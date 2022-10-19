ВТБ открыл крупнейший офис в Москве

Фото: Пресс-служба ВТБ

ВТБ запустил крупнейшее в Москве мультиформатное отделение для обслуживания клиентов. На площади свыше 2 тысячи квадратных метров будут работать порядка 100 сотрудников, которые смогут обслуживать на 20 процентов больше клиентов, чем в среднем по сети. Новый формат объединит работу сразу пяти точек продаж.

Посетителям крупнейшего офиса в Москве будут доступны как банковские, так и нефинансовые услуги. В основе концепции нового формата заложено использование единого пространства, максимально ориентированного на потребности клиентов всех категорий. Помимо открытых мест обслуживания, к их услугам имеются около 20 переговорных. В работе офиса предусмотрены специальные световые решения и арт-инсталляции в зонах ожидания, фоновое музыкальное сопровождение и интерактивная проекционная книга с информацией о социальных и благотворительных проектах банка.

Переговорные нового офиса оборудованы так, что их можно будет использовать для проведения лекториев по вопросам финансовой грамотности или организации выставок. Инфраструктура офиса полностью адаптирована для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья: организована безбарьерная среда для маломобильных клиентов, а все вывески, банкоматы адаптированы для слабовидящих или незрячих посетителей.

— Развитие сети офисов — стратегическая задача нашего банка. Мы одними из первых в России запустили новый тип современного мультиформатного офиса. Передовые технологии и удобное зонирование, которые мы применяем в новых точках, в 1,5 раза повышают эффективность обслуживания клиентов. Мультиформатный офис станет для нас не только крупнейшим отделением в столице. Это пространство объединит все направления бизнеса банка и станет настоящей финансовой фабрикой с применением новых моделей обслуживания. У «Москвы-Сити» высокий потенциал для развития бизнеса: ежедневно деловое сердце столицы посещают свыше 300 тысяч человек, многие из которых уже являются нашими клиентами и по достоинству оценят функционал нашего нового офиса, — отметил член правления банка Юрий Андресов.

Столичный офис создан с учетом опыта масштабной модернизации сети отделений банка в этом году. В ряде регионов это уже позволило достичь роста клиентопотока на треть от стандартных значений. Финансовая эффективность каждого сотрудника в новом офисе повышается на 50 процентов по сравнению со стандартными точками продаж. В ближайшее время новые мультиформатные отделения ВТБ будут открыты в Санкт-Петербурге, Кемерове, Липецке и Волгограде.