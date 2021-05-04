Университет развивает сетевую образовательную программу

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в химической лаборатории вуза / Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Накануне выходных, 1 и 2 мая, в Москве завершил работу ежегодный саммит молодых ученых и инженеров «Большие вызовы для общества, государства и науки».

В этом году мероприятие прошло в третий раз, и по традиции площадка саммита собрала молодых ученых, аспирантов, талантливых студентов и представителей ведущих высокотехнологичных компаний и исследовательских центров из более чем сорока регионов России.

Основная тема саммита этого года «Создание и развитие единого образовательного пространства реализации программ высшей школы для подготовки востребованных специалистов в регионах». Программа саммита, как всегда, была насыщенной — молодые ученые участвовали в различных пленарных заседаниях, деловых встречах и симпозиумах, где не только обсуждали перспективы развития научно-исследовательской и образовательной деятельности, но и делились успешным опытом выстраивания сетевого взаимодействия между школами и высшими учебными заведениями.

Ректор Московского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга рассказал присутствующим о работе проекта «Менделеевские классы», который был разработан под руководством специалистов химико-технологического университета и успешно стартовал в прошлом году.

Кстати, профильные «Менделеевские классы» собрали учеников, которые будущую профессиональную деятельность планируют связать с этой важной наукой.

Отметим, что благодаря открытию проекта у школьников из регионов появилась возможность не только больше времени посвящать любимому предмету, но наряду с теоретическими знаниями получать хорошую практическую базу в химических лабораториях, активно принимать участие в вебинарах. Сегодня проект реализуется в нескольких российских регионах, таких как Саратовская, Кировская, Иркутская, Курганская области и Республика Удмуртия.

Также Александр Мажуга отметил, что в современной России необходимо развивать интеграционную модель взаимодействия бизнеса и образовательных организаций.

— Сегодня высшая школа вышла совершенно на новый уровень, когда сразу несколько вузов страны и крупные компании реализуют совместные образовательные программы,— отметил ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга. — Причем начинается этот процесс еще на уровне бакалавриата и переходит в магистерские программы. Для реализации этих проектов РХТУ выстроил сетевое партнерство с Астраханским и Тюменским госуниверситетами, а также с Дальневосточным федеральным университетом. Уже сегодня можно говорить, что сетевое партнерство — это шаг в образование будущего, когда каждый студент понимает, какие масштабные задачи ему предстоит решать.

ДОСЬЕ

Александр Георгиевич Мажуга родился 6 августа 1980 года в Москве. В 2002 году окончил химический факультет МГУ им. Ломоносова. В 2005 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата химических наук. С 2016 года по настоящее время профессор кафедры органической химии химического факультета МГУ им. Ломоносова. В 2018 году был назначен ректором РХТУ.

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