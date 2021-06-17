Комары-мутанты: генетики назвали борцов за здоровье

Фото: Рixabay

Во Флориде начали заменять диких комаров на их родню с переделанным геномом. Цель — свести природную популяцию на нет, так как местных она достала уже не по-детски: мало того что лихорадкой денге периодически заражает, так еще в потенциале может и кучу других хворей принести (например, вирус Зика, лихорадки Чикунгунья и желтую).

ГМО-комаров по просьбам штата создала британская компания Oxitec — большой друг Билла Гейтса, помешанного на идее переделки летающих насекомых под локальные нужды. В подопытных комарах ученые активировали особый «ген смерти», убивающий личинок. Причем еще в лаборатории им удалось избавиться от всех самок (погибли на стадии взросления). Таким образом, на волю улетели лишь изрядно отредактированные самцы, которые, оплодотворив своих диких партнерш, должны будут заложить демографическую бомбу под собственный вид на отдельно взятой территории, ведь «ген смерти» им сделали доминантным, то есть все потомство таких ГМО-папаш должно отдать концы еще в младенчестве.

Для пущей надежности в комаров встроили механизм, который самостоятельно редактирует в эмбрионе даже хромосомы, полученные от матери, — конечно же, в нужную людям сторону. Разумеется, какое-то количество комарих, предпочтя общение с дикарями, наплодит во флоридских водоемах здоровеньких детишек, но ученые ведь тоже не дураки — обещали система тически (по 12 тысяч ГМОсамцов в неделю) пополнять популяцию засланными казачками и таким образом за десять поколений (а это один-два сезона) извести ее на корню.

Но постойте, возразят те, кто не забыл уроков природоведения, комары же намертво встроены в пищевую цепочку — выпилят из нее комариков, чем будут питаться лягушки и птички? А через время и те, кто закусывает поедателями комариков? Все же помнят историю с австралийскими кроликами и китайскими воробьями...

— Комары, о которых идет речь, встречаются в окружающей среде, — говорит Алексей Дейкин, руководитель Центра коллективного пользования Института биологии гена РАН. — Ученые не создали кого-то нового, никогда не существовавшего. Всякие нехорошие формы наследования, леталь ные для самок или самцов, в природе тоже есть. Разница лишь в том, что там они вымарываются, а тут создали искусственную систему, где они сохраняются и доминируют. Но я разделяю ваши опасения. Речь идет о вытеснении из популяции целого вида животных. Не важно, убираем мы оттуда бенгальских тигров или комаров — мы заведомо идем на очень жесткое, глубокое нарушение экоравновеcия. И я не знаю, как власти Флориды смогли объяснить своему регулятору необходимость этого. Нашему это было бы объяснить крайне сложно.

Те требования, которые мы сейчас пытаемся прописать в наших законах, наоборот, ориентируются на то, что все организмы, созданные с помощью генной инженерии, в первую очередь должны оцениваться по возможному вреду, который они могут нанести окружающей среде. Да, мы делаем ГМО для хознужд, но мы при этом не меняем природу. Если ГМО-корова убежит в лес, она там не размножится так, что вытеснит всех зверей, и ГМО-свинья в лесу долго не проживет, даже ГМО-кукуруза не сможет вытеснить из луговой экосистемы своих диких родственников, а вот насчет массового выпуска ГМОкомаров я не уверен…Впрочем, популяция — вещь живучая. Возможно, поддавшись пару раз на провокации генетиков, флоридские комары осознают, что им светит, и быстренько сочинят какой-нибудь план подпольной борьбы. Начнут, например, массово игнорить подозрительных самцов или все резко станут гермафродитами, чтобы в случае чего брать на себя женские обязанности…

Фото: Рixabay

— Да, животные имеют механизмы сопротивления, — соглашается Алексей Дейкин. — И раз от раза генетикам придется прикладывать все больше усилий, чтобы добиться своего. Потому что как только возникает дефектный ген, природа начинает поставлять особи с мутациями, выводящими его из строя. Но даже учитывая это, идея, направленная на изменение природы, порочна, мы еще не настолько хорошо ее знаем, чтобы так активно в ней орудовать. А если вчера уничтожить воробьев, сегодня — комаров, а завтра — еще кого-то… Это вообще-то называется биологическим оружием.

Кстати, об оружии. Если кто-то думает, что чаша, полная вредоносных комаров, нас минует (где Флорида, а где мы), можете принять к сведению новость прошедшей недели — они уже здесь. Причем именно того самого вида. По данным, озвученным Роспотребнадзором, так называемый тигровый комар (он же кусака желтолихорадочный, он же же Aedes albopictus и брат его Aedes aegypti) сейчас вовсю обживается на побережье Черного моря, в Грузии, на юге Украины и России, так что санитары призывают туристов закупиться фумигаторами и репеллентами, а также требовать у принимающей стороны антимоскитных сеток на окнах и дверях. Ситуация с этим летающим тигром (так его назвали за характерные белые черточки по всему телу) выглядит вообще-то довольно странной. По одной версии, он когда-то (больше века назад) в эти края уже залетал, но ретировался под напором советских СЭС, ведших с комарами непримиримую войну. По другой версии, нынешний визит первый, и вызван глобальным потеплением. Третья версия гласит, что гнусу-нелегалу прокрасться через границу помогли добрые люди из Пентагона, понастроившие на территории некоторых бывших союзных республик загадочных биолабораторий.

На одной только Украине, говорят, их насчитали полтора десятка, в том числе и в непосредственной близости от Крыма. Аналогичные точки, активно сотрудничающие с Агентством по снижению оборонной угрозы США (Defense Threat Reduction Agency, DTRA), находили также в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии и Узбекистане. Конспирологи давно уже углядели странную связь между лабораторными работами по изучению тех или иных болячек и вредных насекомых и вспышками «тематической» заразы. Так, в 2014 году в подобном грузинском центре начали изучать песчаную муху (родственницу москитов родом с Филиппин), годом позже песчаные мухи атаковали Тбилиси и соседний Дагестан. Проявила лаборатория интерес и к вирусам, распространяемым комарами и клещами, и вскоре наших тропических знакомцев Aedes Albopictus и Aedes Aegypti обнаружили не только в Грузии, но и на севере Турции и в России. Годом раньше в том же грузинском центре начали испытывать вакцину против сибирской язвы, и — вот ведь совпадение — страна столкнулась с ее эпидемиче- ской вспышкой. В Харькове, где тоже находится одна из лабораторий DTRA, в январе 2016 года от свиного гриппа умерли 20 украинских солдат (еще 200 госпитализировали), а к марту уже по всей стране от него преставились 364…

В 2017-м там случилась эпидемия кори, двумя годами спустя — вспышка болезни, крайне похожей на чуму (настолько похожей, что РФ резко усилила контроль на границе)… Узбекистан, приютивший с десяток DTRA-лабораторий, тоже успел столкнуться со вспышкой кори. Сейчас DTRA принялась изучать казахских и таджикских верблюдов (проект называется «Верблюды как сторожевые бионаблюдатели: риск передачи вирусов от верблюда к человеку»). Оказалось, что в телах этих животных вирус той же короны может рекомбинироваться с другими вирусами и генерировать новые виды инфекции, для которых вакцины против ковида будут натуральной божьей росой. Каких совпадений ждать от этих исследований, можно только гадать. В общем, конспирологи — люди, конечно, крайне мнительные, но санитарные замки на границах хорошо бы все-таки подтянуть. Хуже не будет.

Да и популяции обычных комаров спуску тоже давать вряд ли стоит. Гены переделывать — это, конечно, перебор, но воспрепятствовать их размножению вблизи жилья — почему бы и нет? Ведь даже наши привычные пискуны способны переносить массу неприятнейших болячек (от ту ляремии до менингита). Осушать подвалы и бесхозные постройки; опустошать емкости с дождевой водой (в Сингапуре, атакуемом комарами, даже за воду в цветочном поддоне вам влепят штраф); заселять пруды и озера рыбой, поедающей комариные личинки; понавешать в местах с большим человеческим трафиком горшков с геранью и прочей ароматной зеленью, нелюбимой гнусом; очищать дождевые стоки…

Да мало ли методов борьбы уже придумано человечеством. Вон, даже специальные лазерные пушки для них, говорят, соорудили, только все до ума никак не доведут. Скажете, игрушки? А вот пару лет назад выяснилось, что комары способны запоминать «плохое обращение», вернее, запахи, которые его сопровождали. Так, человека, который активно отгоняет (и убивает) комаров хлопками, грызут меньше, чем ортодоксального комариного пацифиста. И почему бы не развернуть для них это самое плохое обращение во всей красе? На рационе птичек это вряд ли скажется, а людям — облегчение.

Фото: Рixabay

ЦИФРА

3600 примерно столько видов комаров известно сейчас биологам.

ФАКТЫ

За всю жизнь комар редко удаляется от места рождения дальше нескольких километров. Из-за маленького веса насекомое может запросто ходить по паутине. В полнолуние активность кровопийц возрастает на 500%. А еще им не нравится запах чеснока. Эксперимент в канадской тундре показал, что обнаженного человека за час кусают около 9 тысяч комаров. Для продолжения рода комару достаточно стоячей воды в крышке от бутылки. У комаров есть зубы. Около 50, в зависимости от вида.

КСТАТИ

Метод генетического воздействия на вредных насекомых был предложен еще в 1930-е годы советским биологом Александром Серебровским. Правда, экспериментировал он с комнатными мухами.

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