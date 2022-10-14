Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В интернет-банке «Открытия» появились новые полезные функции и сервисы для предпринимателей

Михаил Петров
Общество
В интернет-банке «Открытия» появились новые полезные функции и сервисы для предпринимателей
Фото: Pexels

Банк «Открытие» расширил полезные функции для предпринимателей, добавив в онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса трекер статусов обработки платежей. Теперь клиенты могут проследить все этапы обработки платежа — с момента отправки в банк до его исполнения.

По словам представителей банка, после подписания и отправки платеж проходит внутри финансово-кредитного учреждения несколько этапов контроля в зависимости от вида платежа: валютный или кредитный контроль, комплаенс-контроль и контроль безопасности. Теперь, когда платеж находится на стадии обработки, клиентам будет доступна детальная информация обо всех ее этапах, текущем статусе и сроке исполнения.

Новый сервис бесплатный, он не требует дополнительного подключения и доступен всем предпринимателям. Для получения информации клиентам необходимо всего лишь открыть платеж в ленте операций. На экране появится трекер со статусами обработки. После прохождения всех этапов платеж получает статус «Исполнен», а трекер автоматически исчезает.

Работать с выписками в онлайн-сервисе также стало удобнее. Выписка — это наиболее востребованный функционал для бухгалтера, которому часто приходится решать несколько задач одновременно: отправить отчет о проведенных платежах руководителю, провести сверку платежей и загрузить их в специальную программу. Для этого приходилось формировать выписку в разных форматах. Сейчас не нужно тратить время на отдельный запрос выписки в каждом формате. Достаточно сформировать один запрос и отметить все нужные форматы. Новый сервис автоматически обработает их и предложит для скачивания несколько файлов.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте