Патриотизм «стрелялками» не вырастишь. Нужны фильмы со смыслом

Кадр из фильма «Лучшие в аду». По сути, картина демонстрирует технические возможности современных войск. Но патриотического начала, да и, собственно, смысла, фильму не хватает / Кадр из фильма «Лучшие в аду» / 2022, Aurum Production

В интернете в открытом доступе был выложен художественный фильм «Лучшие в аду», снятый бизнесменом Евгением Пригожиным и участником боевых действий в Донбассе, Героем России (посмертно) Алексеем Нагиным. Картина вызвала бурную дискуссию.

Фильм резко отличается от того, к чему мы привыкли. Мое поколение росло на «Они сражались за Родину», где великолепные актеры, хорошо прописанные диалоги и уйма смысла. Затем пришел «Рэмбо». Действия стало побольше, смысла поменьше, а актерскую игру заменил силикон, которым смазали мышцы главного героя.

Потом пришло кино постсоветское, где идеалы «Рэмбо» и «Они сражались за Родину» попытались совместить. Так появились «Девятая рота», «Сталинград» и прочие патриотические творения. Проблема у них была одна: фильмы снимали люди, которые не то что не воевали, но, как правило, даже не служили в армии. Больше того, некоторые актеры вроде Артура Смольянинова, играющие героев-патриотов, после начала СВО ушли в глухую оппозицию и стали такими «голубями мира». В общем, мундир им не по росту пришелся.

Фильм «Лучшие в аду» снимали, без сомнения, люди, знающие и патриотически настроенные. Такие, что фактических ляпов не допустят и всякую пацифистскую ахинею потом нести не будут. С одной стороны, фильм вышел захватывающим. По сути, весь он — о двухчасовом бое, который ведут за девятиэтажный дом «белые» и «желтые»: такие мужественные парни в военной форме с белыми и желтыми повязками. Говорят они на русском, но подразумевается, что воюют русские с украинцами.

Причем в фильме показаны две стороны: там формально ни хороших, ни плохих. Показательный эпизод: во время боя в жилом доме со стены падает икона. «Желтый» ее поднимает, ставит на место и крестится. Потом позицию в этой квартире занимают «белые», икона вновь падает со стены. «Белый» ее тоже ставит на место и крестится. В другом эпизоде два солдата бьются насмерть руками и ножами, и выясняется, что у обоих деды дошли до Берлина. В общем, понятно, что война на экране — братоубийственная, что братья воюют.

И все бы здорово, но главная, по сути, мысль фильма заслоняется обилием стрельбы, взрывов и абсолютно беспричинного мужества. «У нас есть контракт, и мы выполним его живыми или мертвыми», — говорит голос за кадром. Да я вам верю, ребята! Вы круче, чем все силиконовые Рэмбо, но контракт предполагает оплату. Вы воюете за деньги. А всем нам уже пора за Родину. Такого посыла ждет страна.

Очень хочется, чтобы стрелялок в фильме было поменьше, а разговоров о смысле происходящего — побольше. Мне кажется, фильму остро не хватает диалогов с глубокими мыслями. Пусть нам объяснят, что воюем мы не с обезличенными «желтыми», а с оболваненными пропагандой людьми. Украинскими братьями, которых обманули. Путь объяснят, что некоторые из этих братьев уже перестали быть таковыми, потому превратились в самых настоящих зверей-фашистов. Да, нам все это объясняют по телевизору. Но кто сейчас, кроме пенсионеров, телевизор смотрит? А кино смотрят все.

В России началась частичная мобилизация. Велика вероятность, что ее первая волна — не последняя. Общество нужно готовить к этому. Объяснять, с кем мы воюем и, главное, за что. Во время Великой Отечественной сняли «Два бойца», «В шесть часов вечера после войны», «Жди меня»... Нам нужны такого же уровня шедевры. Зовущие в бой за Родину, а не за контракт.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Людвиг Климов, креативный директор кино, кинокритик:

— В фильме удалось совместить крепкую художественную работу с замыслом. Зритель совершенно не замечает сценария и смотрит этот фильм не отрываясь. Кстати, регулярной армии, конечно, недоступно такое напряжение и то состояние, в котором находятся и «белые», и «желтые». Это наивысшая степень профессионализма. Так воевать не может никто, кроме единиц специально подготовленных людей. По-моему, с этой целью фильм и снимался — показать, какого уровня у нас уже есть профессионалы.