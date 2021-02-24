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Искусственный интеллект наделен творческим даром
Студент МИСиС Николай Портнов показывает на ноутбуке одну из картин, которую нарисовала нейросеть на основе заранее загруженных в базу данных изображений / Фото: Из личного архива Николая Портнова

Искусственный интеллект наделен творческим даром

Самер Мустафа

Наука

Ученые находят необычное применение для новых технологий. Например, студент МИСиС Николай Портнов научил нейросеть писать картины.

Разработка студента четвертого курса Института информационных технологий и компьютерных наук МИСиС может не только дорисовать уже загруженные в базу данных и изученные изображения, но и написать новые картины с нуля.

— Идея создания проекта зародилась у меня на втором курсе. Тогда я только начал изучать искусственные нейронные сети. Мне в голову пришла мысль о том, что было бы интересно создать программу, способную нарисовать нечто новое на основе того, что она «видела» раньше, — поделился Николай Портнов.

Так студент и «научил» свою нейросеть рисовать. Она из случайных чисел генерирует рандомное изображение и в то же время сравнивает, насколько оно похоже на картины из загруженной подборки. Поначалу нейросеть генерировала белый шум. А теперь она уже почти освоила цвета, фигуры, узоры. Затем ей предстоит научиться рисовать лица и деревья. На освоение нового «навыка» нейросети требуется около десяти дней.

— Чаще всего я тренировал сеть с уклоном в абстрактную живопись. Она мне ближе, чем пейзажи или портреты, поэтому самые интересные картины получались именно в этом жанре, — отметил студент.

Талантливой нейронной сетью уже заинтересовались на кафедре дизайна костюма и текстиля Ивановского государственного политехнического института. По словам заведующей кафедрой Ольги Суриковой, разработка может стать важным смысловым и технологическим преимуществом для производителей. С помощью нейросети можно будет генерировать неповторимые цветовые орнаменты.

ТОП—3

«Талантливые» нейросети:

MuseNet — генератор музыки. Может создавать песни в 15 жанрах.

«Автопоэт» — программа, пишущая стихи на основе поисковых запросов пользователей.

Ai-Da — человекоподобный робот-художник, который пишет автопортреты.

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