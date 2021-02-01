Археологи раскроют тайны исторического квартал

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В воскресенье, 31 января, в «Столичном археологическом бюро» рассказали о предстоящих работах в Богоявленском переулке.

Исторический квартал — так можно назвать расположенный у Ильинки Богоявленский переулок. Многие тайны сокрыты под современной улицей с ее потоками пешеходов. Археологические раскопки как раз должны помочь определить степень сохранности и датировку культурных слоев, в которых находятся остатки древних построек.

— Наиболее ранние культурные напластования здесь датируются XIII — началом XIV века, единичные фрагменты керамического материала могут быть отнесены ко второй половине XII столетия, — рассказал генеральный директор «Столичного археологического бюро» Константин Воронин. — Особо выделялось деревянное сооружение, которое представляло собой остатки погибшего в пожаре сруба, в заполнении которого найдено более 20 предметов. Уникально скопление фрагментов разных стеклянных браслетов.

Есть в раскопах постройки, относящиеся к XIV–XVI векам. Наиболее значимы остатки сгоревшего срубного подклета с дверным проемом и остатками дверей. В этот комплекс входили деревянная лестница и кирпичная вымостка перед дверями.

Интересны постройки рубежа XVI–XVII веков — семь сооружений, в том числе деревянный колодец. Археологам удалось распознать и более поздние постройки, среди которых деревянные срубы.

— По остаткам сооружений удалось определить сруб, сложенный в лапу с шипом. На внешней стороне венцов зафиксированы зарубки, количество которых увеличивалось на один, начиная с нижнего пояса. Здесь найдено более 120 предметов рубежа XVII–XVIII веков, — рассказал Константин Воронин. — Находим здесь остатки косторезного, ювелирного, кожевенного, торгового ремесел и рыболовства.

КСТАТИ

Археологи надеются, что при работах удастся обнаружить и исследовать ранний московский культурный слой. Проведенные вблизи от участка проектирования раскопки — летом 2017 года на Биржевой площади — показали наличие раннего горизонта культурного слоя, синхронного датам первого упоминания Москвы в летописях XII столетия.

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