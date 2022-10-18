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Приметы и советы

Традиционные рецепты получают новое прочтение

Александра Ерошенко
Общество
Традиционные рецепты получают новое прочтение
Студентки Московского колледжа питания Ирина Буракова (слева) и Марина Мельникова презентуют стол своего учебного заведения с угощениями по старинным рецептам / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

18 октября в Москве прошел Международный молодежный конкурс «Возрождаем традиции. Покров». Студенты пищевых колледжей и университетов соревновались в мастерстве приготовления русских национальных блюд.

Участники встречают гостей богато накрытыми столами, уставленными расписными самоварами и блюдами, на которых разложены кушанья русской кухни: всевозможные пироги и караваи, кадушки с соленьями, банки с вареньями. Девушки и юноши в народных костюмах предлагают жюри отведать угощения, секреты приготовления которых собирали буквально по крупицам, изучая старинные рецепты. Но некоторые пошли дальше и придумали способы их усовершенствования.

— Мы представили новую технологию хлебопекарного производства — кустарные хлеба. Они сделаны из различных трав, а в основе закваски лежит мука из семян амаранта (однолетнее травянистое лекарственное растение. — «ВМ»). Так мы соединили традиции и современность, — рассказал заведующий лабораторией кафедры зерна хлебобулочных и кондитерских технологий Московского государственного университета пищевых производств Валерий Бурмантов.

Студенты с удовольствием воспринимают идеи о возрождении традиций и действительно увлекаются процессом готовки.

— Все блюда и напитки мы приготовили по старинным рецептам. В этом фестивале участвуем впервые, и было очень интересно придумывать концепцию стола, чтобы ярко и полно показать русскую культуру гостеприимства, — рассказала студентка Московского колледжа питания Ирина Буракова. — Мы все хорошо знаем европейскую и азиатскую кухни, но порой хочется чего-то простого и знакомого нам с детства, как бабушкины пирожки.

Фестиваль «Возрождаем традиции» проходит уже в 17-й раз, но впервые его приурочили к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который совпадал с гуляньями в честь сбора урожая.

— Мы хотели дать студентам возможность показать мастерство в приготовлении блюд национальной кухни, и ребята увлеклись изучением праздничных традиций, и теперь это целое молодежное движение, — рассказала президент «Центра Возрождения Традиций» Анна Карпинович.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и региональных связей Москвы:

— Проведение гастрономического фестиваля русской кухни уже стало доброй традицией. Но впервые мы посвящаем его празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Молодежный конкурс-фестиваль — это показатель культуры традиций и изготовления блюд и сервировки столов. Вообще, когда мы видим красивые блюда, в душе у нас появляется много гордости за национальную культуру.

Конкурсы Рецепты Культура Москва Традиции
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