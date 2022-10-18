Сотрудники промышленных предприятий повышают свою квалификацию на специальных курсах, организованных городом

Инженер Исследовательского центра имени М. В. Келдыша Кирилл Данилин занимается изучением различных материалов и составов для улучшения ракетных двигателей и космических аппаратов. После прохождения курса по аддитивным технологиям он планирует применять полученные знания в работе / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Во вторник, 18 октября, в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы сообщили, что курс по аддитивным технологиям «Московской технической школы» прошли 120 человек.

Сегодня в Москве работает более трех тысяч промышленных предприятий. Заводы и фабрики производят продукты питания, одежду, оборудование, собирают двигатели, ракеты, делают ограждения, детские площадки и многое другое, полностью обеспечивая город всем необходимым. «Вечерняя Москва» узнала, какие направления подготовки сотрудников сегодня самые востребованные.

Вопрос подбора кадров для работы на предприятиях стоит очень остро, ведь московские компании стремятся выпускать только качественную продукцию. А для этого требуются высококвалифицированные сотрудники.

Именно с целью подготовки таких специалистов, обучения и повышения их квалификации год назад была запущена «Московская техническая школа».

— В ней готовят конкурентоспособных инженеров по самым востребованным в промышленности специальностям. Обучение позволяет увеличить производительность каждого выпускника в среднем на 20 процентов, — отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский. — «Московская техническая школа» аккумулирует в себе лучшие практики ведущих научных центров и вузов страны для подготовки специалистов, способных вести научную и практическую деятельность.

Обучение работники заводов могут пройти по семи направлениям, таким как «Технологии связи», «Аддитивные технологии », «Искусственный интеллект в промышленности », «Робототехника и сенсорика », «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии» и «Беспилотный транспорт». А недавно добавился курс «Микроэлектроника и фотоника» — это еще одна перспективная сфера, в области которой сегодня работают 48 столичных предприятий. И потребность в таких специалистах растет с каждым днем.

Одним из самых популярных направлений обучения, к слову, являются «Аддитивные технологии ». Среди выпускников — инженер Исследовательского центра имени М. В. Келдыша Кирилл Данилин. Это предприятие с 1933 года работает в области ракетного двигателестроения и космической энергетики.

— Курс по аддитивным технологиям я прошел в качестве повышения квалификации, поскольку наш исследовательский центр планирует в ближайшее время начать применение этой технологии в работе, — рассказал он.

По словам инженера, обучение помогло ему полностью разобраться в технологии послойного наращивания и синтеза объектов.

— Преподаватели объясняли все простым языком, показывали наглядно. Теперь я смогу применять эти знания на практике сам, — поделился Данилин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По всем направлениям в «Московской технической школе» планируется обучить свыше 4000 инженеров к 2024 году. Инженеров для промышленности готовят около 30 московских вузов. В 2021 году дипломы в сфере микроэлектроники и приборостроения получили около 1000 выпускников. Программы направления «Технологии связи» длятся 72 часа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— Для закрытия потребности столичных компаний в высококвалифицированных кадрах в 2021 году мы создали проект «Московская техническая школа». На днях открыли в этом проекте новое востребованное направление «Микроэлектроника и фотоника», в рамках которого инженеры смогут пройти обучение и получить необходимые знания и навыки в области исследования, разработки, производства и практического применения современных электронных средств и технологий.