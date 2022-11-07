Зеленое будущее России

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Пандемия, экономический кризис, невиданные западные санкции, переориентация отечественного экспорта на Китай — все это свалилось на Россию одновременно, ставя ее перед серьезным выбором. Однако эти трудные испытания не заставили нашу страну отказаться от зеленого перехода. Россия находит и будет находить силы и средства для перевода всей отечественной промышленности на экологически чистую климатическую платформу. Как это происходит и какими темпами, постараемся разобраться.

Россия и зеленая перспектива

Экономический кризис, порожденный пандемией и антироссийскими санкциями, усиливается. Он охватил все страны. Повсеместно разрушены каналы поставок товаров, растут цены на энергоносители и продовольствие, инфляция разогналась до невиданных высот, на глобальных рынках продолжают расти долговые риски и стоимость финансирования. Однако, считают специалисты, это не повод отказываться от климатических и экологических проектов, нацеленных на будущее. Среди стран, которые твердо намерены продолжать заботиться о зеленой перспективе, ведущее место занимает Россия.

Никто в нашей стране не собирается отказаться от планов совершить зеленый переход. В стратегии низкоуглеродного развития России, принятой осенью 2021 года, сформулирована четкая задача — достичь углеродной нейтральности к 2060 году. К этому времени необходимо свести к минимуму углеродные выбросы, а оставшиеся компенсировать за счет оптимизации управления зелеными ресурсами страны, например, благодаря восстановлению лесов, болот и других экосистем.

Директор Центра зеленой экономики и климата при Национальном Институте развития ВЭБ.РФ Олег Плужников считает, что с наступлением новой реальности все необходимые для реализации этих планов точки роста сохранились. Среди ключевых точек роста эксперт выделил три: развитие водородной энергетики и транспорта на водородном топливе, повышение энергоэффективности во всех сферах — от энергетики до промышленности, а также развитие солнечной и ветряной энергетики, в первую очередь в прибрежных и горных районах — на Дальнем Востоке и на Юге России.

— Для российской экономики и общества проблемы экологии и климата сохраняют важность, — отметил заместитель руководителя Центра устойчивого развития Института ВЭБ.РФ Сергей Семенцов. — Есть понимание, что модернизировать промышленность можно только на основе энерго- и ресурсоэффективных технологий, что развитие страны немыслимо без ухода от разрушающих природу и убивающих людей технологий и производств.

Российский бизнес хорошо это понимает. К примеру, на прошедшем в марте 2022 году форуме «Чистая страна» представители «Норникеля», «Русала», НЛМК твердо заявили, что программы экологической модернизации будут финансироваться и реализовываться как в этом году, так и в следующих.

Правительство поддерживает зеленый переход

Главное условие успешности зеленого перехода — его поддержка на государственном уровне. Все это понимают. Помощник президента России Максим Орешкин заявил, что правительство страны заинтересовано в том, чтобы российский экономический рост был максимально экологичным. Именно поэтому в сентябре 2019 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, утвердившее критерии, при соответствии которым компании, запускающие зеленые проекты, получают льготное финансирование от государства.

Замглавы Института ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко пояснил, что цель этого документа — поддержать инициативы, которые улучшают экологическую ситуацию хотя бы по одному из направлений (как, например, сокращение парниковых выбросов) и при этом не ухудшают по остальным. В том числе благодаря такой поддержке российский бизнес сегодня не отказывается от проектов в области зеленого перехода.

— Не был отменен ни один инвестиционный проект в области ВИЭ, — говорит директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев. — Благодаря сохранению всех мер господдержки отрасль будет развиваться быстрыми темпами. В частности, не отменилась и будет выполнена в полном объеме программа господдержки возобновляемой энергетики «ДПМ ВИЭ 2.0», рассчитанная до 2035 года. Суммарный объем финансирования по ней составит 360 миллиардов рублей.

По словам Алексея Жихарева, уверенность в том, что все проекты будут успешно реализованы, остается.

— По нашим прогнозам, несмотря на сегодняшнюю сложную ситуацию, совокупная мощность ВИЭ-генерации вырастет в четыре раза к 2035 году, достигнув 20 гигаватт. Темпы роста будут составлять 1 гигаватт в год — в том числе за счет проектов промышленного сектора. К 2050 году совокупная генерация может увеличиться в 20 раз по отношению к текущему периоду, — подчеркнул Алексей Жихарев.

Торговля с Китаем стимулирует зеленый переход

Переориентация отечественной экономики на страны Азии ничуть не снижает значимости зеленого перехода для России, уверены специалисты. Как известно, переориентация сейчас происходит из-за того, что западные «партнеры» отказываются сотрудничать с Россией. Существует ошибочное мнение, что зеленые приоритеты были только у Запада, а у развивающихся азиатских стран их попросту нет, а значит, у нашей страны становится меньше стимулов для зеленого перехода. Такое предположение, мягко говоря, не соответствует действительности.

С западных рынков ушли далеко не все российские предприятия. Некоторые, в частности, производители сельхозпродукции и удобрений, все-таки остались, в том числе на европейском рынке. Им удалось адаптировать свой бизнес к высоким экологическим нормам. Если, конечно, Европа не отменит их на фоне социально-экономического коллапса, в который вгоняет себя, отказываясь от российских энергоресурсов.

Общая переориентация экономики страны на азиатские рынки ничуть не снижает для России значимость зеленого перехода. Несмотря на рост цен на сырье и многолетние максимумы уровня глобальной инфляции, переход к низкоуглеродной экономике для ведущих стран Азии по-прежнему остается в приоритете.

В этом плане самым ярким примером является крупнейший восточный партнер России — Китай. Сейчас это страна с наибольшим объемом углеродных выбросов в мире. Уже в 2030 году в Китае прогнозируется пик выбросов, а к 2060-му Поднебесная планирует достичь углеродной нейтральности.

— Рынки, с которыми Россия продолжает работать, усиливают низкоуглеродную риторику, акцентируют внимание на учете углеродного следа и на проблеме его снижения, — пояснил Алексей Жихарев. — Партнеры нашей страны будут заинтересованы в продукции, которая будет иметь зеленый след.

С ним солидарна ведущий эксперт Центра устойчивого развития Института ВЭБ.РФ Анна Голышева.

— Вопросы экологии — приоритет для Китая, эффективность использования ресурсов — тоже, — отметила Анна Голышева. — Главные задачи Китая сегодня — сокращение загрязнения окружающей среды, энергоэффективность, развитие не углеводородной энергетики.

Как напомнил глава группы устойчивого развития аудиторско-консалтинговой фирмы Kept Игорь Коротецкий, уже в ближайшем будущем азиатские страны начнут предъявлять требования, аналогичные углеродному налогу, который Евросоюз вводит с 2026 года. Поэтому тренд на «озеленение» бизнеса сохраняется, несмотря на санкции, считает эксперт.

Какие отрасли зеленеют раньше всех

В России быстрее всего зеленеют нефтегазовая добыча и химическое производство. О том, что отечественная промышленность активно зеленеет, можно судить по результатам исследования Высшей школы экономики «Зеленые технологии в промышленности: тренды GreenTech-направлений в 2021–2022 годах». В выборку вошли 1158 крупных и средних промышленных предприятий из 30 регионов России, которые представляют восемь федеральных округов.

Чтобы показать, в каких отраслях зеленые технологии внедряются активнее всего, во ВШЭ разработали индекс экоинвестиций, рассчитываемый в баллах. Наивысшие значения продемонстрировали предприятия по производству химических веществ и продуктов, а также по добыче сырой нефти и природного газа. Минимальные — у предприятий по добыче угля, производству пищевых продуктов и напитков.

Однако экологичность предприятий далеко не всегда подкрепляется документально: экологические сертификаты имели только 47 процентов компаний, участвовавших в исследовании, а у 53 процентов таковых не оказалось вовсе. 18 процентов компаний располагали сертификатами, признаваемыми на национальном уровне, 15 процентов — соответствующими международному законодательству. 14 процентов предприятий были сертифицированы по международному стандарту ИСО 14001, гарантирующему минимальное воздействие на окружающую среду при производстве продуктов.

Среди участвовавших в исследовании российских регионов лидерами по уровню экоинвестиций на промышленных предприятиях оказались Тюменская, Воронежская, Свердловская и Вологодская области, а также Москва. Наиболее отстающими — Белгородская и Челябинская области, Республика Дагестан и Хабаровский край.

Популярные зеленые направления

Самыми популярными в России зелеными направлениями стали энергоэффективность и утилизация отходов. Что это значит?

В рамках исследования была оценена популярность зеленых технологических направлений. Анализ данных выявил, что наибольший интерес промышленность проявляет к энергоэффективности и утилизации отходов. Технологии в каждой из этих сфер внедрялись на 21 процент обследованных предприятий. На третьем месте по популярности оказались экологические меры по повышению эффективности использования воды и сырья. Меньше всего используется расширение парка электротранспорта и переход на возобновляемые источники энергии.

Популярность тех или иных экологических направлений сильно отличается по отраслям. Так, цифровые технологии для утилизации отходов чаще других внедряют производители лекарственных средств и медицинских материалов (54 процента от всех предприятий этой отрасли), повышение энергоэффективности — производители одежды (38 процента), технологии эффективного использования воды и сырья — деревообрабатывающие компании (32 процента).

Исследования показали, что в России пока не очень популярны технологии, снижающие выбросы в атмосферный воздух парниковых газов и загрязняющих веществ — чаще всего их используют на предприятиях по обработке древесины, а также на производствах одежды и кожаных изделий.

Парк «Сосны» / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Стимулы зеленого бизнеса

Защита окружающей среды и соблюдение экологических стандартов стали главными стимулами озеленения российского бизнеса, считают специалисты. Это подтверждают также проведенные исследования. Их авторам удалось выяснить, что мотивирует руководство промышленных предприятий внедрять зеленые технологии. Наиболее популярными ответами на этот вопрос стали «снижение воздействия на окружающую среду» и «соблюдение стандартов по охране окружающей среды, здоровья и безопасности» — их выбрали по 51 проценту опрошенных. При этом 48 процентов респондентов признались в том, что преследуют цели «совершенствования маркетинга продукции», 46 процентов — «снижения энергоемкости продукции», а 44 процента заявили о том, что добиваются «снижения ресурсоемкости продукции».

Исследования также показали, что в отдельных промышленных отраслях выгоды от внедрения экотехнологий осознают лучше, чем во всех прочих. Среди них — производство напитков, пищевых продуктов, готовых металлических изделий, деревообработка. В этих отраслях каждую из пяти вышеперечисленных выгод выбрали 50 процентов и более респондентов.

Однако по каждой выгоде почти половина респондентов (от 42 до 47 процентов) затруднились дать оценку тому, насколько она для них важна. По мнению авторов исследования, это свидетельствует о том, что у определенной части российских бизнесменов все еще отсутствует четкая мотивация экологизировать свои производства. Правда, таких немного — меньше половины. Со временем их станет еще меньше. А Россия успешно осуществит зеленый переход.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/rossii-byt-zelenoy

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