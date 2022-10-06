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Приметы и советы

Разрушенные города возвращают к жизни

Денис Власенко

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Разрушенные города возвращают к жизни
Фото: Минобороны РФ

Украина согласовывает все обстрелы из западных залповых систем с США. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Америка не скрывает своего главенства над украинскими националистами, направляя удары из реактивных систем залпового огня собственного производства.

— Украинское командование неоднократно заявляло, что использование тяжелой артиллерии, в частности американской реактивной системы залпового огня HIMARS, в обязательном порядке согласовывается с представителями Пентагона, о чем мы постоянно говорим, — сообщила Захарова. — Таким образом, Вашингтон фактически становится участником преступных деяний Киева, да просто их возглавляет и направляет.

По словам Захаровой, Киев использует иностранное вооружение и для ударов по гражданским объектам.

— Американцы открыто признаются, что практически в режиме реального времени передают спутниковые и иные разведданные командованию вооруженных сил Украины, участвуют в планировании боевых операций. Это ли не соучастие? Это настоящая гибридная война, — добавила Мария Захарова.

Несмотря на помощь Запада, наши военнослужащие героически отражают атаки врага.

— На херсонском направлении очень большое количество натовской техники. И турецкие какие-то машины, какие-то танки у них. Они лезут, они превосходят по количеству людей. Но наши парни, солдаты, стоят насмерть, — рассказал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. — У ВСУ каждый день по 300 человек убивают. Каждый день.

Тем временем серьезные потери собственной живой силы украинские националисты «замещают» иностранными наемниками.

— Только в моем родном Запорожье сейчас представлены боевики из тридцати с лишним стран, то есть абсолютно весь международный олигархический интернационал воюет против нас, — заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. — Только поляков в Запорожской области насчитываются тысячи. При этом, как видно по перехватам раций, радиопереговоров, все военные решения принимаются британцами.

Несмотря на поставки оружия и попытки вооруженных сил Украины пойти в наступление, новые территории России активно отстраиваются нашими специалистами.

— Только за последнюю неделю восстановлены 160 объектов, а всего их уже 1500. Темпы будем усиливать. Уже принято решение об отмене таможенных постов, чтобы увеличить скорость доставки стройматериалов, — отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России:

— Что бы ни пытались предпринять сегодня наши враги, а также ни бoлтали их мариoнетки в Киеве, теперь это нoвые субъекты Рoссийской Федерации. Будем на свoей земле защищать людей, котoрые доверили нам свoю судьбу. Конечно, продолжим освобoждать территории, все еще занятые украинскими неoнацистами.

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