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Вязаные вещи согреют солдат теплом родного дома

Денис Власенко

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Вязаные вещи согреют солдат теплом родного дома
Организатор акции «Тепло родного дома» Татьяна Гребенкина держит в руках собранные москвичами теплые шерстяные носки, которые отправятся к российским военнослужащим в качестве гуманитарной помощи / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве стартовала всерайонная акция «Тепло родного дома». Добровольцы вяжут вещи для российских военнослужащих. Носки и варежки передадут участникам спецоперации.

Руководитель центра досуга «Кунцево» москвичка Татьяна Гребенкина держит в руках спицы, которыми кропотливо довязывает петельки на почти законченных серых теплых носках. Рядом с ней стоит коробка с мотками пряжи из шерсти — все это пожертвовали неравнодушные москвичи для вязания теплых вещей.

Около коробки, на диване, лежат десятки пар уже готовых к отправке носков, которые будут переданы мобилизованным. Очередную пару довязывает и Гребенкина. Готовые носки бережно укладывает в коробку.

— Вязание не только успокаивает нервы, но и помогает нашим ребятам на фронте, чтобы они могли ощутить тепло родного дома с этими вещами. Одно дело — купить вещь в магазине, и совсем другое — сделать ее своими руками, это будет намного приятнее нашим военнослужащим, — отмечает Гребенкина, смотря на фото своего сына Дмитрия Гребенкина, который был мобилизован в сентябре. — Один из моих сыновей, Дмитрий, получил повестку и вскоре был отправлен на базу Таманской дивизии. Сомнений у сына не было, поэтому он без колебаний явился в военкомат.

Гребенкин по образованию фельдшер, до мобилизации работал в больничных отделениях хирургии и травматологии.

— Связь с Димой нестабильна, однако мне пишут его сослуживцы, которым он помог и спас жизнь под обстрелами ВСУ, — стойко добавляет Гребенкина, на глазах которой появляются слезы гордости. — Он мне всегда говорит, что у него все хорошо и он со всем справляется. Не так давно Дима со своим подразделением вырвался из окружения, взяв в плен несколько солдат противника. После этого его отряд отправили в Белгород, как он объяснил, на восстановление.

Гребенкина отмечает, что в воинской части, когда появляется время, ее сын проводит мастер-классы военнослужащим по оказанию медицинской помощи при ранениях.

— Несмотря на то что его назначили стрелком, он смог показать свой врачебный талант и стать фельдшером в своем подразделении, — отметила Татьяна Гребенкина. — Своим сыном я горжусь и верю, что он вернется домой.

Сама Татьяна Гребенкина тоже по образованию медик, однако из-за инвалидности ей пришлось сменить род деятельности. Она стала кандидатом педагогических наук, после чего 22 года отработала в школе.

— Если будет нужно, то я сама пойду в воинскую часть как медицинский работник и буду помогать людям, — отмечает Гребенкина. — Однако я была приятно удивлена тем, что принять участие в нашей акции хотят все больше людей.

Недавно к нам пришла москвичка, дом которой в 1943 году разбомбили, и она еще в годы Великой Отечественной войны помогала солдатам Красной армии из тыла — вязала для них теплые вещи и шила одежду.

По словам Гребенкиной, первая партия вязаных носков отправилась к российским солдатам в госпиталь, где они восстанавливаются.

— В будущем мы планируем начать вязать или закупать для военнослужащих теплые манишки, которые удобно надевать с бронежилетом. Наша помощь особенно важна, ведь впереди ждут холода, — добавила Татьяна Гребенкина. — Очень важно поддерживать наших героев, которые сейчас находятся на фронте. Не нужно поддаваться панике — это самое главное.

КСТАТИ

Помимо теплых вещей, в пунктах приема помощи для мобилизованных принимают продукты длительного хранения: мясные, рыбные, фруктовые и овощные консервы.

Мобилизованным понадобятся и гигиенические товары, такие как мужская косметика для бритья и после него, одноразовые бритвенные станки, зубные щетки, паста и многое другое.

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