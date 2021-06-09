Цифровое решение: как платформа «Электронный дом» помогает собственникам жилья

Старший по дому Дмитрий Сапун держит в руках смартфон, на котором открыто приложение платформы «Электронный дом». Благодаря этому сервису проводить собрания собственников жилья можно онлайн, а голосовать — с любого гаджета / Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

9 июня правительство Москвы подвело итоги работы платформы «Электронный дом». За полгода к ней присоединились почти 200 тысяч жителей многоквартирных домов.

Платформа «Электронный дом» на базе проекта «Активный гражданин» заработала в тестовом режиме в 2018 году, но только в ноябре прошлого года правительством Москвы был расширен ее функционал.

— Теперь это полноценная платформа в виде сайта ed.mos.ru и приложения «Электронный дом Москва», позволяющая оперативно получать всю информацию, касающуюся своего дома, управлять им, общаться с соседями и проводить общие собрания в онлайн-режиме, — пояснили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».

С помощью «Электронного дома» также можно подавать заявки о неполадках в квартире, подъезде, доме или дворе, передавать показания приборов учета воды и электроэнергии, публиковать и читать объявления на электронной доске объявлений, узнавать новости дома и района, оплачивать услуги ЖКХ, отправлять сообщения в управляющую организацию и даже связываться с соседями.

Москвич Дмитрий Сапун уже несколько лет занимает должность старшего по дому, расположенному на Большой Дмитровской улице. В этом году он и его соседи решили присоединиться к платформе, чтобы проводить собрания дистанционно.

— Это молодой, но очень удобный сервис, — отметил Дмитрий. — Я вообще считаю, что Москва является одним из самых продвинутых цифровых городов мира, постоянно появляются какие-то новые возможности.

Жизнь в мегаполисе подразумевает высокую занятость и постоянную нехватку времени. Кто-то на работе, в командировке, уехал на дачу. Собрать всех жильцов на собрании — задача сложная. Но благодаря «Электронному дому» это стало реализуемо.

— Мы уже провели одно собрание онлайн, голосовали по поводу проведения капитального ремонта в нашем доме и за установку ограждения, — рассказал Дмитрий Сапун.

Результатами работы сервиса он остался доволен. По словам москвича, если возникали трудности, то служба поддержки сразу же подключалась к их решению. Присоединиться к «Электронному дому» решили и жители новостройки на 6-й Радиальной улице. Старшая по дому Ирина Андрусенко рассказала, что недавно у них завершилось первое голосование.

— Мы решили попробовать провести собрание в новом режиме. Хочу сказать, что многие наши жители положительно отнеслись к этому и с радостью согласились зарегистрироваться в системе, — поделилась она.

По словам Ирины, такой формат голосований — более честный и открытый.

— Я знаю случаи, когда одни жильцы выступали против итогов собраний, потому что не доверяли результатам. Здесь же ничего подтасовать невозможно, — подчеркнула она. — И это неоспоримое преимущество.

КСТАТИ

Правила проведения общих собраний собственников были обновлены в соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс Российской Федерации 25 мая 2020 года Федеральным законом №156-ФЗ: первое собрание в электронном виде может проходить сразу в системе, без предварительного решения на традиционном «бумажном» общем собрании собственников. Кроме того, инициатор первого собрания в системе также является администратором.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Пищенко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления»:

— Важно, чтобы собственники понимали, что необходимо управлять своим многоквартирным домом. Собственность — это не только то, что находится в пределах вашей квартиры. В общедолевой собственности есть множество других помещений, на состояние и содержание которых могут и должны влиять все собственники квартир. Вне зависимости от выбранного способа управления в каждом доме необходимо проводить ежегодные обязательные собрания. И сейчас с «Электронным домом» организация таких собраний в Москве упрощается в разы.

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