Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Когда выбор сделан: для желающих защитить Родину доступна электронная запись

Алексей Хорошилов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Когда выбор сделан: для желающих защитить Родину доступна электронная запись
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сегодня в военкоматах можно встретить немало молодых людей и зрелых мужчин, которые пришли туда не по повестке, а по зову сердца. Многие из них раньше не интересовались военным делом, однако сделали, в их представлении, единственно правильный выбор. Для тех, кто принял решение отправиться в зону специальной военной операции в качестве добровольца, но не знает, как это сделать, «Вечерняя Москва» подготовила инструкцию.

Самый очевидный способ записаться в ряды добровольцев — прийти в военкомат, к которому прикреплен гражданин. Телефоны военкоматов есть на сайтах органов исполнительной власти субъектов, но удобнее будет воспользоваться интерактивной картой на сайте Минобороны РФ (https://recrut.mil.ru/career/ military_commissariats.htm). По телефону специалисты расскажут, когда и куда подойти.

Тем не менее независимо от мотивации потенциального добровольца в военкомате ему могут отказать. В первую очередь в добровольцы берут только граждан Российской Федерации.

Предельный возраст для добровольца — 60 лет.

Даже если вы находитесь в хорошей физической форме и регулярно занимаетесь спортом, возраст все равно берет свое, у каждого организма есть предел прочности. Вероятно, вы можете пробежать пятикилометровый кросс, но вряд ли так же легко осилите эту дистанцию с полной выкладкой. Медкомиссия может отказать даже молодому человеку при наличии у него определенных заболеваний.

Записаться в добровольцы теперь можно и через портал «Госуслуги». Всего за несколько дней с момента запуска сервиса на портале госуслуг заявку на добровольное участие в специальной военной операции подали более двух тысяч человек.

Когда выбор сделан: для желающих защитить Родину доступна электронная запись

Важно, что уведомление не является юридическим документом, предписывающим явиться в военкомат, если человек передумает, он может отказаться от идеи стать добровольцем.

— Те добровольцы, которые прибывают в зону СВО, зачастую даже более мотивированы, чем обычные контрактники, — отметил директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. — Не секрет, что военные навыки можно получить при обучении, но без наличия мотивации к победе действовать в боевых условиях сложно. И в этой связи наличие добровольцев просто обязательно. Кстати, они уже показали себя исключительно с положительной стороны.

В России создано более 40 добровольческих подразделений, некоторые из которых уже выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

ЦИФРА

70 000 запросов на запись в добровольцы для участия в СВО зафиксировано на портале госуслуг со дня объявления частичной мобилизации в России.

РЕПЛИКА

Зарегистрированы десятки тысяч обращений

Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ:

— По поручению председателя правительства Михаила Мишустина на портале госуслуг в кратчайшие сроки были разработаны и оттестированы субъектами, Министерством обороны и развернуты два сервиса для граждан по частичной мобилизации. Первый — «Стать добровольцем» — для тех, кто решил добровольно принять участие в СВО.

С момента объявления в России частичной мобилизации на портале госуслуг зафиксировано более 70 тысяч запросов на эту тему. Президентом также поставлена задача реагировать на каждый сигнал от граждан, которые ошибочно призваны в рамках частичной мобилизации. На портале госуслуг запущен специализированный сервис для обжалования таких решений.

ВАЖНО

  • Как записаться дистанционно через портал госуслуг

Открыть сервис «Стать добровольцем» на портале «Госуслуги»

Ознакомиться с критериями отбора и убедиться в том, что вы им соответствуете

Заполнить анкету. При этом часть данных автоматически подгрузится из личного кабинета

Выбрать ближайший военкомат

Отправить заявку

Ответ придет в личный кабинет. В сообщении назначат дату и время посещения военкомата

  • Добровольцем может стать

Мужчина в возрасте до 60 лет без противопоказаний по здоровью

Гражданин РФ

Гражданин, имеющий опыт военной службы, опыт в стрелковых видах спорта, членство в охотничьей организации или казачьем обществе, опыт службы в силовых ведомствах

  • Денежное содержание

Добровольцам выплачивают содержание, сопоставимое с тем, что получают военнослужащие, призванные по мобилизации

  • Сохранение работы

На весь период службы за добровольцем обязаны сохранить его рабочее место

  • Если женщина подала заявку в добровольцы

Женщины получают отказ на участие в СВО в любом статусе

Женщины могут помогать в волонтерских штабах #МЫВМЕСТЕ (оказывать помощь семьям военнослужащих, собирать гуманитарные наборы и так далее)

Мобилизация Спецоперации Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Старый Свет станет музеем

Александр Лосото
Александр Лосото

Почему не приняли раньше

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Острый скептический ум

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Европа бежит в Америку

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Тушите свет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Все мнения
О проекте