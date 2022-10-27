Поможем словом и делом: столичные артисты поддержали Донбасс концертами и поставкой гуманитарных грузов

Александр Ф. Скляр на митинге «Своих не бросаем» на Манежной площади в Москве / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Ряд исполнителей, как лидер группы «ВаБанкъ» Александр Ф. Скляр, дают концерты на передовой еще с 2014 года.

Свою позицию Александр Ф. Скляр не скрывает.

— Я — русский человек, и, соответственно, я стою за русскую Новороссию. Я стою за землю, на которой сражаются и погибают русские люди, — говорит певец. — Причем не только те, которых мы называем ополченцами, но и мирные граждане, которые оказываются под раздачей.

По мнению музыканта, те, кто воюет против Новороссии, вернувшейся в состав большой России, ослеплены.

— Да, я хотел бы мира, но есть вещи, которые нельзя забывать. — говорит Скляр. — Например, как можно простить Киеву Одессу и Дом профсоюзов, где были заживо сожжены люди, или гибель тысяч мирных граждан Донбасса?

«Ты становишься для людей флагом»

Рок-музыкант Вадим Самойлов рассказал, что многие артисты хотят поехать сейчас на Донбасс.

— Поток деятелей культуры — и музыкантов, и актеров — на Донбасс не прекращался с 2014 года. Не из-под палки, не по заданию ЦК КПСС люди ездят. И меня огромное количество знакомых спрашивают: ну как, поехать? — рассказывает Вадим. — Важно, что ты едешь не со своей былой или сегодняшней славой. Нет, ты для людей становишься флагом, представителем Родины, которую они там защищают.

Григорий Лепс тоже выступает на Донбассе и не считает это подвигом.

— Я лишь делаю то, что должен делать гражданин страны, в которой он живет и которая его вырастила. Эта страна дала мне образование, возможность зарабатывать деньги, возможность жениться, родить детей — у меня их пока четверо. Я этой стране обязан всем. И поэтому я работаю именно для нее. Не выслуживаюсь. Я езжу не за наградами, не за деньгами, а просто потому, что на Донбассе живут мои друзья, — рассказал Лепс.

Фото: АГН Москва

Вместе справимся с проблемами

Певица Ольга Кормухина занялась большой работой по организации помощи бойцам на фронте, поставок гуманитарных грузов. К этой волонтерской работе артистка привлекла и своих многотысячных подписчиков в соцсетях.

Заслуженная артистка рассказала, что в стране большое количество людей, обычных граждан, которые многое делают для жителей Донбасса. Большинство из них пришли на помощь.

— Именно благодаря этому знанию я утверждаю, что мы в силах справиться со всеми проблемами, — выразила уверенность Ольга.

Посвятить песни героям

Певица Юлия Чичерина написала несколько песен, посвященных бойцам, защищающим Донбасс, и даже сняла на них клипы.

— Песен у меня уже на целый альбом, я выпустила его под названием «Песни военных лет», — рассказывает Юлия. — А донецкий военкор-режиссер Макс Фадеев смонтировал фильм-концерт о моих выступлениях последних пяти лет на Донбассе.

К проекту присоединился и Данил Милка, дирижер и композитор Донецкой филармонии имени Прокофьева.

— Он сделал целую программу из моих песен для симфонического оркестра в уникальных аранжировках, — поделилась Юлия.

Артистка рассказала, что у нее есть флаги и шевроны почти всех подразделений, памятные знаки, ордена и медали.

— Но это лишь как память, и со всем этим я могу легко расстаться. Самое ценное для сердца — это мои друзья из Донбасса и погибшие герои, о которых я буду помнить все оставшееся мне время, — сказала Юлия.

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сохранить язык и культуру

Народный артист России, худрук Театра Табакова и звезда сериала «Ликвидация» Владимир Машков поддержал СВО с первых дней ее начала. Он разместил на фасаде театра огромную букву Z, сшитую из георгиевской ленты, — символ спецоперации.

А еще артист принял участие в серии концертов и творческих встреч в Луганске, Снежном, Шахтерске, Новоазовске, Володарском, Меловом, Беловодске, Старобельске и некоторых других городах ЛДНР.

— То, что сейчас происходит — это защита русского языка, русской культуры, защита наших братьев и сестер, — констатировал Владимир Машков. — Мы и должны восстановить свое человеческое имя во имя памяти тех ребят, девчонок, которые безвинно погибали все восемь лет и продолжают погибать, защищая нашу общую Родину.

Он оказался под огромным впечатлением от знакомства с военнослужащими, которые принимают участие в спецоперации.

— Я вижу их глаза... Это глаза людей нового мира. Они знают больше нас, чувствуют сильнее нас, любят нас больше, чем мы себя иногда, — заявил артист.