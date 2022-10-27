Найдите десять отличий: горожан чаще стали обманывать, создавая сайты–близнецы

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В столичной полиции прошел круглый стол, участники которого рассказали, как интернет–мошенники обманывают москвичей и по каким признакам их можно вычислить.

Представители Управления по борьбе с экономическими преступлениями отметили, что с развитием ИT-сферы увеличилось и количество киберугроз. Только за восемь месяцев 2022 года выявлено около 3,5 тысячи экономических преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий, к уголовной ответственности привлечено 726 человек, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Так, полицейские задержали мужчину, который размещал в интернете рекламу о продаже трансформаторного оборудования. Получив оплату, он переставал выходить на связь. Мошенник обманул более 20 фирм на сумму свыше 10 миллионов рублей.

Сотрудники управления по экономической безопасности и противодействия коррупции отметили, что аферисты часто используют соцсети или создают интернет-магазины, где просят внести предоплату.

— Как правило, деньги они предлагают перевести на электронный кошелек, в течение нескольких дней магазин обещает совершить доставку, но вскоре бесследно исчезает, — описал одну из самых распространенных схем начальник 8-го отдела УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции Иван Князькин.

Он отметил, что интернет-мошенники часто создают двойники известных сайтов, которые не сразу отличишь от оригинала. Часто аферисты заменяют на сайте-фальшивке только контактные данные: номер телефона, электронную почту и другие способы связи. В последнее время участились и случаи, когда оформляется доставка товаров известных брендов почтой с наложенным платежом без возможности предварительного вскрытия посылки. После оплаты получатель обнаруживает, что получил подделку.

— Покупателям нужно запомнить несколько правил, — констатирует начальник 10-го отдела УЭБиПК ГУ МВД России по Москве полковник полиции Алексей Орлов. — Нужно насторожиться, если цена на товар значительно ниже рыночной, если предлагается большая скидка.

Полицейский добавил, что еще должно смутить, если за товар требуются срочная и обязательная предоплата, превышающая половину стоимости. Не ведитесь, если вам звонят из магазина и уговаривают перевести деньги, ссылаясь на то, что акция скоро закончится и клиент просто может не успеть сделать выгодную покупку. Обращайте внимание и на название интернет-магазина. Например, если он торгует оптикой, а название торговой точки — «Мир техники», — это уже повод насторожиться.

Если на сайте отсутствует телефон магазина, либо по указанным номерам невозможно дозвониться или отсутствуют юридический адрес и данные о владельце магазина, — это признак того, что за этим стоят мошенники. И, конечно, ни в коем случае нельзя сообщать данные банковских карт или онлайн-кошельков. Все эти правила помогут уберечь ваши деньги.