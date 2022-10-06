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Лучшему директору школы гаджеты нужны только для связи

Марьяна Шевцова
Общество
Лучшему директору школы гаджеты нужны только для связи
Директор школы «Покровский квартал» Павел Терехов в своем кабинете в начале рабочего дня / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Победителем конкурса «Директор года России — 2022» стал директор московской школы «Покровский квартал» Павел Терехов. 6 октября «Вечерняя Москва» прогулялась с ним от дома до работы.

Утро лучшего директора страны начинается рано — он встает каждый день в семь утра. Иногда бывает и раньше, если есть утренние совещания в Департаменте образования и науки Москвы.

— Просыпаюсь я от будильника на телефоне. У меня стоит песня группы Duft Punk «Get Lucky», она бодрящая, позитивная, — рассказал он.

Затем Павел Терехов, конечно, приводит себя в порядок, ведь традиционные утренние процедуры никто не отменял, а после идет завтракать.

— Моя жена работает учителем химии, поэтому времени у нас с ней свободного крайне мало. Честно признаюсь, мы в будни не успеваем готовить еду и часто заказываем доставку, даже завтраков, — поделился директор. — Зато в выходные супруга всегда готовит что-нибудь вкусненькое.

Из любимых утренних блюд Павла Станиславовича — творожная запеканка, сырники.

— Еще нравится омлет с сосисками, — добавил он.

А вот из напитков директор предпочитает капучино с пенкой.

Рабочие дела Павел Терехов начинает решать с самого утра, взяв в руки телефон.

— У меня такая работа, что должен быть на связи постоянно. Но зависимости от гаджетов у меня нет, я не держу все время телефон в ожидании сообщений, — рассказал он. — Бывает, что что-то важное пишут с самого утра, тогда, конечно, отвечаю.

Все задачи лучший директор России записывает в электронный календарь в своем смартфоне.

— Бумажный ежедневник давно не веду, все таки у нас век современных технологий уже, — поделился Павел Станиславович.

Чаще всего до работы он добирается на личном автомобиле. Это занимает не больше 12 минут, так как живет директор в соседнем районе.

— Бывает, что и пешком иду на работу, и на общественном транспорте еду. Для меня нет никакой проблемы сесть в метро, на нем иногда гораздо быстрее можно добраться до нужной точки, — поделился директор школы «Покровский квартал».

Первым делом, зайдя в здание школы, Павел Терехов здоровается с охранником, который докладывает ему, как прошла ночь.

— Потом я иду в свой кабинет, помощник делает мне капучино, а я в это время изучаю рабочий календарь, смотрю, к каким встречам нужно подготовиться основательно, — рассказал он.

По понедельникам у Павла Станиславовича совещания с узким кругом коллег — это заместители и руководители основных направлений деятельности в школе. А по вторникам в онлайн-режиме встречается со старшими учителями.

Еще примерно раз в неделю директор школы утром едет не в основное здание, где находится его кабинет, а в одно из других — всего «Покровский квартал» объединяет 20 учебных корпусов.

— Я беру с собой заместителей, и мы без предупреждения посещаем одно из наших зданий. С одной стороны, чтобы посмотреть, все ли там в порядке, с другой — решить накопившиеся вопросы, — пояснил он.

Кроме того, Павел Терехов старается утром посещать уроки педагогов.

— Захожу в какой-нибудь класс, сажусь за последнюю парту, наблюдаю за процессом, — добавил он.

ДОСЬЕ

Терехов Павел Станиславович родился 3 августа 1975 года в Москве. Окончил в 1997 году Московский педагогический государственный университет по специальности «Математика и информатика».

С 1993 года по 2013-й работал учителем математики в разных школах, затем занимал должность руководителя структурного подразделения лицея информационных технологий № 1537. Параллельно учился в магистратуре НИУ Высшая школа экономики по направлению по программе «Управление образованием».

23 марта 2021 года назначен на должность директора школы «Покровский квартал». Награжден нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации».

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