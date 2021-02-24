Искусственный интеллект наделен творческим даром

Студент МИСиС Николай Портнов показывает на ноутбуке одну из картин, которую нарисовала нейросеть на основе заранее загруженных в базу данных изображений / Фото: Из личного архива Николая Портнова

Ученые находят необычное применение для новых технологий. Например, студент МИСиС Николай Портнов научил нейросеть писать картины.

Разработка студента четвертого курса Института информационных технологий и компьютерных наук МИСиС может не только дорисовать уже загруженные в базу данных и изученные изображения, но и написать новые картины с нуля.

— Идея создания проекта зародилась у меня на втором курсе. Тогда я только начал изучать искусственные нейронные сети. Мне в голову пришла мысль о том, что было бы интересно создать программу, способную нарисовать нечто новое на основе того, что она «видела» раньше, — поделился Николай Портнов.

Так студент и «научил» свою нейросеть рисовать. Она из случайных чисел генерирует рандомное изображение и в то же время сравнивает, насколько оно похоже на картины из загруженной подборки. Поначалу нейросеть генерировала белый шум. А теперь она уже почти освоила цвета, фигуры, узоры. Затем ей предстоит научиться рисовать лица и деревья. На освоение нового «навыка» нейросети требуется около десяти дней.

— Чаще всего я тренировал сеть с уклоном в абстрактную живопись. Она мне ближе, чем пейзажи или портреты, поэтому самые интересные картины получались именно в этом жанре, — отметил студент.

Талантливой нейронной сетью уже заинтересовались на кафедре дизайна костюма и текстиля Ивановского государственного политехнического института. По словам заведующей кафедрой Ольги Суриковой, разработка может стать важным смысловым и технологическим преимуществом для производителей. С помощью нейросети можно будет генерировать неповторимые цветовые орнаменты.

ТОП—3

«Талантливые» нейросети:

MuseNet — генератор музыки. Может создавать песни в 15 жанрах.

«Автопоэт» — программа, пишущая стихи на основе поисковых запросов пользователей.

Ai-Da — человекоподобный робот-художник, который пишет автопортреты.

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