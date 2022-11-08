Ценность каждого вида

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Глобальные природные катаклизмы, необдуманная деятельность человека приводят к тому, что все чаще экологи вынуждены бить тревогу по поводу уменьшения биоразнообразия на нашей планете. Нарушая естественный природный баланс, человечество само создает для себя опасности и риски, которые могут привести к разрушительным последствиям. Что это за последствия и как важно сохранить биоразнообразие, какие плюсы дает человеку забота о природе, расскажем подробно.

Проблема необходимости сохранить биоразнообразие планеты возникла давно. Еще в глубокой древности первобытный человек, начав осваивать землю и приручив некоторые виды животных, сам того, быть может, не осознавая, вторгся в изначально созданный природный мир, объявив себя его хозяином. Время шло. Вторжение человека в природу расширялось и приобретало невиданные ранее масштабы. Численность человеческой популяции никогда прежде не была так велика, как в последние столетия. Более того, сельскохозяйственные технологии прошлого не наносили такого существенного вреда окружающей природе, как те, что используются в мире последние полтора века.

Агрессивное воздействие человека на природу проявляется во всем: в масштабной вырубке лесов, выбросах отходов производства в водоемы, использовании ядохимикатов в сельском хозяйстве, не говоря уже о выбросах парниковых газов. Действуя необдуманно, разрушая биоразнообразие планеты, человек зачастую забывает, что он сам является частью экологической системы планеты и зависит от ее благополучия, так же как все иные виды и формы жизни на Земле.

Чтобы сохранить себя и окружающую среду, человек должен сделать выбор в пользу сохранения биоразнообразия. Это не только выбор будущего, но и этический выбор, когда правильно принятое решение может принести явную экономическую выгоду. Как считает директор Всемирного банка по вопросам окружающей среды и природных ресурсов Карин Кемпер, природа — это не роскошь, а основа экономической стабильности, сокращения масштабов нищеты и совместного процветания.

Важно сохранить биоразнообразие на планете

Термин «биоразнообразие» трактуется учеными широко. По их мнению, он включает в себя жизнь во всех ее биологических проявлениях. Биоразнообразие охватывает живые организмы, генетический фонд, растения и экосистемы — все, что создает и поддерживает условия жизни на планете. Беречь биологическое разнообразие в природе, по мнению специалистов, необходимо хотя бы по двум основным причинам. Во-первых, каждый вид произошел в результате миллионов лет эволюции, эволюция организмов продолжается и сейчас. Поэтому современные виды в будущем станут основой для появления других организмов. Во-вторых, все виды играют важные роли в своих экосистемах, дополняют друг друга и находятся во взаимозависимом состоянии. Исчезновение одного вида может привести к изменению всей экосистемы.

В вопросе сохранения биоразнообразия особое значение придается также и человеческой генетике — это внимание к коренным, аборигенным народам, охрана территории их расселения, культуры и быта, создание условий для увеличения численности в месте исконного обитания.

Живые организмы ценны сами по себе. Они все являются уникальными и важны для поддержания экологического баланса. При этом живые организмы обладают и вполне материальной ценностью. И самый простой способ использования биоресурсов — это производство продуктов питания, различных промышленных товаров и так далее. Кроме того, изучение биоразнообразия планеты позволяет совершать многие фундаментальные открытия, которые затем используются, например, для создания новых лекарств или косметических препаратов.

Защита биоразнообразия

Мировое сообщество в последние десятилетия серьезно пытается сохранить биоразнообразие. В 1992 году была создана Конвенция о биологическом разнообразии под эгидой ООН, подписанная 168 странами мира. Согласно этому документу, сохранение биоразнообразия предполагается двумя методами: in-situ (в зоне обитания) и ex-situ (вне зоны обитания).

В этом документе четко определен круг задач по сохранению биоразнообразия. Одной из первых называется экономическая задача. Она подразумевает включение биоразнообразия в макроэкономические показатели страны и потенциальные экономические доходы от биоразнообразия, то есть прямые (сырье и материалы для медицины и сельского хозяйства) и косвенные (экотуризм). Предусмотрены также расходы на восстановление разрушенного биоразнообразия.

Особая задача отводится роли управления — созданию партнерства путем вовлечения в совместную деятельность государственных и коммерческих организаций, негосударственных организаций, местного населения, всей общественности. Роль государства в сохранении биоразнообразия остается одной из определяющих. Государства обладают правом эксплуатировать свои собственные биологические ресурсы и несут ответственность за сохранение биоразнообразия, за устойчивое использование биоресурсов. Также государства обязаны следить за тем, чтобы осуществляемая под их юрисдикцией или контролем деятельность не наносила ущерба биологическому разнообразию других государств или территорий.

Управление биоразнообразием тесно связано с законодательными нормами. Поэтому выделяется особая юридическая задача, целью которой ставится включение терминов и понятий, связанных с биоразнообразием, во все соответствующие законодательные нормы, создание правовой поддержки сохранения биоразнообразия.

Одной из важнейших задач является развитие науки в сфере изучения биоразнообразия. Научным путем возможно изучить и выявить проблемы обитания различных форм жизни, проявить своевременное внимание к исчезающим видам и найти верные решения для их сохранения. И, конечно, сюда относится разработка биотехнологий и производство лекарств.

Сохранение биоразнообразия

В настоящее время существует много крупных и мелких организаций по сохранению биоразнообразия. Среди них есть государственные, частные организации и фонды, часть которых действует на основе частных пожертвований.

Частное или государственное инвестирование в изучение и сохранение природы является не только этическим жестом, но и несет в себе значительную экономическую выгоду. Инвестиции вносятся в различные сферы: это и развитие национальных парков, и ведение проектов по восстановлению биоразнообразия, и деятельность научных центров.

В октябре 2021 года в Великобритании был создан центр Revere, цель которого — разработка проектов по восстановлению природы. Центр основан на средства компаний Santander UK, The Estée Lauder Companies UK & Ireland, Southern Co-op и Capita. Совместными усилиями партнеры создают модели устойчивого финансирования для привлечения 240 миллионов фунтов стерлингов к 2030 году на восстановление торфяников, лесов, водно-болотных угодий и пастбищ в национальных парках страны. Один из проектов Revere — восстановление деградировавших торфяников в Национальном парке Кэрнгормс в Шотландии. Это принесет доход землевладельцам. Также разработан план преобразования сотен акров пахотных земель в национальном парке Саут-Даунс в лесные пастбища.

Кроме очевидного положительного вклада в сохранение природы и восстановления, уже сейчас признано, что проекты Revere приносят доход за счет продажи экосистемных услуг, создавая новые потоки доходов для фермеров и землевладельцев, стремящихся улучшить качество ландшафтов и поддержать биоразнообразие.

В США существует около 400 национальных парков. В них работает более 20 тысяч человек. Считается, что каждый американец, уплачивая налоги, вносит свой вклад в сохранение и развитие природных парков. Тем не менее эти взносы составляют весьма малую часть от затрат парков на сохранение биоразнообразия. Бюджетом парков и привлечением инвестиций занимается Служба национальных парков (National Park Servive, NPS). В настоящее время частные компании-инвесторы получают концессии на управление обслуживанием посетителей в национальных парках и сбор платы за посещение.

В Нью-Йорке 20 сентября состоялась международная встреча, на которой обсуждалась проблема сохранения биоразнообразия и финансирования этой области. Представители Германии заявили, что увеличивают финансирование международной деятельности по сохранению биоразнообразия до 1,5 миллиарда евро в год. Все это — лишь небольшая часть действующих международных и национальных программ.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Будущее биотехнологий

Последние успехи в области биотехнологий показали важное значение генетического материала, носителями которого являются растения, животные и микроорганизмы, для сельского хозяйства, здравоохранения, благосостояния населения и охраны окружающей среды. Изначально биотехнологии — это междисциплинарная инновационная область, в которой используются живые организмы, биологические системы или их производные для модификации, разработки процессов и выявления результатов производства продуктов и терапевтических средств, связанных со здравоохранением.

Можно выделить несколько форм развития биотехнологий: это генная инженерия, клонирование, бионика, крионика, фармакология. Постоянные инновации и разработки, связанные с молекулярной биологией, привели к появлению новых научных направлений, включая геномику, метаболомику и протеомику. Разработки позволяют создавать новые лекарства, а также другие виды медицинских препаратов, например, протезы или органы. В настоящее время стало возможно производить сложные хирургические операции по вживлению человеку органов или отдельных частей органов, например, сердечных мышц, хрящей или скелетных тканей, выращенных из стволовых клеток животных.

Достижением развития биотехнологий является также и практика экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что дало возможность иметь детей многим бесплодным женщинам. Эта же практика применяется и для сохранения популяций многих вымирающих видов животных.

Американское агентство Global Market Insights оценило рынок инвестиций в биотехнологии в 2020 году в 497 миллиардов долларов. По прогнозам, рынок будет увеличиваться со среднегодовым темпом роста более 9,4 процента с 2021 по 2027 год. Растущее использование биотехнологических решений способствовало разработке терапевтических белков и других лекарств. С ростом разнообразия и распространения хронических заболеваний потребность в их изучении, открытии и разработке лекарств возрастает. Кроме того, биотехнологии все чаще используются не только в медицине, но и в других отраслях промышленности из-за обширного характера применения. Растущее использование в сельском хозяйстве, связанное с увеличивающимся спросом на органические продукты, также способствует росту рынка. Все это доказывает целесообразность инвестирования в биотехнологии и экономическую выгоду.

Сохранение биоразнообразия в России

В нашей стране, по данным Российской академии наук, фауна позвоночных насчитывает 1513 видов: 320 видов млекопитающих, 732 вида птиц, 80 видов пресмыкающихся, 29 видов земноводных, 343 вида пресноводных рыб, девять видов круглоротых. Кроме того, в морях, омывающих Россию, встречается 1500 видов морских рыб. Фауна беспозвоночных насчитывает более 150 тысяч видов. Среди этого многообразия есть и многие вымирающие виды животных, занесенные в Красную книгу.

С середины ХХ века в России проводится большая кампания по сохранению таких редких видов животных, как амурский тигр, амурский (дальневосточный) и переднеазиатский леопард, зубр и другие.

Ареал амурского тигра относительно невелик. Большая часть особей проживает на территории России на берегах рек Амур и Уссури. До 1940 годов тигров истребляли охотники за ценным мехом, пока в мире не осталось около 30–40 особей. С этого времени амурский тигр был взят под охрану государством, охота на него строго запрещена. К настоящему времени численность амурского тигра возросла до примерно 500 особей, то есть столько, сколько может вместить в себя нынешняя территория их обитания. Теперь численность амурских тигров перестала считаться критической. В планах — расширение территории обитания амурских тигров, в том числе на землях севера Китая.

Дальневосточный леопард находится под особой охраной государства. В Приморском крае находится национальный парк «Земля леопарда», в котором для жизни и размножения этих животных созданы особые условия. Усилиями природоохранных предприятий, ученых и сотрудников парка за последние 20 лет численность дальневосточного леопарда выросла с 35 до 121 особи.

С 2006 года в России реализуется «Программа восстановления (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе», созданная «WWF России» совместно с РАН. Эти животные проживают во многих странах Передней Азии и Кавказа — в Иране, Афганистане, Туркменистане, Азербайджане, Турции, Грузии и других странах, в России — в Республике Дагестан. В конце ХХ века этот вид леопарда оказался на грани вымирания. В России популяция переднеазиатского леопарда насчитывала 10 особей. Но за счет реализации программы численность выросла: только в период с 2013 по 2016 год в специальном Центре разведения и реабилитации на базе Сочинского национального парка родились 14 котят переднеазиатского леопарда.

Численность зубров в российских лесах достигла почти 450 особей. Целенаправленно были восстановлены вольные популяции чистокровного зубра на Кавказе, практически уничтоженного в конце 1990 годов. Численность зубров в двух группировках (в Цейском заказнике Северной Осетии и Тебердинском заповеднике в Карачаево-Черкесии) достигла 90 особей.

Помимо заботы об исчезающих видах млекопитающих, ведутся программы по сохранению пернатых (например, краснозобых казарок, сапсанов, хохлатых бакланов) и рыб (калуги, стерляди, черноморской кумжи и других).

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/kazhdyy-vid-cenen

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