Жизнь на Красной планете. Названы реальные сроки колонизации Марса

Кадр из фильма «Марсианин»

Весной 2021 года планетоходу «Персеверанс» впервые удалось добыть кислород из атмосферы Марса. На фоне успеха в NASA отметили: «Мы приближаемся к нашей цели: когда-нибудь увидеть людей на Марсе». «Вечерняя Москва» пообщалась с главным научным сотрудником лаборатории физики Солнца и космических лучей Физического института имени Лебедева РАН Сергеем Богачевым, который рассказал, что стоит за достижением американского марсохода, и предположил, когда на Марсе появятся первые колонии людей.

В апреле 2021 года ровер под говорящим названием «Настойчивость» (в переводе с английского языка — прим. «ВМ») впервые в истории получил кислород из атмосферы Красной планеты, состоящей на 96 процентов из углекислого газа. Как рассказали в NASA, планетоход переработал углекислый газ в кислород с помощью своего экспериментального аппарата MOXIE. В ходе первого эксперимента сотрудники американского ведомства получили 5,4 грамма кислорода. Этого хватит, чтобы спокойно дышать в течение десяти минут.

Собеседник «ВМ» заметил по этому поводу, что американцы действительно далеко ушли в освоении Марса, обогнав даже Россию, «как бы обидно это ни звучало».

— Они могут позволить себе решать не только чисто научные, но уже прикладные задачи, связанные с жизнедеятельностью человека на Марсе. «Персеверанс» ориентирован как раз на такие цели. С одной стороны, этот марсоход — частично научный инструмент, но с другой, он уже, по сути, ставит эксперименты по возможности колонизации Красной планеты, — объяснил Богачев.

Он назвал аппарат MOXIE примером одного из прикладных достижений. Эта технология, по словам ученого, может расщеплять углекислый газ на углерод и кислород. Последний элемент, как отмечает собеседник издания, на Марсе есть изначально, но в очень разреженном виде.

— Расщепление — это уже давно известная история. Здесь нет революции науки, но сам факт подобной демонстрации произведен впервые, и NASA заслуженно гордится этим не научным, а технологическим достижением, — сказал эксперт.

Фото: pixabay.com

По мнению Богачева, кислород, как и другие ресурсы, никогда не был главной проблемой на пути к освоению Красной планеты.

— Сейчас самое важное — понять, как доставить человека на Марс и вернуть его назад. Чем дышать, что пить, поверьте мне, это вторичные вопросы, и они решаются сейчас, — указал ученый.

Он заявил, что «доставить человека на Марс можно уже сейчас». Если власти дадут отмашку, то «через год человек там появится», однако есть одно «но»: как его вернуть назад?

— Сажать на планету нужно не человека, а ракету, способную взлететь обратно. Это и определяет сроки колонизации Марса, это совсем другая задача, которую сейчас пытаются обойти, — сказал собеседник «ВМ».

К данному нюансу подходят с разных сторон, говорит Богачев. Илон Маск, например, пытается сажать ступени ракеты на землю так, чтобы они не сгорали, в то время как другие специалисты пробуют перевести ракеты на другое, специальное топливо, которое можно было бы добыть на Марсе.

— Ракеты раньше летали на органичных видах топлива — бензине, керосине и так далее. На Марсе их нет: там нет нефти, никогда не было органической жизни и растений, — обратил внимание эксперт.

По его словам, первые серьезные успехи в создании необходимых технологий, ракет и топлива для колонизации Марса будут не раньше, чем через десять лет. Более мягкие прогнозы Маска — 5–6 лет — Богачев счел менее реалистичными, назвав их рекламой ради инвесторов.

— Но десять лет — это реальный срок. Уже скоро мы увидим посадку человека на Марс, — заявил собеседник «Вечерней Москвы».

Фото: pixabay.com

Вскоре после первой успешной высадки на Марс человечество может начать переходить к строительству колоний, считает Богачев. По его мнению, первые прототипы поселений на Красной планете могут появиться минимум через 15–20 лет.

— Пока до колоний, конечно, очень далеко. Это дело следующих поколений, — сказал ученый.

Вместе с тем он подчеркнул, что развитие этого вопроса будет происходить более динамично, чем с Луной, на которую человек «сел, вернулся и забросил».

— На Луне нет вообще ничего, поэтому база, которая могла бы там появиться, не сможет сама себя обеспечивать, — пояснил ученый. — На Марсе же колония сможет снабжать себя всем, кроме продовольствия. Там есть полезные ископаемые, залежи железа, никеля — все, вплоть до тяжелых металлов, урана и золота. Плюс вода и кислород.

В заключение Богачев выразил уверенность в том, что предстоящее путешествие человека на Марс не станет разовой экспедицией.

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