«Пятерочка» и «Тетрадка Дружбы» запустили детский конкурс

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Торговая сеть «Пятерочка» и национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы» запустили совместный детский конкурс. Он призван сформировать у школьников осознанное и бережное отношение к окружающей среде и ресурсам планеты.

В конкурсе могут принять участие школьники и молодые люди в возрасте от 6 до 18 лет из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского и Пермского краев, Свердловской, Ростовской и Самарской областей.

Пропуском к участию в конкурсе является необычная тетрадь с особым дизайном, которую можно бесплатно получить в магазинах торговой сети в указанных регионах, спросив о ней сотрудника магазина на кассе. Количество тетрадок ограниченно.

В тетрадках ребята должны поделиться своими идеями, как сохранить нашу планету. В них они могут рассказывать о пользе правильного питания, предлагать варианты полезного семейного отдыха, записывать советы по бережному отношению к воде, электричеству, продуктам питания, а также делиться тем, как заботиться о домашних животных, попавших в беду, и создавать доступную среду для общения представителей разных возрастов, национальных культур и физических возможностей.

Заполнить тетрадку школьникам предлагается в рамках восьми творческих номинаций, посвященных целям устойчивого развития, таких как «Мир без голода», «Здоровые люди», «Достойная работа», «Мы все равны», «Разумное потребление», «Доступное образование», «Забота о природе», «Доброе соседство».

Заполненную тетрадку школьники должны принести обратно в магазин и положить в отведенный для этого специальный бокс. Кроме того, тетрадки можно также загружать онлайн с помощью специального мобильного приложения.

По словам организаторов, проект должен помочь детям раскрыть способности и таланты и выявить творческий потенциал, а взрослым — найти общие интересы с ребенком и совместно провести время.

Конкурсные работы школьников будет оценивать экспертное жюри, состоящее из педагогов, представителей НКО и общественных деятелей. Эксперты проверят тетрадку на соответствие содержания выбранной номинации, креативность оформления и уникальность работы, используя индивидуальный подход к каждому участнику.

Авторов самых лучших тетрадок с наибольшим количеством баллов ждут приятные подарки, а один победитель из каждого региона получит суперприз — путевку в детский лагерь.

Прием конкурсных работ продлится до 13 ноября 2022 года.