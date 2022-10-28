Управление лесными массивами в мегаполисах

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Многонаселенные города во всех странах, как правило, растут быстро. Вместе с ними растут также и экологические проблемы: загрязняются воздух, вода и почва, обостряется вопрос утилизации отходов. А высокая концентрация населения и бешеный ритм городской жизни усиливают еще и психологическую нагрузку на жителей. В такой ситуации парки, сады и зеленые насаждения становятся место притяжения населения, они крайне необходимы для существования города. И в этой связи приобретает особую актуальность вопрос управления лесопользованием в крупных мегаполисах. Как это происходит? Какие цели ставят правительства перед собой в этом плане? Как развивают природные территории в крупных и средних городах мира?

Лесные массивы играют в жизни мегаполисов большую гидроклиматическую роль. Они поддерживают водно-климатический баланс на их территориях. Леса влияют на выпадение осадков и их испарение, полноту городских рек и других водоемов, на скопление грунтовых вод. Они способствуют чистоте атмосферного воздуха и наличию запасов воды в той или иной природной местности, в том числе населенных пунктах. В крупных городах водоохранные свойства лесов имеют особое значение, поскольку большая часть земли мегаполиса закрыта асфальтом или брусчаткой, застроена домами. В этом случае понятно, что естественные водные процессы нарушены, а влажность воздуха регулируется в основном не природой, а искусственно: за счет систем вентиляции, паровых установок, кондиционеров и прочего. Лесные островки в мегаполисах подобны зеленым оазисам в пустыне, поэтому их наличие и сохранность чрезвычайно важны.

Поэтому управлению лесопользованием в городах придается особое значение. Современный мегаполис невозможно представить без большого парка или сети разветвленных лесопарков. О комфортности города судят по наличию зеленых насаждений. Если их мало или их вовсе нет, такой город население считает отстающим, не дотягивающим до уровня современного передового центра. Когда зелени в городе мало, жители сильно страдают от жары и духоты, у них могут появиться психические проблемы.

В современном мире масштабные проекты по лесонасаждению все чаще используются как способ повышения устойчивости городов. Задачи устойчивого лесоуправления и лесопользования в крупных городах включают в себя достижение и стабильное поддержание целевой динамики зеленых насаждений, сохранение и повышение воспроизводства и биоразнообразия лесов.

Так, крупнейшие города мира усиленно соревнуются за звание самого зеленого мегаполиса. Это Москва, Берлин, Гонконг, Нью-Йорк, Вена, Пекин, Токио и другие. Механизмы управления лесопользованием в каждой стране имеют свои особенности и отличаются друг от друга по всему миру. Опыт зарубежных стран может быть полезен и показателен для решения вопросов озеленения на наших территориях.

Москва

Российская столица признана самым зеленым мегаполисом мира по различным европейским и международным рейтингам. Зеленые насаждения в Москве занимают около 40 процентов всей ее площади. Здесь расположены крупные парки «Лосиный остров», «Сокольники», Парк имени М. Горького, «Царицыно», а также многочисленные скверы и районные парки. Даже в центре города всегда можно найти зеленую площадку для комфортного отдыха. К примеру, густая зеленая растительность покрывает Бульварное кольцо, а возле самого Кремля находится старинный Александровский сад. Не так давно здесь был разбит также парк «Зарядье». На Болотной набережной находится Репинский сквер. Таких примеров много. В Москве почти все дворы жилых домов усажены зеленью. Кстати, по статистике, самым распространенным деревом в российской столице является липа. Она занимает 28,6 процента от общего числа деревьев в городе. На втором месте идет клен (24,2 процента). Затем следуют тополь, ясень, береза, хвойные деревья и другие.

Эти успехи Москвы являются следствием глубоко продуманной политики лесопользования в российской столице. За последние 10 лет зеленые насаждения появились вдоль Садового кольца, была облагорожена Крымская набережная, многочисленными растениями и деревьями высажен парк «Зарядье»: 760 деревьев и 7 тысяч кустарников, 27,7 тысячи квадратных метров заняты многолетними травами. Такое разнообразие зеленых насаждений в парке демонстрирует лесное разнообразие регионов России. Здесь есть и северные хвойные деревья, мхи, лишаи, есть и степная растительность юга страны, имеется также уголок смешанного леса.

Новодевичий пруд / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Берлин

Берлин также считается одним из самых зеленых городов мира: на его территории находится больше 2,5 тысячи скверов, парков и живописных мест отдыха. Общая площадь зеленой зоны достигает примерно 5,5 тысячи гектаров. Причем не только леса наполняют природные зоны города, но также реки, озера, каналы и парки. По разным оценкам, зеленые насаждения занимают примерно 30 процентов от всей площади города.

В центральной части Берлина расположен самый большой парк немецкой столицы «Тиргартен»: его площадь составляет 210 гектаров. Этот парк не только самый крупный в городе, но и самый старый: ему уже более 500 лет. Некогда здесь охотились саксонские курфюрсты, от которых парк и получил свое название Tiergarten, что в переводе с немецкого означает «парк животных». В наши дни, как будто в оправдание названия, на территории парка работает зоопарк — один из самых больших в Германии.

После Второй мировой войны парк «Тиргартен» сильно пострадал из-за вырубки леса. Жителям города нечем было топить дома, и парковые деревья шли на дрова. За короткое время парк практически превратился в пустырь, здесь устраивали огороды и собирали урожай. Однако начиная с 1961 года власти города взяли ситуацию под контроль, и с тех пор за парком ведется постоянное наблюдение.

Особое внимание к парку возникло после падения Берлинской стены в ноябре 1989 года. Объединение государства и столицы потребовало восстановление единого плана города. Так, парк Тиргартен стал одним из символов объединения: жители бывших двух частей Берлина теперь могли гулять, встречаться, отмечать государственные праздники на одной территории.

На сегодняшний день основной лесной массив парка Тиргартен восстановлен. Здесь находится несколько памятников военному времени: Мемориал павшим советским воинам, Мемориал жертвам национал-социализма народов синти и рома, колонна Победы и другие. Отдельной достопримечательностью парка является Английский сад, высаженный в 1952 году из 5 тысяч деревьев, подаренных английским королем Георгом VI германской столице. С высадки этого сада началось восстановление парка «Тиргартена».

В 1995–2006 годах на землях «Тиргартена» велось строительство транспортного тоннеля, связанного с путями Главного вокзала Берлина. Строительство вызвало протесты населения, так как нарушение системы грунтовых вод могло вызвать повреждение зеленого покрова парка. Экоактивисты и зоозащитники безуспешно пытались противостоять строительству, но тоннель был проложен и действует в настоящее время.

Нью-Йорк

Центральный парк Нью-Йорка имеет четкую прямоугольную форму и является визитной карточкой города наравне с небоскребами Манхэттена и статуей Свободы. И этот парк — творение рук человека. Изначально здесь была окраина города и на месте нынешнего парка находилось несколько деревень и ферм. Жили здесь в основном афроамериканцы, притесняемые социальными и юридическими законами. Земли были заболочены и их пришлось осушать. Парк был открыт в 1873 году и занял территорию в 843 акра (341,15 гектара). С тех пор площадь парка остается неизменной, но внутри за полтора столетия произошло немало изменений.

Первоначальный ландшафтный план парка был создан архитекторами Фредериком Лоу Олмстедом и Калвертом Воксом по принципу классического английского парка. Здесь предполагалось создать максимально естественную природную среду, отдалить городскую инфраструктуру и убрать проездные дороги, чтобы создать атмосферу сельской местности. Очевидно, авторам проекта это удалось, поскольку в настоящее время лесная часть парка выглядит совершенно естественной. Кроме того, в парке появилось несколько искусственных озер и прудов.

За годы существования состояние Центрального парка неоднократно ухудшалось из-за экономических проблем в стране. Так, запустение наступило в период депрессии конца 1920-х годов, затем — после Второй мировой войны. В конце 1960-х активисты из числа жителей Нью-Йорка организовали общество по восстановлению и сохранению Центрального парка. Совместно с правительством им удалось сделать парк главной зеленой достопримечательностью города. Сейчас в парке насчитывается около 18 тысяч деревьев, на них проживают более 200 видов птиц. Причем до создания парка на этом месте росло только 42 вида деревьев — сейчас их насчитывается 402 вида, также здесь высажено 815 сортов различных кустарников.

Central Park / Фото: freepik.com

Гонконг

Гонконг часто называют одним их самых зеленых городов мира, однако в нем нет таких гигантских парков, как в Москве, Берлине или Нью-Йорке. Здесь находится множество сравнительно небольших парков, самый крупный из которых — парк «Виктория» площадью 19 гектаров. Но примечательно то, что этот парк является полностью искусственным. Он был образован в 1957 году на месте бывшей морской бухты. Часть залива засыпали, и на этой территории разбили парк. Название свое он получил от статуи королевы Виктории, которая прежде стояла в центральном городском парке.

Сейчас парк «Виктория» — это и место для прогулок, и городской спортивный центр, поскольку здесь в начале ХХI века после капитальной реконструкции парка появилось множество спортивных площадок.

В Гонкогде также есть Центральный парк. По своим размерам он гораздо меньше Виктории: его площадь составляет всего 8,16 гектара, но он также полностью создан искусственным путем. Решение об устройстве парка было принято в 1980 годы, и в 1991 году парк торжественно открыли.

Особая достопримечательность Центрального парка в том, что его деревья населяют многочисленные птицы разных видов, преимущественно из Малезийской области. Такой выбор был сделан ради сохранения тех видов птиц, которые оказались под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов. Для наблюдения за птицами в парке были организованы специальные навесные дорожки.

Еще один искусственный парк Гонконга — Коулунский. Он расположен в районе Чимсачей и был открыт в 1970 году. Особенность этого парка заключается в том, что здесь высажено много различных видов деревьев, есть редкие и ценные породы. Этот парк похож на своеобразный музей деревьев. Тут растут китайские баньяны, адамовы деревья, хлебные и огненные деревья и другие виды растений. Состоянию этой лесной зоны особое внимание уделяется правительством города.

Пекин

Если в Лондоне зеленая среда составляет 50 процентов, в Париже — 21 процент, то в Пекине еще недавно она не дотягивала до 4 процентов. Тем не менее именно в столице Китая расположен один из крупнейших парков мира — Бэйхай. Этот парк поражает не только размерами (68 гектаров), но и историей.

Летопись парка Бэйхай уходит корнями в Х век. Он был заложен как императорский сад и на протяжении почти тысячи лет оставался закрытым для простых людей. Лишь в 1925 году природную красоту парка смогла увидеть широкая публика.

За десять веков парк Бэйхай стал местом скопления жемчужин китайской архитектуры. Здесь были построены белая пагода «Бай Та», дворец Пяти драконов, храм Вечного спокойствия и беломраморный мост Вечного спокойствия, множество других шедевров. Больше половины парка занимает озеро, в центре которого расположен нефритовый остров Циньхуандао.

Природные красоты парка Бэйхай называют непревзойденным образцом ландшафтного искусства. Созданный в парке природный комплекс является примером многовековых традиций китайского садоводства. В наше время лесной массив в Бэйхай строго поддерживается в прежнем виде, сохранность природного ландшафта находится под особым надзором.

В последние десять лет благодаря активным действиям властей Китая зеленая среда в Пекине развивается ускоренными темпами. Только за период 13-й пятилетки (с 2016 по 2020 год) в Пекине появилось 700 новых парков. А с 2012 по 2015 год лесной массив Пекина увеличился на 54 миллиона деревьев. Таким образом, сейчас зеленая среда в этом мегаполисе занимает уже 44 процента.

Управление лесопользованием в мегаполисах мира организовано по-разному и имеет много различных вариантов. Каждый из них объединяет одна цель — это сохранение и увеличение зеленого покрова города. Всего на нескольких примерах, приведенных выше, заметно, что у каждого мегаполиса или крупного парка есть какая-то своя специализация — это может быть особое отношение к лесным породам деревьев, сохранению птиц или животных, водных ресурсов или природного ландшафта. В каждом мегаполисе сохранению зеленых массивов и созданию лесного будущего уделяется значительное внимание.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/zelenyy-shchit

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