В интернет-банке «Открытия» появились новые полезные функции и сервисы для предпринимателей

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Банк «Открытие» расширил полезные функции для предпринимателей, добавив в онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса трекер статусов обработки платежей. Теперь клиенты могут проследить все этапы обработки платежа — с момента отправки в банк до его исполнения.

По словам представителей банка, после подписания и отправки платеж проходит внутри финансово-кредитного учреждения несколько этапов контроля в зависимости от вида платежа: валютный или кредитный контроль, комплаенс-контроль и контроль безопасности. Теперь, когда платеж находится на стадии обработки, клиентам будет доступна детальная информация обо всех ее этапах, текущем статусе и сроке исполнения.

Новый сервис бесплатный, он не требует дополнительного подключения и доступен всем предпринимателям. Для получения информации клиентам необходимо всего лишь открыть платеж в ленте операций. На экране появится трекер со статусами обработки. После прохождения всех этапов платеж получает статус «Исполнен», а трекер автоматически исчезает.

Работать с выписками в онлайн-сервисе также стало удобнее. Выписка — это наиболее востребованный функционал для бухгалтера, которому часто приходится решать несколько задач одновременно: отправить отчет о проведенных платежах руководителю, провести сверку платежей и загрузить их в специальную программу. Для этого приходилось формировать выписку в разных форматах. Сейчас не нужно тратить время на отдельный запрос выписки в каждом формате. Достаточно сформировать один запрос и отметить все нужные форматы. Новый сервис автоматически обработает их и предложит для скачивания несколько файлов.