Волонтеры Московского НПЗ посадили деревья в лиственничной роще Капотни

Фото: Сергей Шинов

Завод совместно со столичным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды провел высадку деревьев. Подобные акции проходят постоянно с 2015 года. Они часть программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Волонтеры предприятия высадили более 80 лиственниц, ив и каштанов. Молодые деревья появились в Капотне на набережной Москвы-реки и дополнили ландшафт районного парка.

— Мы считаем своим долгом проявлять заботу об окружающей среде и для этого продолжаем масштабную экологическую модернизацию. А вместе с обновлением оборудования, вносим вклад в озеленение: минувшим летом мы открыли парк с лиственными и хвойными деревьями. Всего за 10 лет работники нашего предприятия уже высадили 3 тысячи деревьев в столичных парках и скверах. И сегодня их стало еще больше, — сказал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

Руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, принявший участие в акции, добавил:

— Юго-Восточный округ — один из самых зеленых в столице. После комплексного благоустройства Капотни по программе «Мой район» и модернизации Московского НПЗ экологическая ситуация вышла на качественно новый уровень. Здесь создан большой современный парк, приобрели большую популярность мероприятия по высадке деревьев. Эта традиция очень нравится москвичам. Мы будем продолжать эти программы и вовлекать в них как можно больше жителей и волонтеров.