Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Пятерочка» и «Тетрадка Дружбы» запустили детский конкурс

Михаил Петров
Общество
«Пятерочка» и «Тетрадка Дружбы» запустили детский конкурс
Фото: Freepik

Торговая сеть «Пятерочка» и национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы» запустили совместный детский конкурс. Он призван сформировать у школьников осознанное и бережное отношение к окружающей среде и ресурсам планеты.

В конкурсе могут принять участие школьники и молодые люди в возрасте от 6 до 18 лет из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского и Пермского краев, Свердловской, Ростовской и Самарской областей.

Пропуском к участию в конкурсе является необычная тетрадь с особым дизайном, которую можно бесплатно получить в магазинах торговой сети в указанных регионах, спросив о ней сотрудника магазина на кассе. Количество тетрадок ограниченно.

В тетрадках ребята должны поделиться своими идеями, как сохранить нашу планету. В них они могут рассказывать о пользе правильного питания, предлагать варианты полезного семейного отдыха, записывать советы по бережному отношению к воде, электричеству, продуктам питания, а также делиться тем, как заботиться о домашних животных, попавших в беду, и создавать доступную среду для общения представителей разных возрастов, национальных культур и физических возможностей.

Заполнить тетрадку школьникам предлагается в рамках восьми творческих номинаций, посвященных целям устойчивого развития, таких как «Мир без голода», «Здоровые люди», «Достойная работа», «Мы все равны», «Разумное потребление», «Доступное образование», «Забота о природе», «Доброе соседство».

Заполненную тетрадку школьники должны принести обратно в магазин и положить в отведенный для этого специальный бокс. Кроме того, тетрадки можно также загружать онлайн с помощью специального мобильного приложения.

По словам организаторов, проект должен помочь детям раскрыть способности и таланты и выявить творческий потенциал, а взрослым — найти общие интересы с ребенком и совместно провести время.

Конкурсные работы школьников будет оценивать экспертное жюри, состоящее из педагогов, представителей НКО и общественных деятелей. Эксперты проверят тетрадку на соответствие содержания выбранной номинации, креативность оформления и уникальность работы, используя индивидуальный подход к каждому участнику.

Авторов самых лучших тетрадок с наибольшим количеством баллов ждут приятные подарки, а один победитель из каждого региона получит суперприз — путевку в детский лагерь.

Прием конкурсных работ продлится до 13 ноября 2022 года.

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте