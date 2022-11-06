Фото: Вечерняя Москва

Важный вывод сделал ученый из монреальского университета в результате проведенного исследования: пик интеллектуальной активности человека приходится на 70 лет.

После серии проведенных исследований, в которых приняли участие люди разных возрастных групп, ученый Мончи Ури констатировал: да, мозг человека после 60 лет работает хоть и не так быстро, как в молодости, зато он позволяет человеку правильно решать сложные задачи. Этим не могли похвастаться испытуемые, вошедшие в младшие возрастные группы.

А ведь до сих пор считалось, что нейроны головного мозга с возрастом отмирают. Ученые выяснили — это не так. Оказывается, между нейронами пропадают связи в том случае, если человек не занимается интеллектуальным трудом. Что касается рассеянности и забывчивости, нередко присущих пожилым людям, то, по мнению ученых, очень часто это происходит из-за переизбытка информации. Чтобы этого не происходило, старайтесь «не сосредотачиваться на мелочах» — дают совет ученые.

— Вывод очевиден. Если человек ведет здоровый образ жизни, если он много двигается и имеет полноценную физическую нагрузку, его ментальные способности только растут и достигают пика к 80, иногда и к 90 годам, — уверяет Мончи Ури.

А вот что думает по этому поводу геронтолог Марина Елатомцева:

— В полную силу мозг работает и после 70 лет. Это связано с тем, что с годами в сером веществе растет содержание миелина — гормона, способствующего быстрому прохождению сигнала между нейронами. Именно поэтому интеллектуальные способности могут увеличиваться на 300 (!) процентов, если сравнивать со средними показателями. Мозг возрастного человека выбирает менее энергоемкий путь, сокращает ненужные шаги и, как следствие, чаще находит верное решение той или иной задачи.

Впрочем, не все так однозначно, говорит врач-невролог, доктор медицинских наук Ян Власов:

— Питание головного мозга осуществляется за счет отдельного круга кровообращения и зависит от качества крови, сосудов. Нередко с возрастом этот процесс ухудшается: растет количество мелких тромбов, которые забивают небольшие сосуды. Именно это становится причиной сосудистых нарушений головного мозга, в частности синдрома Альцгеймера.

Вот почему, настаивают врачи, крайне важно вести здоровый образ жизни: правильно питаться, забыть о вредных привычках, много двигаться и, конечно, не запускать старые болячки. Ученые уверены: старости могут не бояться люди, которые не останавливаются в своем интеллектуальном развитии, стремятся постоянно получать и осваивать новые знания и навыки.

Фото: Unsplash

Это может быть что угодно: попытка освоить какой-либо музыкальный инструмент или научиться рисовать, занятия иностранным языком и танцами. Интерес к жизни, общение, путешествия, встречи с друзьями, посещение театров и кинотеатров способны не только продлить жизнь, но и наполнить ее новыми смыслами в любом возрасте.

Жителям столицы, перешагнувшим 55-летний возрастной рубеж, в этом смысле повезло.

— Проект «Московское долголетие», который сейчас реализуется, как раз и призван улучшить качество жизни пожилых людей, — говорит кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Больше того, он способствует долголетию. Ведь, когда человек в социуме, когда он не одинок, его эмоциональное состояние более стабильно. Разумеется, повышается и его умственная активность, ведь он общается с людьми, осваивает новые виды деятельности.

Эксперт уверен, что высокие интеллектуальные способности в пожилом возрасте зависят в первую очередь от образа жизни.

— Посмотрите на университетских профессоров, поговорите с ними. Людям, как правило, уже «глубоко за...», но они быстро мыслят, здраво рассуждают и в умственном плане дадут фору тем, кто вдвое-втрое моложе. Почему? Потому что они постоянно занимаются умственным трудом. А орган, который регулярно задействован, как известно, дольше сохраняет работоспособность, — рассуждает Караев. — Или возьмем театральных актеров. Люди, которым не только за 70, но и за 80, заучивают просто гигантские куски текстов, от которых какой-нибудь школьник может просто в обморок упасть. Почему они запоминают? А потому что они в таком режиме живут каждый день. Учат и произносят!

СПРАВКА

Средний возраст лауреатов Нобелевской премии составляет 62 года. Президентам 100 крупнейших компаний мира в среднем 63 года. Папы римские еще старше — их средний возраст достигает 76 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Ткачева, доктор медицинских наук, профессор, директор Российского геронтологического научно-клинического центра:

— Здоровое старение не подразумевает снижение умственных способностей. Если хотите, чтобы мозг не деградировал, а развивался, загружайте его! Чтение, разгадывание кроссвордов, изучение языков, рисование, сочинение стихов, разучивание танцев... Подходит все, но занятие должно вам нравиться. Только в этом случае выбудете заниматься долго и с удовольствием, повышая эмоциональный фон.