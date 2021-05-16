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Жизнь на Красной планете. Названы реальные сроки колонизации Марса
Кадр из фильма «Марсианин»

Жизнь на Красной планете. Названы реальные сроки колонизации Марса

Ростислав Зубков

Наука

Весной 2021 года планетоходу «Персеверанс» впервые удалось добыть кислород из атмосферы Марса. На фоне успеха в NASA отметили: «Мы приближаемся к нашей цели: когда-нибудь увидеть людей на Марсе». «Вечерняя Москва» пообщалась с главным научным сотрудником лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института имени Лебедева РАН Сергеем Богачевым, который рассказал, что стоит за достижением американского марсохода, и предположил, когда на Марсе появятся первые колонии людей.

В апреле 2021 года ровер под говорящим названием «Настойчивость» (в переводе с английского языка — прим. «ВМ») впервые в истории получил кислород из атмосферы Красной планеты, состоящей на 96 процентов из углекислого газа. Как рассказали в NASA, планетоход переработал углекислый газ в кислород с помощью своего экспериментального аппарата MOXIE. В ходе первого эксперимента сотрудники американского ведомства получили 5,4 грамма кислорода. Этого хватит, чтобы спокойно дышать в течение десяти минут.

Собеседник «ВМ» заметил по этому поводу, что американцы действительно далеко ушли в освоении Марса, обогнав даже Россию, «как бы обидно это ни звучало».

— Они могут позволить себе решать не только чисто научные, но уже прикладные задачи, связанные с жизнедеятельностью человека на Марсе. «Персеверанс» ориентирован как раз на такие цели. С одной стороны, этот марсоход — частично научный инструмент, но с другой, он уже, по сути, ставит эксперименты по возможности колонизации Красной планеты, — объяснил Богачев.

Он назвал аппарат MOXIE примером одного из прикладных достижений. Эта технология, по словам ученого, может расщеплять углекислый газ на углерод и кислород. Последний элемент, как отмечает собеседник издания, на Марсе есть изначально, но в очень разреженном виде.

— Расщепление — это уже давно известная история. Здесь нет революции науки, но сам факт подобной демонстрации произведен впервые, и NASA заслуженно гордится этим не научным, а технологическим достижением, — сказал эксперт.

Жизнь на Красной планете. Названы реальные сроки колонизации МарсаФото: pixabay.com

По мнению Богачева, кислород, как и другие ресурсы, никогда не был главной проблемой на пути к освоению Красной планеты.

— Сейчас самое важное — понять, как доставить человека на Марс и вернуть его назад. Чем дышать, что пить, поверьте мне, это вторичные вопросы, и они решаются сейчас, — указал ученый.

Он заявил, что «доставить человека на Марс можно уже сейчас». Если власти дадут отмашку, то «через год человек там появится», однако есть одно «но»: как его вернуть назад?

— Сажать на планету нужно не человека, а ракету, способную взлететь обратно. Это и определяет сроки колонизации Марса, это совсем другая задача, которую сейчас пытаются обойти, — сказал собеседник «ВМ».

К данному нюансу подходят с разных сторон, говорит Богачев. Илон Маск, например, пытается сажать ступени ракеты на землю так, чтобы они не сгорали, в то время как другие специалисты пробуют перевести ракеты на другое, специальное топливо, которое можно было бы добыть на Марсе.

— Ракеты раньше летали на органичных видах топлива — бензине, керосине и так далее. На Марсе их нет: там нет нефти, никогда не было органической жизни и растений, — обратил внимание эксперт.

По его словам, первые серьезные успехи в создании необходимых технологий, ракет и топлива для колонизации Марса будут не раньше, чем через десять лет. Более мягкие прогнозы Маска — 5–6 лет — Богачев счел менее реалистичными, назвав их рекламой ради инвесторов.

— Но десять лет — это реальный срок. Уже скоро мы увидим посадку человека на Марс, — заявил собеседник «Вечерней Москвы».

Жизнь на Красной планете. Названы реальные сроки колонизации МарсаФото: pixabay.com

Вскоре после первой успешной высадки на Марс человечество может начать переходить к строительству колоний, считает Богачев. По его мнению, первые прототипы поселений на Красной планете могут появиться минимум через 15–20 лет.

— Пока до колоний, конечно, очень далеко. Это дело следующих поколений, — сказал ученый.

Вместе с тем он подчеркнул, что развитие этого вопроса будет происходить более динамично, чем с Луной, на которую человек «сел, вернулся и забросил».

— На Луне нет вообще ничего, поэтому база, которая могла бы там появиться, не сможет сама себя обеспечивать, — пояснил ученый. — На Марсе же колония сможет снабжать себя всем, кроме продовольствия. Там есть полезные ископаемые, залежи железа, никеля — все, вплоть до тяжелых металлов, урана и золота. Плюс вода и кислород.

В заключение Богачев выразил уверенность в том, что предстоящее путешествие человека на Марс не станет разовой экспедицией.

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