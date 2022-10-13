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Приметы и советы

Подписка позволяет играть и экономить

Никита Миронов
Общество
Подписка позволяет играть и экономить
Фото: Пресс-служба Тele 2

Исследуя аудиторию, мобильные операторы все чаще ориентируются на геймеров и создают для них привлекательные возможности сэкономить, не отказываясь от любимых игр. Вот, например, Tele2 запустила новую подписку. Абоненты компании получают доступ к современным топовым играм и экономят до 2000 рублей ежемесячно.

С новой опцией у клиентов оператора появляется возможность получать каждый месяц две новые игры на выбор. Оператор предлагает геймерам одну ААА-игру премиального сегмента и одну из инди-игр. Все выбранные продукты остаются у пользователей навсегда, даже после окончания действия подписки. Список доступных игр будет обновляться в первый день каждого месяца.

Проще всего воспользоваться предложением абоненту через мобильное приложение оператора.

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