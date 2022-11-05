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Памяти коллеги

Вечерняя Москва
Общество
Памяти коллеги
Фото: mos.ru

Ушел из жизни Петр Николаевич Аксёнов, человек, посвятивший себя служению людям и созиданию.

Петр Николаевич почти 60 лет назад освоил профессию каменщика. И с этого момента начался его яркий трудовой путь в строительной сфере, которой Петр Аксёнов был беззаветно предан до конца жизни.

Паркетчик, мастер, инженер, главный инженер треста — все эти ступени карьеры строителя Петр Аксёнов прошел с честью, проявив главные в нашей профессии качества — волю, ответственность, работоспособность, профессионализм, умение обучаться новому.

При его участии было реализовано множество проектов — жилье, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы. Петр Николаевич строил ради людей и для людей.

Этого же принципа Петр Аксёнов придерживался на руководящих должностях — префекта Юго-Западного и Южного округов столицы, в правительстве Москвы. Он много занимался обновлением жилого фонда, создавал оздоровительные центры, инфраструктуру для комфортной жизни горожан.

Петр Николаевич искренне любил Москву и делал все для улучшения облика столицы и поддержания ее статуса ведущего мегаполиса мира. Одну из первых высоких наград — орден «Знак Почета» — он получил за создание объектов к Олимпиаде-80. Почти через 40 лет он удостоен ордена Александра Невского — за большой вклад в подготовку к чемпионату мира по футболу — 2018. И это лишь часть наград, полученных за время работы.

С 2011 года и до последнего дня Петр Аксёнов — первый заместитель руководителя Департамента строительства города Москвы — курировал дорожные проекты и программу развития метрополитена. Он всегда был строителем, нашим коллегой и товарищем и навсегда останется им в нашей памяти.

От лица всего коллектива группы компаний «Мосинжпроект» и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким Петра Николаевича.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов

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