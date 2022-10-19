В Общественной палате РФ отметили соблюдение высоких экологических стандартов Московским НПЗ

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Московский НПЗ ознакомил представителей Общественной палаты России с программой комплексного экологического развития. Председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина посетила производственную площадку и высоко оценила экологическую открытость предприятия. Завод первым в отрасли внедрил автоматизированную систему мониторинга воздуха, которая передает данные надзорным органам, а также организовал программу визитов для экспертов, экологов, представителей общественности с возможностью лично контролировать ход экологической модернизации. Представители Общественной палаты ознакомились с ключевыми проектами комплексной модернизации предприятия, которую с 2011 года продолжает «Газпром нефть». По его итогам предприятие обновило оборудование на 80 процентов и на 75 процентов снизило воздействие на окружающую среду.

— Благодаря передовым технологическим решениям МНПЗ удалось построить действительно впечатляющую систему контроля за производственным воздействием на окружающую среду. А реализуемая программа информационной открытости внушает доверие, — сказала Елена Шаройкина.— Улучшение экологических характеристик производства — это системная работа, которую мы проводим на Московском и Омском НПЗ, — отметил начальник департамента производственной безопасности блока логистики переработки и сбыта «Газпром нефти» Эдуард Шарафутдинов. — Наша компания чутко реагирует на пристальное внимание и запрос от жителей — обеспечивать беспрекословную производственную безопасность и соблюдать экологические требования. Без этого невозможно полноценное развитие.