Поликлиники становятся удобнее для пациентов

Профессор П.А. Демидов и заведующий хирургическим отделением поликлиники кандидат медицинских наук А.С. Шмелев (справа) проводят консультацию пациентки перед операцией / Фото: РИА Новости

Обновление поликлиник, профильное обучение школьников и организация культурно–просветительских мероприятий для горожан — все это актуально и спустя несколько десятилетий.

Современный стандарт

«Новая поликлиника, открытая сегодня в Ленинградском районе, прекрасно оборудована. <...> В нижнем этаже размещены регистратура, две лаборатории — клиническая и биохимическая, комната для ординаторов, кабинеты рентгеновский и лечебной физкультуры и большое физиотерапевтическое отделение. <...> Поликлиника получила новейшее медицинское оборудование. Сейчас в нижнем этаже здания оборудуется водолечебница».

8 сентября 1953 года

Сегодня в Москве реализуют программу реконструкции действующих поликлиник. Всего обновят больше 200 зданий.

— В современной поликлинике медпомощь организована в соответствии с «Новым московским стандартом», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. — Самые посещаемые кабинеты размещены на первом этаже. На втором — кабинеты врачей общей практики, педиатрические и другие отделения.

26 сентября 2022 года

Выбрать профиль

«В этом году велик наплыв желающих обучаться в школах среднего медицинского образования. В Москве 80 таких школ. В них — около 5000 учащихся, в том числе 3560 человек, принятые в этом году».

16 октября 1936 года

У современных школьников есть возможность учиться в предпрофессиональных классах. Помимо медицинского профиля, ученикам доступны еще восемь.

Так, в этом учебном году в столичных школах в рамках инженерного, академического и кадетского направлений открыли авиастроительные и космические классы. В последних ученики изучают геоинформатику, основы программирования, конструирования спутников, робототехнику, механику космического полета и другие дисциплины.

16 сентября 2022 года

Встречи с учеными

«Политехнический музей организует цикл общеобразовательных лекций «Хочу все знать». Общедоступные лекции по физике, химии, астрономии, о богатствах недр нашей страны, новостях науки и техники и др. прочтут академики Кеплер и Лазарев, Герой Советского Союза Слепнев, заслуженные деятели науки Гапеев и Образцов, академик архитектуры Щусев, профессора Баркенгейм, Лапиров-Скобло, Мантейфель и др».

1 октября 1936 года

Сегодня послушать лекции исследователей и экспертов из разных областей науки и искусства можно, например, на ВДНХ, где реализуется культурно-образовательный проект «Знание».

Мастер-классы, дискуссии и встречи с учеными, лекции от преподавателей творческих вузов, пленэры с художниками могут посетить все желающие. Мероприятия проекта «Знание» проходят бесплатно.

25 сентября 2022 года