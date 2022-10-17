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Для лучших каскадеров — супергеройские подарки: премия «Альтер Эго» прошла в Москве

Полина Французова
Общество
Для лучших каскадеров — супергеройские подарки: премия «Альтер Эго» прошла в Москве
Фото: ООО БиВайВорлд

В Доме кино состоялась церемония вручения четвертой профессиональной премии «Альтер Эго»: ею награждаются каскадеры и постановщики трюков для кино. Такая премия — единственная в своем роде; поздравить победителей пришли актер Гоша Куценко, актер Игорь Жижикин, актриса Настасья Самбурская и другие звезды.

Победители были объявлены в 11 номинациях: премию «Лучшая постановка драки» забрал актер Роман Курцын за фильм «Гуляй, Вася! Свидание на Бали»; «Лучший высотный трюк» — Алексей Силкин за «Прабабушку легкого поведения», а в номинации «Лучший конный трюк» победил Орлан Монгуш за яркие сцены в телесериале «Собор».

Для лучших каскадеров — супергеройские подарки: премия «Альтер Эго» прошла в Москве Фото: ООО «БиВайВорлд»

Поддержал мероприятие российский бренд BY: все номинанты получили подарки от бренда — стильные гаджеты. Частичку волшебства мероприятию добавила Вселенная российских супергероев от BY: ее персонажи выросли из славянского фольклора, а в современном мире каждый из них приобрел свой неповторимый стиль. Одним своим видом они напоминают: «Каждый может стать героем!».

Общалась с гостями и создавала всем настроение завсегдатай светских мероприятий Baba Yaga.

Еще больше о BY — на https://by-world.ru/

ООО «БиВайВорлд»

ИП Оевский-Штейнгауз В. В.

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