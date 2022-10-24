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«МегаФон» покорил Эльбрус: туристы обеспечены связью и мобильным интернетом

Никита Миронов
Общество
«МегаФон» покорил Эльбрус: туристы обеспечены связью и мобильным интернетом
Фото: Freepik

Мобильный оператор подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе. На высоте 3890 метров над уровнем моря установлена базовая станция, благодаря которой туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/сек.

Эльбрус — одна из наиболее популярных туристических точек России. За год турпоток здесь вырос в полтора раза, и наличие устойчивой мобильной связи на Эльбрусе — это вопрос не только комфорта, но и безопасности, а также здоровья туристов. Как отмечается в сообщении оператора, благодаря устойчивой голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету альпинисты и лыжники могут оставаться на связи в любой ситуации.

Новая базовая станция стала самым высокогорным объектом связи на территории Восточной Европы. После ее запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах и на маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. Здесь расположено несколько гостиниц, где альпинисты проходят акклиматизацию перед восхождением на вершину знаменитой горы.

Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров, инженеры разработали специальный металлический термобокс, в который специалисты компании поместили базовую станцию. Он оснащен климатическим оборудованием и автоматической системой управления.

— Северный Кавказ — популярное туристическое направление, поэтому мы уделяем большое внимание развитию сети в этом регионе. Например, в нынешнем году мы запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике «Сарыкум» в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах. Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций, — комментирует ситуацию технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

В 2022 году, по данным компании, Эльбрус чаще всего посещали жители Москвы и области: на них пришлось около трети (35 процентов) от всего туристического потока. Также направление пользуется популярностью у туристов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (14 процентов), из Ставропольского края (4,7 процента).

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