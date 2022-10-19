Когда выбор сделан: для желающих защитить Родину доступна электронная запись

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сегодня в военкоматах можно встретить немало молодых людей и зрелых мужчин, которые пришли туда не по повестке, а по зову сердца. Многие из них раньше не интересовались военным делом, однако сделали, в их представлении, единственно правильный выбор. Для тех, кто принял решение отправиться в зону специальной военной операции в качестве добровольца, но не знает, как это сделать, «Вечерняя Москва» подготовила инструкцию.

Самый очевидный способ записаться в ряды добровольцев — прийти в военкомат, к которому прикреплен гражданин. Телефоны военкоматов есть на сайтах органов исполнительной власти субъектов, но удобнее будет воспользоваться интерактивной картой на сайте Минобороны РФ (https://recrut.mil.ru/career/ military_commissariats.htm). По телефону специалисты расскажут, когда и куда подойти.

Тем не менее независимо от мотивации потенциального добровольца в военкомате ему могут отказать. В первую очередь в добровольцы берут только граждан Российской Федерации.

Предельный возраст для добровольца — 60 лет.

Даже если вы находитесь в хорошей физической форме и регулярно занимаетесь спортом, возраст все равно берет свое, у каждого организма есть предел прочности. Вероятно, вы можете пробежать пятикилометровый кросс, но вряд ли так же легко осилите эту дистанцию с полной выкладкой. Медкомиссия может отказать даже молодому человеку при наличии у него определенных заболеваний.

Записаться в добровольцы теперь можно и через портал «Госуслуги». Всего за несколько дней с момента запуска сервиса на портале госуслуг заявку на добровольное участие в специальной военной операции подали более двух тысяч человек.

Важно, что уведомление не является юридическим документом, предписывающим явиться в военкомат, если человек передумает, он может отказаться от идеи стать добровольцем.

— Те добровольцы, которые прибывают в зону СВО, зачастую даже более мотивированы, чем обычные контрактники, — отметил директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. — Не секрет, что военные навыки можно получить при обучении, но без наличия мотивации к победе действовать в боевых условиях сложно. И в этой связи наличие добровольцев просто обязательно. Кстати, они уже показали себя исключительно с положительной стороны.

В России создано более 40 добровольческих подразделений, некоторые из которых уже выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

ЦИФРА

70 000 запросов на запись в добровольцы для участия в СВО зафиксировано на портале госуслуг со дня объявления частичной мобилизации в России.

РЕПЛИКА

Зарегистрированы десятки тысяч обращений

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ:

— По поручению председателя правительства Михаила Мишустина на портале госуслуг в кратчайшие сроки были разработаны и оттестированы субъектами, Министерством обороны и развернуты два сервиса для граждан по частичной мобилизации. Первый — «Стать добровольцем» — для тех, кто решил добровольно принять участие в СВО.

С момента объявления в России частичной мобилизации на портале госуслуг зафиксировано более 70 тысяч запросов на эту тему. Президентом также поставлена задача реагировать на каждый сигнал от граждан, которые ошибочно призваны в рамках частичной мобилизации. На портале госуслуг запущен специализированный сервис для обжалования таких решений.

ВАЖНО

Как записаться дистанционно через портал госуслуг

Открыть сервис «Стать добровольцем» на портале «Госуслуги»

Ознакомиться с критериями отбора и убедиться в том, что вы им соответствуете

Заполнить анкету. При этом часть данных автоматически подгрузится из личного кабинета

Выбрать ближайший военкомат

Отправить заявку

Ответ придет в личный кабинет. В сообщении назначат дату и время посещения военкомата

Добровольцем может стать

Мужчина в возрасте до 60 лет без противопоказаний по здоровью

Гражданин РФ

Гражданин, имеющий опыт военной службы, опыт в стрелковых видах спорта, членство в охотничьей организации или казачьем обществе, опыт службы в силовых ведомствах

Денежное содержание

Добровольцам выплачивают содержание, сопоставимое с тем, что получают военнослужащие, призванные по мобилизации

Сохранение работы

На весь период службы за добровольцем обязаны сохранить его рабочее место

Если женщина подала заявку в добровольцы

Женщины получают отказ на участие в СВО в любом статусе

Женщины могут помогать в волонтерских штабах #МЫВМЕСТЕ (оказывать помощь семьям военнослужащих, собирать гуманитарные наборы и так далее)