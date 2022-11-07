Давайте сделаем Новый год «зеленым»

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Новый год ближе, чем вы думаете! Уже в ноябре в торговых центрах появятся увешанные гирляндами елки и прочая новогодняя атрибутика. Как совместить новогодние традиции и желание сохранить природу?

Была елка стала клюшка

В большинстве городов Европы елки утилизируют. Деревья измельчают в специальных дробильных машинах, перемалывают в опилки и делают из них компост, используемый потом в садах и парках, а также в фермерских хозяйствах. Часть древесины идет на производство вешалок для одежды, санок, детских игрушек, сувениров, мебели, а также деревянных ножей для резки масла. Опилки и хвою нередко используют для изготовления прессованных брикетов для топки печей. В Польше из елок делают биотопливо, которое потом используют для отопления жилья. В Австрии новогодние деревья сжигают для получения электроэнергии. В Москве из ствола Кремлевской елки делают хоккейные клюшки.

Фото: ДПиООС города Москвы

Ничто не пропадет

С 2015 года столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды проводит акцию «Елочный круговорот». Суть ее в том, что натуральные елки после Нового года не выбрасываются в мусорные контейнеры, а отправляются на переработку. Их, например, превращают в щепу, которая будет с пользой применена на природных территориях города. Ну, например, щепа нужна, чтобы сыпать на тропинки в низменностях. Тогда вместо грязи посетители парков будут гулять по стружкам.

— Щепа также используется для отсыпки дорожек в природных парках и в вольерных комплексах в качестве подстилки для животных. Применяют ее и для мульчирования деревьев, — рассказала заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова.

Акцию «Елочный круговорот» департамент начал в 2015 году.

— Тогда был открыт один пункт приема новогодних деревьев на территории нашего экоцентра. С расширением пунктов приема и активным освещением акции к ней присоединяется все больше москвичей. Если в первую акцию мы собрали 300 деревьев, то в последние годы — уже десятки тысяч елей, — отметил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

Фото: ДПиООС города Москвы

Альтернатива зелени

Впрочем покупать привычную зеленую елку необязательно. Сейчас центры детского творчества объявляют мастер-классы по изготовлению елочных игрушек и самих елок.

— Самый простой способ — вырезать из зеленой бумаги. Пошаговую инструкцию легко найти в интернете, — рассказывает дизайнер интерьера Алиса Каримова. — Конечно, это будет маленькая елочка. Но, во-первых, детям будет очень интересно ее делать — это творчество. А во-вторых, вы сбережете от вырубки елку настоящую.

Еще одна альтернатива елке в квартире — нарядить живое дерево во дворе. Если у вас есть свой участок, на котором растет ель или небольшая сосна, то это отличный повод нарядить живое дерево без вреда для природы. Это одна из самых лучших альтернатив покупке елок в магазинах, ведь такая елочка простоит у вас не один год и для ее украшения не понадобятся природные ресурсы.

Фото: ДПиООС города Москвы

КСТАТИ

Чтобы сберечь «новогодние» деревья, столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды готовится к проведению ежегодной акции «Операция «Ель». Инспектора «Мосприроды» накануне Нового года начинают усиленное патрулирование на особо охраняемых природных территориях.

— Патрули передвигаются по лесопаркам как пешком, так и на спецтехнике, — рассказали «ВМ» в департаменте. — Пойманным с поличным грозит штраф и даже лишение свободы. Согласно статье 8.39 КоАП РФ за незаконную вырубку елей предусмотрен штраф для физических лиц в размере 3–4 тысячи рублей. А в случае нанесения вреда окружающей среде и признания его существенным, нарушителю грозит уголовная ответственность.

СОВЕТЫ

— В украшении дома можно и нужно использовать экоподход. Например, повесить LED-гирлянды, которые по сравнению с гирляндами с лампами накаливания потребляют на 70 процентов меньше электроэнергии и служат в 10 раз дольше.

— Для красивого оформления подарков вполне подойдут материалы, которые поддаются биологическому разложению, пригодны для вторичной переработки, повторного использования и компостирования. Презент можно положить в картонную коробку и украсить ее цветной бумагой или вырезками из макулатуры, сделать нарядный мешочек из натуральной ткани.

— Украсить елку можно деревянными елочными игрушками, а вместо мишуры, которая пополняет собой залежи неразлагающихся отходов, сделать бумажные гирлянды, которые потом отправятся в макулатуру.