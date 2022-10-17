За что не любили ростовщиков: Главархив рассказал об исчезнувшей профессии

Фото: Главархив Москвы

Ростовщичеством до 1917 года могли заниматься люди разного возраста, сословий и имущественного положения. Ростовщичество — это предоставление денег в долг, под высокие проценты или оставленные в залог вещи. Для возврата необходимо было заплатить проценты и основной долг. Таким ростовщиком была убитая Раскольниковым знаменитая старуха-процентщица Алена Ивановна из романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Как еще можно было одолжить денег? Узнать об этом помогут документы, сохранившиеся в Главархиве Москвы.

Часто ростовщики действовали частным образом, не держали закладные лавки, а работали через знакомых людей, которые рекомендовали их тем, кто оказался в затруднительном положении. Большинство дворян обращались к ним. Ростовщик как частное лицо одалживал деньги под расписку с указанием высоких процентов. Могли составлять и вексель, то есть ценную бумагу, оформленную по установленной форме, и дающую право векселедержателю на получение от должника оговоренной в векселе суммы в указанный срок.

К ростовщикам относились с подозрением, поскольку они часто бывали замешаны в криминальных делах. Так, из сохранившихся архивных документов можно узнать, что в 1848 году московскому генерал-губернатору был представлен список московских ростовщиков. Сословный состав их был очень разнообразен — от мещан и купцов до поручика Александра Беклемишева, одалжавшего деньги «за лихвенные» (то есть непомерно завышенные) проценты. Числились в списке и коллежский асессор (гражданский чин 8-го класса — равнялся чину майора в армии) Афанасий Башкиров, представитель известного дворянского рода, подпоручик Николай Воейков и многие другие, что свидетельствует о популярности занятия. Свидетельствуют об этом и исторические эпизоды, упомянутые в документах.

Одному купцу Ивану Вилуану дана характеристика: «Сводчик и аферист. Берет дубликаты и скупает заемные письма (аналог расписок). Содержит меняльный магазин разных вещей».

Ростовщики часто обманывали своих клиентов. Так, из переписки чиновника по особым поручениям при московском генерал-губернаторе Яковлева за 1864 год можно узнать о том, как отставной штабс-капитан, ростовщик Балачан обманул купчиху Екатерину Суханову, не вернув ей взятые в залог вещи, даже после возврата долга. Пришлось ей жаловаться генерал-губернатору. Только после вмешательства властей ростовщик опомнился и вернул вещи.

Самых бессовестных ростовщиков настигала расплата. Так, жадный ростовщик, коллежский секретарь Михаил Волгин, служивший ранее в Тамбовской гражданской палате, обосновался после отставки в Москве и давал взаймы под 25 процентов, разоряя своих должников.

В секретной докладной записке статского советника Гастева московскому генерал-губернатору в 1857 году Волгин характеризуется так: «Он до безумия жаден к деньгам и по справедливости почитается бессовестным процентщиком и человеком гнусной нравственности». В результате расследования Волгина выслали из Москвы.

С развитием банковской деятельности при выдаче денег под залог по процентной ставке профессия ростовщика исчезла.