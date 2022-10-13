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Российская торговая сеть присоединилась к акции, посвященной отечественным винам

Михаил Петров
Общество
Российская торговая сеть присоединилась к акции, посвященной отечественным винам
Фото: Пресс-служба торговой сети «Перекресток»

Торговая сеть «Перекресток» приняла участие в открытии Всероссийской акции «Дни российских вин». Акция организована Минсельхозом, Минпромторгом России, Роскачеством и проходит при поддержке Российской ассоциации экспертов рынка ретейла и Ассоциации виноградарей и виноделов России. Торжественное открытие осенней акции состоялось 12 октября в Москве в одном из магазинов торговой сети «Перекресток».

В церемонии открытия приняли участие представители Роскачества, Росалкорегулирования, АО «Россельхозбанк», Ассоциации виноградарей и виноделов России, «Кубань-Вино» и X5 Group.

В рамках Всероссийской акции торговая сеть совместно с экспертами и виноделами подготовила для покупателей каталог, в котором собраны самые интересные вина от российских производителей. Акция направлена на повышение узнаваемости брендов тихих и игристых вин отечественного производства.

К акции присоединилось более 960 супермаркетов торговой сети в 63 городах, в них представлены почти 230 наименований российских вин. Весь ассортимент напитков, которые участвуют в акции, выделен в супермаркетах для удобства покупателя. По статистике Клуба Ценителей торговой сети, в 2022 году российским напиткам отдавали свое предпочтение 37 процентов покупателей.

Весь винный ассортимент, представленный на полках супермаркетов торговой сети, проходит строгий отбор специалистами коммерческой службы и отдела качества. Кроме того, в магазинах работает профессиональная команда кавистов, которая всегда готова проконсультировать клиентов и помочь им в выборе вина на каждый случай.

— Российское современное виноделие активно развивается. Сейчас мы вышли как раз на тот уровень качества, когда наше вино больше не надо сравнивать с винами других стран. В России есть свои терруары, мы развиваем свои сорта винограда, а российские специалисты ценятся в отрасли. Увеличение спроса на отечественное вино происходит на фоне улучшения качества продукции. Благодаря этому у потребителей растет доверие к российскому виноделию, и задача бизнеса — поддержать складывающийся тренд. Искренне благодарны партнерам за возможность принять участие в таком масштабном событии. Надеемся, что ассортимент и сам фестиваль по достоинству оценят наши покупатели и откроют для себя новые яркие вкусы, — рассказала руководитель розничных продаж вина торговой сети «Перекресток» Ярославна Сиверцева.

Ее поддержал руководитель Роскачества Максим Протасов.

— Проект «Винный гид России» — национальный винный рейтинг, созданный на основе стандартизированной объективной экспертной оценки российской винодельческой продукции, уже много лет помогает координировать активности российских виноделов и организаторов винных ярмарок, акций в ресторанах и торговых сетях. Винный гид постоянно расширяется, и если в 2018 году в него входило около 300 российских вин, то в этом году их будет уже больше 500. Совместно с «Перекрестком» и другими торговыми сетями мы работаем над развитием Всероссийской акции «Дни российских вин». Цель акции остается неизменной — не просто насытить полки отечественным вином и познакомить с ним российских потребителей, но и обеспечить постоянное повышение качества российских вин, развивать предложение новых производителей и новых винных регионов, — отметил Максим Протасов.

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