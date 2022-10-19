«МегаФон» ускорил мобильный интернет на столичном Курском вокзале в два раза

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Мобильный оператор «МегаФон» модернизировал сеть на одном из наиболее крупных транспортно-пересадочных узлов столицы — Курском вокзале. Модернизация позволила вдвое увеличить скорость мобильного интернета для пассажиров МЦД, а также междугородних и пригородных поездов.

Число поездов, проходящих по Курскому направлению Московской железной дороги, постоянно растет. В 2019 году была запущена железнодорожная линия МЦД-2, транспортный узел стал частью системы московского городского транспорта, уже сейчас его ежедневный пассажиропоток составляет около 70 тысяч человек. В следующем году будет открыта четвертая линия МЦД, которая свяжет города Железнодорожный и Реутов с Внуково и Апрелевкой, и пройдет через 23 района Москвы.

Чтобы заблаговременно подготовиться к растущим нагрузкам на сеть, «МегаФон» задействовал новые частотные диапазоны, обновил оборудование на существующих базовых станциях и построил новые. На сети внедрена передовая технология для управления трафиком — система автоматически перераспределяет нагрузку между базовыми станциями, что особенно важно с 18 до 19 часов, когда нагрузка на сеть вырастает до максимума. В результате модернизации качество покрытия сети увеличилось в полтора раза, а скорость мобильного интернета выросла вдвое.

По данным оператора, мобильным интернетом ежедневно пользуется более 90 процентов пассажиров, прибывающих на Курский вокзал. Более 70 процентов от всего мобильного интернет-трафика абоненты расходуют на соцсети, мессенджеры и видеосервисы.