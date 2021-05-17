Салфетка залечит ожог, а дрон «унюхает» тлеющий торф

Ученица медицинского класса школы № 2065 Дарья Степанова разработала инновационный гель для лечения ожогов. Она заменила сильно пахнущий компонент в существующих средствах на другое антибактериальное вещество — наночастицы серебра / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Ученики столичной школы № 2065 создали гель для лечения ожогов и дрон c сенсорной системой, позволяющей обнаружить тлеющие торфяники. Разработки молодых ученых пригодятся в работе пожарных.

Идея разработать лекарство от ожогов принадлежит ученице медицинского класса Дарье Степановой. Сейчас самое популярное средство для таких целей — полиакрилатный гель, содержащий в качестве антибактериального средства йодовидон. По словам школьницы, в нем много недостатков.

— Йодовидон имеет резкий запах и часто вызывает аллергическую реакцию. Я решила заменить его наночастицами серебра, которые обладают бактерицидными свойствами, а также добавить туда регенерирующий компонент декстран, — говорит Дарья. — Мы скомпоновали наши вещества так, что почти каждое из них выполняет сразу несколько функций. Это снижает стоимость продукции и вероятность побочных эффектов.

Используя проверенную методику, Дарья научилась получать качественные наночастицы серебра. Но не все шло гладко. Первая попытка показала, что декстран в ее составе не проявил особых восстановительных свойств, а значит, гель ничем не отличался от созданных ранее препаратов.Во второй раз Дарье удалось найти нужные пропорции. Получилось эффективное средство со множеством преимуществ.

— Нашим противоожоговым гелем пропитана специальная салфетка. С ее помощью легко нанести препарат на место ожога. Также салфетка легко фиксируется на ране, не травмирует кожу при снятии. Декстран ускоряет регенерацию тканей, не пахнет, а главное — он увлажняет кожу, что ускоряет наращивание эпителия, — добавила Степанова.

Работу Дарьи уже высоко оценили в научном сообществе. Школьница стала победителем конференции «Инженеры будущего» и призером II степени XV Всероссийской олимпиады «Нанотехнологии — прорыв в будущее!». Следующий шаг — испытать бактерицидные свойства геля на плазмидах — небольших молекулах ДНК.

Сейчас Дарья активно готовится к выпускным экзаменам и ставит перед собой большие цели. Школьница хочет поступить в Сеченовский университет и в будущем лечить людей.

Юные исследователи создают важные проекты под руководством учителя химии школы № 2065 Любови Оболенской. Она консультировала ребят при создании дрона, позволяющего обнаружить тлеющие торфяники.

— Торфяные пожары могут происходить даже зимой, под слоем снега. Они выделяют много дыма и представляют огромную опасность, так как из-за них может загореться трава и деревья, — говорит Любовь Оболенская. — Чтобы обнаружить такой пожар, спасатели стали использовать коптеры с тепловизорами, которые реагируют на повышение температуры. Мы же решили пойти другим путем и создали дрон со специальным «сенсорным носом», который дистанционно находит тлеющий торф.

Проект успешно показал себя в испытаниях, которые прошли в условиях, максимально близких к реальным. Над дроном еще надо работать, но сотрудники отдела коптерной разведки Добровольных лесных пожарных Центрального региона уже высоко оценили разработку ребят. Проект учеников школы № 2065 стал лауреатом XII Московского экофорума, победителем МГК-2021 и конференции «Курчатовский проект — от знаний к практике, от практики к результату».

ВАЖНО

Новейшая российская разработка в сфере пожаротушения — машина для аэродромов. Недавно она была представлена в Подмосковье на форуме «Комплексная безопасность». Ее оборудование позволяет тушить очаги возгорания как на наземных объектах аэропортов, так и на воздушных судах. Объем цистерны для воды составляет 11 тысяч литров, при этом в машине есть бак для 1,5 тысячи литров пены, а также система порошкового пожаротушения общим объемом 180 килограммов. При полной загруженности автомобиль может разгоняться до 85 километров в час за 35 секунд.

Еще один проект российских ученых — роботизированная установка пожаротушения. Он был представлен на выставке Securika Moscow 2021. Это автоматический водопенный прибор, который может быть установлен на различных объектах. В случае возгорания он обеспечивает подачу огнетушащих веществ на очаг в ранней стадии.

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