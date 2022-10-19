Вперед, на Запад: спецоперация выходит на новый этап

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве завершились мобилизационные мероприятия, а сейчас бойцы заканчивают тренировки и боевое слаживание. Отряды резервистов скоро отправятся к местам службы. Такая подмога способна резко изменить ход спецоперации. А еще, как считают эксперты, нужно задействовать на Украине все самое современное оружие, тем более что скоро Запад поставки своих вооружений ВСУ по объективным причинам снизит. Как будут развиваться события, рассуждают эксперты.

Мобилизация нужна прежде всего для того, чтобы контролировать освобожденные территории, считает военный эксперт, полковник в отставке Андрей Земцев.

— Тот факт, что мы выбили ВСУ, скажем, из части Харьковской области, еще ничего не значит. Как выбили, так и пустим обратно, потому что держать фронт физически некому! Когда линия боевого соприкосновения — свыше тысячи (!) километров, а у тебя контингент — 200–250 тысяч человек, рано или поздно ты начнешь отступать. Ведь у противника — 750 тысяч бойцов, — пояснил эксперт.

По мнению Земцева, мобилизация позволит выполнить как минимум три задачи. Первая и главная — удержать линию фронта, не допустить новых, как под Харьковом, прорывов. Вторая задача — обеспечение безопасности освобожденных земель. Теперь уже — территории России.

— Там продолжают рыскать ДРГ — диверсионно-разведывательные группы. Они совершают теракты, запугивают местное население — в общем, обычная бандеровская тактика. Полиция и Росгвардия с ними не всегда могут справиться. Нужны войска, — пояснил эксперт.

Третья задача — заменить на фронте тех, кто воюет уже несколько месяцев.

— Эти люди вымотаны физически и психологически. Им нужны отвод в тыл и полноценный отдых. Если мы рассчитываем перехватить стратегическую инициативу и вновь начать наступать, то это должны делать как минимум отдохнувшие люди. Если ты воюешь с марта, тебе уже не до наступления. Отдых объективно необходим, — убежден Андрей Земцев.

Бойцы нужны и за пределами фронта

Как считает экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, мобилизованные «будут направлены туда, где они наиболее сейчас необходимы, а именно на пополнение фронтовых частей, где наблюдается острейшая нехватка личного состава в различных частях, подразделениях и соединениях».

— Также я думаю, что из мобилизованных могут создать новые части, которые формируются для образования стратегических резервов, с помощью которых надо будет переламывать негативно складывающуюся ситуацию на фронте, — пояснил эксперт. — Часть мобилизованных может быть направлена на различные тыловые нужды, потому что армия требует огромного количества рабочих рук.

Как пояснил Игорь Стрелков, у нас, к сожалению, военные склады технически оборудованы слабо, поэтому рабочие руки почти всегда очень нужны.

— Перегрузка и разгрузка боеприпасов требует очень много людей. Пополнение потребуется буквально везде, — считает Игорь Иванович.

По его мнению, именно мобилизованные должны стать решающей силой в исходе конфликта, и без них Российской армии будет крайне тяжело.

— Я думаю, для того чтобы переломить ситуацию на фронте, должно быть мобилизовано больше, чем 300 тысяч. Я бы оценивал потребности армии минимум в миллион человек, — рассуждает эксперт. — Учитывая, что противник поставил под ружье не менее 750 тысяч военнослужащих, нам для гарантированной победы нужно значительное численное преимущество.

Кстати, воинский дух резервистов он оценил как достаточно высокий.

— Если они пришли в военкоматы, значит, готовы воевать, а тот, кто категорически не готов и не хочет, тот в военкомат просто не пришел. Ведь военного положения нет, военных судов нет, и дезертирам, по большому счету, пока можно избегать ответственности. Не зря они массово бегут за границу, и обратно их, обратите внимание, эшелонами не возвращают, — пояснил Стрелков.

То, что люди массово пришли в военкоматы, считает бывший министр обороны ДНР, говорит о готовности ребят сражаться за свой народ, за свою страну.

— Сейчас только от наших военачальников зависит, не потеряют ли люди этот боевой дух, мотивацию и как они будут подготовлены, — рассуждает Игорь Иванович.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Мясу не на чем расти

Политолог, профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев считает, что частичная мобилизация резко усиливает позиции России в конфликте.

— Мне кажется, мы находимся на этапе распада украинской системы перманентной мобилизации в ВСУ, — рассуждает эксперт. — Как было до сих пор? Бригады противника сохраняли костяк профессионального офицерского и сержантского корпуса, который регулярно наполнялся «мясом» и сравнительно быстро восстанавливал боеспособность, даже постоянно сокращаясь.

Выжившее в первых боях «мясо» теробороны становится частью скелета. Это очень похоже на то, что делали Троцкий и его военспецы в годы Гражданской войны в России. Сейчас начинается существенно более массовое уничтожение офицерского корпуса. В особенности промежуточного уровня «капитан — майор». Скоро «мясо» будет не на что насаживать.

К тому же явно начала сбоить система восстановления насыщенности боевых частей вооружением и военной техникой. Все-таки массовая замена советской техники на натовскую безболезненно не проходит, учитывая в основном «бэушный» характер поставляемого, особенно в бронетехнике. Так что нарастание кризиса силовой составляющей на Украине есть.

Как пояснил эксперт, количество проблем, стоящих перед ВСУ и Украиной, в целом должно вот-вот перейти в качество. Чтобы это произошло быстрее — нужен толчок. Резкое увеличение численности российских войск — как раз такой толчок, который пошатнет Киев.

Удары будут все тяжелее

Полковник запаса Андрей Земцев считает, что мобилизация — лишь один из факторов, влияющих на ход спецоперации.

— Теракт на Крымском мосту развязал нам руки, и мы стали наносить удары по критически важной инфраструктуре противника. Выводим из строя объекты энергетики, опять начали жечь нефтеперерабатывающие предприятия. Эту практику нельзя останавливать ни на один день.

Политолог Ростислав Ищенко добавляет:

— Горячая фаза спецоперации закончилась бы уже давно, если бы эта стратегия была применена раньше. Противник должен быть быстро деморализован. Поэтому надо не рассказывать о том, как мы любим украинцев, а нужно заставить их прекратить сопротивление. Для этого нужны удары по инфраструктуре, уничтожать ее, делать жизнь невыносимой и заставлять думать не о том, как они пойдут героически русские танки останавливать, а о том, как им семью спасать, — пояснил эксперт.

Ищенко подчеркнул: Российская армия в разы превосходит ВСУ в наступательных видах вооружения, в артиллерии, ракетах и авиации.

— Если использовать всю мощь имеющегося военного потенциала, Украина долго не продержится, — убежден политолог.

Сменой тактики очень довольны наши рядовые бойцы.

— Главное, что серьезно поднимается боевой дух регулярных частей и прибывающих в зону спецоперации мобилизованных, — рассказывает офицер Народной милиции ЛНР с позывным «Салман». — Парни видят, что появилась серьезная поддержка от высшего военного управления страны. С тех территорий Украины, где еще остается связь и интернет, поступают видео ракетных ударов. Мы видим многочисленные пролеты крылатых ракет, причем над различными территориями. И понимаем, что, вопреки заявлениям Украины о якобы сотнях сбитых в день наших ракет, они продолжают лететь и долетают. Если вы обратили внимание, резко снизились заявления в интернете о том, что «перемога близка». Все отмечают, насколько поменялся подход высшего командования России к проведению спецоперации. Мы это связываем с появлением на должности нового командующего СВО генерала армии Сергея Суровикина. Явно заметен новый курс.

Фото: Минобороны РФ

Первыми пойдут самые мотивированные

Дмитрий Евстафьев считает, что перелом в спецоперации близок.

— Сейчас фиксируется разрыв поставок вооружения: бывшие советские запасы почти исчерпаны, а новые не произведены. Если США и их союзники увеличат расходы на военно-промышленный комплекс, то широкомасштабное перевооружение Украины начнется примерно с начала апреля 2023 года. Если вообще не летом, — пояснил эксперт.

По его мнению, примерно с начала ноября до конца марта — начала апреля с вооружением у ВСУ будет довольно туго. Этим нужно успеть воспользоваться. В том числе и с помощью мобилизованных.

— Я уверен, что всех их на передовую не отправят. Туда пойдут люди Пригожина. Ну, например, те, которые выбрали свободу вместо заключения в тюрьмах. Туда пойдут военные специалисты, которые имеют большой опыт службы в горячих точках, но по тем или иным причинам армию покинули. Туда пойдут добровольцы и граждане других государств, успевшие отслужить в армии у себя дома, — считает эксперт. — По всей видимости, в первую линию из мобилизованных попадут очень и очень немногие, прежде всего имеющие узкие специальности: механики-водители, мотострелки, артиллеристы и т. п. Они скорее для второго эшелона — сил прикрытия границы, обеспечивающих подразделений, — с которым у нас на данный момент просто беда. Нам необходимо резко увеличить эффективность тылового обеспечения.

Фото: Минобороны РФ

Как пояснил Дмитрий Евстафьев, мобилизация — не одномоментный процесс.

— Не надо думать, что завтра призовут все 300 тысяч человек, а через два месяца отправят в зону боевых действий. Такого не бывает. Будет постоянное системное пополнение военного организма «новой кровью», которая может иметь очень разное качество, — рассуждает эксперт. — Первые «впрыски свежей крови» я ожидаю примерно через пять-семь недель. Вообще начало ноября, очевидно, самое подходящее время для серьезной осенне-зимней кампании.

Это, кстати, понимают и на Западе. Там откровенно поставлена задача «сломать» Россию политически до декабря.

По мнению эксперта, Запад в украинском конфликте явно продолжает повышать ставки. Не исключена прямая интервенция НАТО на территорию Украины. Тогда, возможно, России придется применить тактическое ядерное оружие.

— Применение ядерного оружия — плохой выбор. Но, я считаю, он допустим, если, скажем, поляки начнут разворачивать на Украине свои вооруженные силы для атаки на нас. Вот тогда тактическое ядерное оружие становится приемлемым аргументом, — рассуждает Дмитрий Евстафьев. — Да, с точки зрения поражения точечных объектов, наверное, это даст более высокий эффект. Но в политическом плане это будет не очень хороший шаг. Применяя ядерное оружие, вы демонстрируете, что для вас ситуация критична и по-другому уже не получается.

С другой стороны, американцы, применив по нынешним меркам два тактических и «грязных» боеприпаса в Хиросиме и Нагасаки, решили немного военных задач. Зато — очень многие политические задачи! Причем лет на двадцать вперед — до Карибского кризиса.

Впрочем, как надеется эксперт, до столь жесткого сценария ситуация не дойдет. И Россия добьется победы менее «травматичными» методами. Частичная мобилизация нашей стране в этом поможет.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Численность союзных войск, участвующих в СВО, официально никто не озвучивал. Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что в начале спецоперации число военнослужащих Минобороны составляло 120–150 тысяч. Силы ЛНР и ДНР оценивались в 80 тысяч человек. Численность добровольцев, в том числе из-за рубежа, достигала 20 тысяч человек. Итого численность союзных сил, в лучшем случае, достигала 250 тысяч человек. Это втрое меньше, чем у противника.

СПРАВКА

Последний раз данные о потерях сторон конфликта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу озвучивал 21 сентября. Он сказал, что с начала СВО погибли 5937 наших солдат и офицеров. В эту цифру не вошли потери подразделений ДНР и ЛНР, а также бойцов ЧВК «Вагнер». Число раненых озвучено не было. Говоря о потерях ВСУ, Шойгу отметил, что украинская армия потеряла более ста тысяч убитыми и ранеными. При этом только убитыми ВСУ потеряли свыше 60 тысяч.

Обычно на одного убитого приходится 3–4 раненых, но, как пояснили военные эксперты, причиной столь необычного соотношения может быть плохая логистика и жестокость командования: многие раненые бойцы ВСУ остались без медицинской помощи и в результате умерли от ран.

Успех будет зависеть от активности противника

Виктор Литовкин, военный эксперт:

— Успех частичной мобилизации во многом зависит от того, какие именно задачи поручат решать нашим резервистам и хватит ли их количества и на линии фронта, и для тыла. Ведь мобилизованные предназначены не только для ведения боевых действий, но и для того, чтобы поддерживать дисциплину и порядок на присоединенных к России территориях. Также я убежден, что в ближайшие месяцы многое будет зависеть и от обстановки на фронте, и от действий противника.

Многое упирается в поведение США и стран НАТО, которые направляют и курируют нашего противника, оказывают ему помощь вооружениями, средствами связи, разведданными, да и просто деньгами, предоставляя кредиты на поддержание экономики. Я не разделяю опасений отдельных граждан, что призовут больше 300 тысяч человек. У нас ведь пока еще солдаты срочной службы в спецоперации не задействованы, а их, между прочим, 250 тысяч человек. Нет, поймите меня правильно: направлять на фронт людей, которые только что призваны, разумеется, нельзя. А вот те, кто уже прослужил полгода, кто имеет определенную подготовку, определенные знания, умения, навыки, для проведения СВО вполне могут быть использованы.

У них слаженный коллектив, отделения, расчеты, экипажи. Я думаю, что спустя полгода они мало отличаются от тех, кого мы призываем из запаса и в течение месяца помогаем им восстановить свои армейские навыки. Таким образом, чисто гипотетически, я считаю, наше руководство может призвать и срочников, которым осталось служить полгода. Однако, я подчеркиваю, это мое личное мнение и оно вовсе не означает, что к такому решению придет политическое руководство нашей страны и Министерство обороны.