На северо-востоке Москвы строят 23 жилых дома по программе реновации

Фото: Департамент строительства города Москвы

Сегодня на территории Северо-Восточного административного округа для переселения по программе реновации строят 23 здания, сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новостройки возводят по индивидуальным проектам. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена по стандартам реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы. Первые этажи домов будут нежилыми. Там обустроят просторные вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, помещения для хранения колясок и велосипедов, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Также на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, аптеки, кружки и секции для детей.

В зданиях установят грузопассажирские лифты, их оснастят визуальными и тактильными средствами информации.

Во дворах обустроят детские площадки с резиновым покрытием, спортивные площадки, а также зоны для отдыха. На придомовых территориях высадят деревья, кустарники и газоны.

— С начала этого года в округе ввели в эксплуатацию два дома в районах Отрадное и Бабушкинский, — также добавил Рафик Загрутдинов.

Всего в Северо-Восточном округе Москвы в новые квартиры по программе реновации переедут жители 499 домов жилой площадью более 1,5 миллиона квадратных метров.

Ранее Рафик Загрутдинов отмечал, что с начала этого года по программе реновации уже передали под заселение 48 жилых домов. До конца года планируется передать под заселение еще 24 «стартовых» дома. Всего же в 2022 году для переселенцев будут переданы 72 новостройки. Ожидается, что в 2022 году будут вовлечены в процесс переселения порядка 37 тысяч человек.