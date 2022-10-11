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Сто рублей, и суп готов: почему в России подешевел борщевой набор

Рената Лебедева
Общество
Сто рублей, и суп готов: почему в России подешевел борщевой набор
Фото: depositphotos

Стоимость борщевого набора в Москве по сравнению с июнем этого года снизилась почти на 60 процентов — до 145 рублей. Об этом 10 октября сообщили в Департаменте экономической политики и развития Москвы. «Вечерняя Москва» узнала, где выгоднее всего покупать овощи для борща и что будет происходить с ценами до конца этого года.

Пик цены на борщевой набор пришелся на июль этого года — его средняя цена в столице составляла 358 рублей. В состав этого набора вошли один килограмм капусты, картофеля, репчатого лука, свеклы и моркови. По словам экономиста Александра Цапликова, осеннее снижение цены связано с довольно сильным сезонным удешевлением овощей.

— Урожай в этом году выдался отличный. До конца года стоимость борщевого набора зафиксируется на текущих значениях. Отечественные сельскохозяйственные предприятия обеспечат рынок овощами до следующего лета, — прокомментировал «Вечерке» специалист.

Лучше всего покупать овощи для супа на сезонных ярмарках и рынках. По словам фермера Ивана Слободянюка, продавцы там предлагают не только более дешевую, чем в крупных супермаркетах, продукцию, но и более свежую и вкусную.

— Контроль за качеством товара там достаточно строгий. Риски, что овощи будут обработаны химикатами для придания красивого вида, минимальны. Локальные хозяйственники предлагают товар в два–три раза дешевле, чем крупные сети. Нет дополнительной наценки, — объясняет фермер.

Так, средняя цена килограмма моркови на рынке —10 рублей. А килограмм картофеля некоторые продавцы могут отдать и за 12 рублей.

— Борщев ой набор, собранный на рынке, вам обойдется приблизительно в 100 рублей. Самой дорогой в нем будет свекла, потому что спрос на нее есть всегда, а собирается она в несколько меньших количествах, чем тот же картофель, — рассказал «Вечерке» Иван Слободянюк.

На рынке же можно приобрести и натуральные приправы для супа, стоимость пакетика весом 150 граммов — 30–40 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Даниил Кашин, экономист:

— Если вы не любите ходить на рынки, покупайте продукты в магазинах онлайн. Не надо ждать в очереди, нести тяжелые сумки. При этом в дистанционном формате легче ориентироваться в ценах и понимать, какие есть акции и скидки. Так вы сэкономите не только деньги, но и свое время.

ЦИФРА

3 миллиона тонн овощей в этом году собрали российские аграрии.

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