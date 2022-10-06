Автомобили не будут мешать движению трамваев

Фото: Главархив Москвы

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

К вопросам развития транспортной системы, здравоохранения и образования в Москве всегда относились с большим вниманием.

Быстрее и безопаснее

«Начаты работы по реконструкции трамвайных путей на магистрали Цветной бульвар — площадь Коммуны.

Трамвайные линии, идущие по обеим сторонам Цветного бульвара, переносятся на сам бульвар. Одновременно идет перенос трамвайных путей с левой стороны Екатерининского парка на правую сторону. В октябре все работы будут закончены. Освобождение улиц от трамвайных путей увеличит пропускную способность магистрали».

8 октября 1936 года

В Ростокинском проезде начали обособлять трамвайные пути бордюром. В прошлом году до 50 процентов задержек трамвая произошло из-за ДТП вне перекрестков. Физическим обособлением повышают безопасность участка.

— В Ростокинском проезде уложат 2,5 километра бордюра. Такая мера позволяет снизить количество задержек трамвая из-за ДТП с автомобилями, сделать этот транспорт еще быстрее и надежнее, — сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

5 октября 2022 года

Новые стационары

«Стационар на 14 коек для терапевтических больных открылся при Чистопрудненской поликлинике. Здесь есть все виды физиотерапевтических методов лечения: водолечебница, углекислые ванны, в дальнейшем будет применяться грязелечение».

8 октября 1936 года

В районе Царицыно на территории больницы имени Буянова строят новый скоропомощный стационарный комплекс. Он готов на 62 процента.

— Строительство скоропомощных стационарных комплексов — ключевой элемент программы повышения оперативности и качества медицинской помощи пациентам, состояние которых требует экстренного вмешательства, — рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

30 сентября 2022 года

Школы просторнее

«В 610-й школе Ростокинского района на Сретенке учится 1300 детей. 600 000 детей рабочих и служащих сидят за партами 547 школ столицы. 69 тысяч детей поступили в школы в этом году».

10 октября 1937 года

В этом году в столичные школы зачислили около 119 тысяч первоклассников. Вопросы организации обучения такого количества школьников решают не за счет увеличения количества смен, а за счет строительства новых, вместительных школ. В частности, в деревне Староселье поселения Филимонковского Троицкого и Новомосковского административных округов построят общеобразовательную школу на 1200 мест.

— Школа-гигант будет соответствовать всем стандартам, предъявляемым к проектированию, строительству и оснащению образовательных учреждений, — рассказал глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

5 августа 2022 года