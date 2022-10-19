Рафик Загрутдинов: Наполовину готова эстакада-съезд с МСД на Волгоградский проспект

Фото: Департамент строительства города Москвы

Практически наполовину завершено строительство эстакады-съезда с основного хода южного участка Московского скоростного диаметра со стороны Каширского шоссе на Волгоградский проспект в сторону МКАД. В настоящее время на площадке идут работы по устройству подпорных стен и надвижке металлоконструкций пролетных строений. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Искусственное сооружение возводится от улицы Грайвороновской до Шоссейной. Протяженность эстакады составит 710 метров. Движение автотранспорта будет организовано по двум полосам в каждом направлении.

Всего на данном участке предстоит построить 10,4 километра дорог, в том числе пять эстакад: через Волгоградский проспект, съезд на МСД с Волгоградского проспекта в сторону Каширского шоссе и Рязанского проспекта, съезд со скоростного диаметра на Волгоградский проспект и в сторону области.

— Южный участок Московского скоростного диаметра готов на 53 процента. Строительство разделено на десять участков. Девять из них находятся в строительстве, еще один — в стадии проектирования, — отметил Рафик Загрутдинов.

Южный участок обеспечит транспортной связью четыре округа Москвы (Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный) и 22 района: Нижегородский, Лефортово, Перово, Рязанский, Соколиная Гора, Печатники, Южнопортовый, Текстильщики, Нагатинский Затон, Курьяново, Марьино, Люблино, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Бирюлево Западное, Чертаново Южное, Чертаново Северное, Северное Бутово, Южное Бутово, Даниловский, Нагатино-Садовники, где проживает порядка 2,5 млн человек.

— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году: завершить строительство всех хордовых магистралей и выполнить благоустройство территории, — уточнил Рафик Загрутдинов.