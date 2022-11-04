Кинопоказы и театрализованные выступления: День народного единства на Красной площади

Выступление артистов с народным репертуаром на фестивале «День народного единства» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В эти выходные Россия отмечает День народного единства. Этот важный праздник в истории нашего государства можно будет отпраздновать не только в московских парках и музеях, но и на Красной площади. Подробнее в материале «Вечерней Москвы».

История праздника

День народного единства 4 ноября является самым молодым российским праздником. Его начали отмечать только с 2005 года. Он посвящен всему лучшему, что объединяет наш народ. А также его лучшим качествам, таким как беззаветная храбрость и отвага, преданность Родине, толерантность и уважению к ближнему, солидарность и патриотизм.

Несокрушимая русская воля и народное единство помогали россиянам защищать свой суверенитет раньше и помогают сегодня. Народное ополчение помогло победить России в 1612, 1812 и 1941 годах. Нужно объединиться, чтобы иметь возможность вместе и счастливо жить в мире.



Для Москвы история народного ополчения, когда многонациональный народ России раз за разом вставал на защиту Родины, — это личная гордость, боль и память.

Почти 410 лет назад народное ополчение помогло России избавиться от польской оккупации в 1612 году. Москву захватили поляки на два года. В это тяжелое для страны время патриарх Гермоген, находившийся в заточении, призвал русский народ встать на защиту родины, своей веры и изгнать польских захватчиков. Кроме того, нижегородский земский староста Кузьма Минин в октябре 1611 года обратился к горожанам с призывом создать новое народное ополчение.

На должность главного воеводы ополчения был приглашен князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Он возглавил земское войско, то есть организацию вербовки ратных людей, обучение ратников, командование ими в походах и боях. А Кузьма Минин стал заведовать ополченческой казной.

В ополчение принимали разных людей, которые были готовы сражаться за правое дело: стрельцы и служилые дворяне, казаки, посадские люди и крестьяне. Русские люди подхватили призыв, и вскоре началось широкое патриотическое движение за освобождение Москвы.

Второе народное ополчение сумело взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы 4 ноября 1612 года. Эта победа стала мощным импульсом для возрождения русского государства.

В июне 1812 года на территорию Российской империи вторглась армия Наполеона с 650 тысячами солдат. Ее силы в несколько раз превосходили численность русских армий у западных границ. Это стало главной причиной, по которой Александр I распорядился о создании народного ополчения.

После этого в шестнадцати центральных и поволжских губерниях началось формирование народного ополчения. На защиту родины поднялись все слои населения. Всего в трех округах из шестнадцати губерний было собрано без малого 195 тысяч ополченцев. Более того, для их снаряжения народ пожертвовал около 100 миллионов рублей.



Первым испытанием Московского ополчения стала Бородинская битва. Действия ополченцев получили высокую оценку Михаила Кутузова, который сделал ставку на самоотверженность народа. Он не прогадал.

Особенно широко силы ополчения использовались в борьбе с агрессором после занятия им Москвы и во время контрнаступления русской армии. Благодаря слаженным действиям русского ополчения положение дел у французской армии становилось хуже изо дня в день. Отдельные формирования ополченцев дошли до самого Парижа, где их во главе с Александром I встретили как триумфаторов.

22 июня 1941 года советские граждане узнали о начале войны с фашистской Германией, а уже через полторы недели началось формирование дивизий народного ополчения. В них принимали добровольцев, кто не прошел призывную медкомиссию по состоянию здоровья или возрасту, и не получивших повестки.

В июле 1941 года вся Москва превратилась в центр мобилизации сил, а горожане вступали в ряды добровольцев и ополченцев. В дни Битвы за Москву в 1941 году они не дали врагу прорваться к столице. Из рядов народного ополчения вышли 180 героев Советского Союза.

Программа мероприятий на Красной площади

5, 6 и 7 ноября в Культпавильоне пройдут показы фильмов, выступления агитбригады и театрализованные представления проводов ополченцев.

Время работы: 12:00 – 20:00