Отмечать, так в Подмосковье: москвичи спешат выбрать место для празднования Нового года

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Москвичи уже вовсю бронируют загородные дома для новогодних праздников. Данные привели представители крупной базы объявлений 11 октября. «Вечерняя Москва» узнала, стоит ли торопиться с выбором и какие предложения есть на рынке аренды.

По мнению исполнительного директора Гильдии риелторов Москвы Евгения Скоморовского, поиском дома, в котором вы проведете праздничные дни, лучше заняться заранее.

— Чем ближе к Новому году, тем меньше выбор и выше цены. Предсказать сейчас, какой будет обстановка в декабре, трудно. Однако в условиях ограниченных возможностей по выезду россиян за пределы страны, особенно в излюбленные страны Прибалтики и Скандинавии, многие останутся без традиционных заграничных рождественских базаров и новогодних ярмарок и будут искать другие варианты, — отметил эксперт.

Как утверждает Евгений Скоморовский, на данный момент есть много хороших предложений.

— Цены варьируются в зависимости от удаленности, инфраструктуры, площади, качества ремонта и расположения дома: от 15 тысяч до 500 тысяч рублей за сутки. В новогодний период в сетарифы возрастают в 2–3 раза.

Например, один из домов с размещением до десяти гостей на берегу Пироговского водохранилища, который в обычные выходные с пятницы до воскресенья стоит 230 000 рублей за две ночи, в новогодний период обойдется в 800 000 за трое суток, — отметил Евгений Скоморовский.

Многие эксперты рынка аренды недвижимости советуют долго не тянуть с выбором места для праздничного досуга.

— Если говорить об аренде загородного коттеджа на зимние праздники, то сейчас еще есть варианты. А вот дома отдыха все уже давно забронированы. Нужно учитывать еще и то, что аренда загородного дома предполагает, что вам нужно будет подумать и о новогоднем ужине, и о развлечениях. А в случае с базами отдыха вы получаете и угощение, и Деда Мороза, и увеселительную программу, — рассказала Мария Жукова, один из ведущих экспертов по аренде недвижимости.

По ее словам сейчас забронировать приличный дом на большую компанию стоит от 100 000 рублей. Надо пользоваться такой возможностью и как можно скорее выбрать подходящий вариант.

Впрочем, другой эксперт, Евгений Скормовский, добавил, что правило «чем раньше, тем лучше» действует не всегда. По его мнению, наиболее интересные предложения могут появиться как раз в декабре, когда владельцы домов определятся с личными планами. И наоборот — уже сдавшие в аренду могут передумать и остаться у себя дома.

ВАЖНО!

В деревне Сонино вблизи леса можно найти двухэтажный дом с баней и несколькими комнатами для компании до 10 человек за 15 000 рублей в сутки. По такой же цене обойдется дом в селе Михайловская Слобода. Обратите внимание, что вместимость дома очень влияет на стоимость.

Например, коттедж на 20 человек может обойтись в 50 000. Еще один важный фактор — день недели.

Так, в поселке Горки-2 сдают двухэтажный дом с хаммамом и сауной. В будни он обойдется в 35 000 рублей, а вот выходные придется заплатить 120 000 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Жукова, эксперт по аренде недвижимости:

— Если говорить о направлениях, то традиционно более дорогое — западное. Конечно, чем дальше от Москвы, тем цена за аренду дома будет ниже. Люди часто тянут до последнего, а в конце декабря и цены повышают, и интересных предложений не остается.

Простые правила