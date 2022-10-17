Солдаты успешно уничтожают боевиков при столкновениях

Фото: Минобороны РФ

Одиннадцать военнослужащих Народной милиции ЛНР вернулись домой из украинского плена. Об их состоянии и реабилитации рассказала советник главы ЛНР Анна Сорока.

Военных доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где врачи проведут медосмотр, также им предстоит работа с силовиками ЛНР.

— Вернули наших 11 бойцов, наших героев, которые выжили в украинском плену. Пообщались за 16 часов дороги. Они рассказали об ужасах пребывания в военных лагерях для пленных на территории Украины: и избиение, и пытки, и выбитые зубы, и шрамы, и особо тяжелые случаи есть, и психологическое давление. Их ждет работа со следователями, признание в качестве потерпевших, если мы на теле будем обнаруживать шрамы, соответственно, все это будет отражаться в возбужденном уголовном деле, — сказала советник главы ЛНР Анна Сорока.

Также офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сказал о том, что союзные силы уничтожили большое количество иностранных наемников при попытке прорыва Вооруженных сил Украины в районе Сватова и Кременной.

— Попытка прорыва ВФУ нашей линии обороны в районе населенных пунктов Кременная и Сватово обернулась для них катастрофическими потерями как в личном составе, так и в вооружении и технике. Сразу хочу отметить, что было ликвидировано большое количество иностранных наемников, поскольку сейчас в штурмовых подразделениях большую часть личного состава составляют иностранцы, — отметил он.

Также официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сказал о том, что российские войска пресекли попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области.

— На николаево-криворожском направлении российскими войсками пресечена попытка подразделений ВСУ прорвать оборону в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, 13 боевых бронированных машин и восемь автомобилей, — сказал Конашенков.

Официальный представитель Минобороны отметил, что Вооруженные силы России нанесли поражение украинским и американским системам залпового огня.

— В рамках ведения контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинской батарее реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе населенного пункта Казачья Лопань, а также батарее американских гаубиц М777 в районе населенного пункта Металловка Харьковской области, — добавил Игорь Конашенков.

В Запорожской области продолжаются бои, но, по словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, любые попытки прорыва Вооруженными силами Украины пресекают, ситуация под контролем.

— Обстановка напряженная, но контролируемая, слава богу, потому, что у нас поступило подкрепление в виде артиллерии, реактивных систем залпового огня и так далее. Наши ребята хорошо отрабатывают по боевикам, когда те выдвигаются и пытаются что-либо сделать, — сказал Владимир Рогов.

Он уточнил, что постоянные столкновения происходят в Пологовском и Васильевском районах.

— Там постоянно идут артиллерийские прилеты, обстрелы и попытки прощупывания территории диверсионно-разведывательными и штурмовыми группами, — заключил председатель движения «Мы вместе с Россией».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Родион Мирошник, глава представительства Луганской народной республики в Москве:

— У украинской власти население как-то совсем не на первом месте. И обращения Зеленского об экономии электроэнергии — это призыв не использовать для себя и своих детей, а экономить для нужд убийства людей. Чтобы электровозы тянули поезда с военной техникой, чтобы работал интернет и спецсвязь для получения развединформации от Запада. А люди? Люди нужны только для мобилизации.