Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Найдите десять отличий: горожан чаще стали обманывать, создавая сайты–близнецы

Андрей Объедков
Общество
Найдите десять отличий: горожан чаще стали обманывать, создавая сайты–близнецы
Фото: Pexels

В столичной полиции прошел круглый стол, участники которого рассказали, как интернет–мошенники обманывают москвичей и по каким признакам их можно вычислить.

Представители Управления по борьбе с экономическими преступлениями отметили, что с развитием ИT-сферы увеличилось и количество киберугроз. Только за восемь месяцев 2022 года выявлено около 3,5 тысячи экономических преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий, к уголовной ответственности привлечено 726 человек, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Так, полицейские задержали мужчину, который размещал в интернете рекламу о продаже трансформаторного оборудования. Получив оплату, он переставал выходить на связь. Мошенник обманул более 20 фирм на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Сотрудники управления по экономической безопасности и противодействия коррупции отметили, что аферисты часто используют соцсети или создают интернет-магазины, где просят внести предоплату.

— Как правило, деньги они предлагают перевести на электронный кошелек, в течение нескольких дней магазин обещает совершить доставку, но вскоре бесследно исчезает, — описал одну из самых распространенных схем начальник 8-го отдела УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции Иван Князькин.

Он отметил, что интернет-мошенники часто создают двойники известных сайтов, которые не сразу отличишь от оригинала. Часто аферисты заменяют на сайте-фальшивке только контактные данные: номер телефона, электронную почту и другие способы связи. В последнее время участились и случаи, когда оформляется доставка товаров известных брендов почтой с наложенным платежом без возможности предварительного вскрытия посылки. После оплаты получатель обнаруживает, что получил подделку.

— Покупателям нужно запомнить несколько правил, — констатирует начальник 10-го отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Москве полковник полиции Алексей Орлов. — Нужно насторожиться, если цена на товар значительно ниже рыночной, если предлагается большая скидка.

Полицейский добавил, что еще должно смутить, если за товар требуются срочная и обязательная предоплата, превышающая половину стоимости. Не ведитесь, если вам звонят из магазина и уговаривают перевести деньги, ссылаясь на то, что акция скоро закончится и клиент просто может не успеть сделать выгодную покупку. Обращайте внимание и на название интернет-магазина. Например, если он торгует оптикой, а название торговой точки — «Мир техники», — это уже повод насторожиться.

Если на сайте отсутствует телефон магазина, либо по указанным номерам невозможно дозвониться или отсутствуют юридический адрес и данные о владельце магазина, — это признак того, что за этим стоят мошенники. И, конечно, ни в коем случае нельзя сообщать данные банковских карт или онлайн-кошельков. Все эти правила помогут уберечь ваши деньги.

Кибербезопасность МВД Интернет-магазины Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Захар Прилепин
Захар Прилепин

Необходима культурная мобилизация

Никита Миронов
Никита Миронов

Антон Красовский, нельзя топить детей

Юсуп Газдиев
Юсуп Газдиев

Островок безмятежности

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Молодежи нужен внятный образ будущего

Максим Недашковский
Максим Недашковский

Гордимся нашим гербом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Антона несло

Все мнения
О проекте