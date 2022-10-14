Гала-концерт «Романтика романса»

Фото: АО «КРОКУС»

Проведение гала-концерта «Романтика романса» — ежегодная традиция одноименной программы телеканала «Россия-Культура». 16 октября 2022 года на сцене Crocus City Hall звезды оперы, романса, эстрады, джаза, артисты театра и кино исполнят произведения наиболее известных авторов и песни из репертуара легендарных исполнителей. Сопровождать выступления артистов будет симфонический оркестр «Крокус Сити Холла» под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского.

Ведущие: Екатерина Гусева, Евгений Кунгуров, Аглая Шиловская, Дмитрий Харатьян. В концерте принимают участие: Леонид Серебренников, Олег Погудин, Этери Бериашвили, Дмитрий Певцов, Нина Шацкая, Иван Ожогин, Нодар Ревия, Сергей Волчков, Алексей Тихомиров, Мариам Мерабова, Алексей Татаринцев, Альберт Жалилов, Ангелина Сергеева, Андрей Лефлер, Наталья Быстрова, Дмитрий Ермак, Софья Онопченко, Евгений Вальц, Екатерина Балыкбаева, Мари Карне, Александр Бабик, София Ацбеха-Негга, Роман Графов, Полина Конкина, Игорь Морозов, БГА «Песняры» и другие.

В списке участников концерта возможны изменения. Событие объединит все самое лучшее, что есть в истории зарубежной эстрады, отечественной песни, романса и песен из кинофильмов. Одна из самых рейтинговых программ телеканала «Россия-Культура» с первого выпуска завоевала популярность у зрителей. С 2000 года было снято и вышло в эфир более 500 передач, широко представляющих различные жанры — от романса, советской песни до зарубежной эстрады и джаза. При этом «Романтика романса» — одна из немногих музыкальных программ на российском телевидении, где все номера записываются исключительно в живом исполнении. Во время концерта пройдет видеосъемка. Телевизионную версию программы «Романтика романса» вы увидите в эфире телеканала «Россия-Культура» в период новогодних праздников.