное — в методах избавления от нее? Вряд ли.

Тем обиднее, что осведомленность наша о достижениях оте чественной науки стремится к нулю. В преддверии нового года РАН по традиции провела среди населения опрос — выясняли важнейшие, на наш взгляд, достижения ученых за 2020-й. Респондентов намеренно просили не упоминать исследования, связанные с ковидом, иначе бы рейтинг получился однобоким. Большинство из названного имело уверенный зарубежный след: китайский модуль на Луне, их же квантовый компьютер, навязшее в зубах глобальное потепление, решение проблемы сворачивания белков (победа за британцами), новый геоглиф в пустыне Наска, ну и так далее.

Из нашего запомнилась лишь работа российско-германской орбитальной обсерватории «Спектр-РГ», нарисовавшей первую полную рентгеновскую карту звездного неба. А ведь были еще лекарство от болезни Бехтерева, серьезного аутоиммунного заболевания, запуск уникального синхротрона, скифский воин, оказавшийся девочкой-подростком, прорывные работы в математике, физике, материаловедении, геофизике.

Возможно, есть в этом и вина СМИ, гоняющихся за зрелищностью и сенсационностью, и вина институтов, не умеющих «вкусно», просто и понятно подать научную новость, родившуюся в недрах их лабораторий. Есть и проблема системного характера, ведь из-за особенностей финансирования, заточенного на чуть ли не мгновенное получение практической выгоды от исследований, многие вынуждены «забивать» на проверку собственных экзотических гипотез: проще пойти по уже проложенной зарубежными коллегами тропе и «докрутить» чью-то имеющую практический выхлоп идею. На это и деньги выбить проще! Заниматься вторичными вещами, разумеется, удобно, но это ли двигает прогресс вперед?

Нынешний год объявили Годом науки. Логично — ситуация с ковидом наглядно показала, насколько мы зависимы от того, что происходит в исследовательских лабораториях, как мы нуждаемся в образованных кадрах, и что картину будущего определяет именно наука. Не говоря уже о престиже и авторитете страны. Остается надеяться, что с уходом пандемии мы об этом не забудем. Потому что такая забывчивость поистине чревата.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Мажуга, ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева:

— Если мы говорим о технологическом лидерстве страны, то роль премии правительства Москвы переоценить невозможно. Она является хорошей финансовой поддержкой, помогает молодым ученым продвинуться дальше в развитии науки, разрабатывать новые технологии и материалы, мотивирует оставаться в науке, занимаясь своей специальностью. Поэтому уверен, что премию нужно развивать и поддерживать.

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