Век технологий и компьютеров

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Избыточное цифровое накопительство, считают специалисты, может стать серьезной проблемой для природы и здоровья людей. По их мнению, цифровое накопительство увеличивает выбросы в атмосферный воздух углекислого газа и приводит к депрессивным состояниям людей. Переизбыток контента, объять который мы уже не в состоянии, добавляет немало тревожности: что толку говорить про неуправляемость мира, если я не могу найти нужный файл не только в облаке, но и на своем компьютере?

Цифровой контент является молодым активом для человечества, механизмы его ответственного потребления еще не сформированы. Даже в развернутых формулировках Целей устойчивого развития ООН № 12 «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства» речь идет об исключительно природных ресурсах и физических активах. О проблеме цифрового накопительства в них не сказано ни слова. А между тем исследования показывают, что о цифровом активе пора говорить в полный голос.

Призывы к ответственному производству и распространению цифрового контента звучат постоянно. Особенно полно их в отношении социальных сетей, но речь в этих случаях всегда идет о неких смыслах. Полемика о смысловой части контента бурно развивается, и это понятно, ведь соцсети — это средства массовой информации. Что же касается хранения цифрового контента потребителем, это его личная территория. Поэтому и получается, что накапливаем все подряд без объективной надобности.

Засада цифровой трясины

А между тем, считают специалисты, постоянное накопление ненужной информации не совсем безобидное явление. Ученые давно поставили этому состоянию профессиональный диагноз — «расстройство паталогического накопительства», которое характеризуется стойким нежеланием выбрасывать имущество или расставаться с ним, независимо от его реальной ценности. Это нежелание приводит к накоплению имущества, которое перегружает и загромождает жилые помещения вплоть до того, что использовать их по назначению становится невозможно.

Засада цифрового накопительства заключается в том, что «жилые помещения» для цифрового контента представляются нам почти безграничными, они мало влияют на наш комфорт в физическом мире. Стоимость хранения информации в облаке настолько несущественна, что она не является мотиватором для ревизии цифровых завалов. Консультант по устойчивому развитию и ESG-трансформации компаний Светлана Бик пишет: «Каждый раз, когда я достигала предела тарифа для облачного хранения на диске Google, я с легкостью меняла тариф и увеличивала объем облачного хранения, пока санкционный сторож не перекрыл мне возможность оплаты терабайтов в привычной среде».

Однако, продолжает Светлана Бик, тут же на выручку прилетало облако «Яндекса» — и все в ее цифровом накопительстве могло продолжиться. Но, переходя в новую среду, эксперт провела первую в жизни серьезную ревизию своего цифрового хозяйства с результатом минус 30 процентов объема хранения. И, как она пишет, ей стало легче, у нее появилось ощущение, что она управляет не только файлами, своим состоянием, но и реально сокращает негативное воздействие на окружающую среду. Тройная польза! Думаю, опыт Светланы Бик полезен всем, кто накопил избыточное количество ненужных файлов и теперь не решается от них избавиться.

Эксперт пишет: «Пройдя первый опыт серьезной расчистки цифровых завалов, я поняла, что контент легче получить, чем от него избавиться. Потому что избавление требует активных осмысленных действий, с включением аналитического взгляда и попутного структурирования информации. А накопление идет самотеком, почти безо всяких усилий с нашей стороны: контент отовсюду сваливается сам собой, даже если не брать в расчет сознательные подписки. Таким образом, демократизм в получении контента превращается, по мнению эксперта, в диктатуру неразберихи, которая может парализовать волю к порядку и усилить тревожное состояние. Поэтому для выхода из цифровой трясины, пишет эксперт, я решила проделывать несложные упражнения регулярно. Раз в месяц удаляю письма по уже выработанному простейшему алгоритму (не бездумно!), а также разгребаю завалы в загрузках на компьютере: ценное переношу в папки облака, а временное и отработанное удаляю».

Глобальное цифровое облако

На первый взгляд может показаться, что хранение личного цифрового контента — малозаметная нагрузка на центры хранения и обработки данных. А если вспомнить, что происходит такое в масштабах всего интернет-человечества? Как известно, спрос на цифровые услуги стремительно растет. С 2010 года численность пользователей интернета увеличилась более чем вдвое, а мировой интернет-трафик вырос в 20 раз. Всемирная сеть используется не только в личных целях, но и в корпоративных. Это напрямую влияет на развитие крупных серверных систем, которые потребляют значительное количество энергии для охлаждения и обслуживания.

Мировое потребление электроэнергии центрами обработки данных в 2021 году составило 220–320 ТВтч, или около 0,9–1,3 процента мирового конечного спроса на электроэнергию. Сюда не включена энергия, используемая для майнинга криптовалюты, которая в 2021 году составляла 100–140 ТВтч. Быстрый рост рабочих нагрузок в крупных центрах обработки данных за последние несколько лет привел к росту энергопотребления в этом сегменте на 10–30 процентов в год.

Наряду с потреблением энергии центры хранения и обработки данных являются крупнейшими потребителями воды. В результате растущего энергопотребления и ресурсопотребления (не только воды, но и материалов для производства оборудования) глобальные выбросы углекислого газа от современных дата-центров сильно растут. Поэтому крупнейшие игроки глобального рынка переходят на возобновляемые источники энергии и всячески озеленяют свое цифровое производство.

Российские центры обработки данных

Светлана Бик пишет, что, согласно опросу представителей российских дата-центров, у лидеров этого сегмента рынка в основном есть понимание, что переход на зеленые технологии — глобальный тренд, которому стараются соответствовать крупнейшие ИТ-компании, к которому в том числе стремятся крупнейшие операторы дата-центров в России.

На экологичность и энергоэффективность дата-центров, по ее мнению, в первую очередь влияет выбор компанией систем охлаждения и электропитания, способов их резервирования. Один центр обработки данных требует около 1,8 литра воды на каждый потребленный кВтч, главным образом для кондиционирования воздуха. С увеличением объема данных эта потребность будет только расти, поэтому компании заинтересованы в бережливых технологиях.

Дальнейшее развитие зеленых инициатив в создании центров обработки данных видится экспертам в развитии окружающей инфраструктуры. Например, по мнению Светланы Бик, определенным толчком может стать появление компаний, которые будут генерировать и продавать мощности только от источников альтернативной энергии. Правда, пока в России это кажется экзотикой. Да и стоимость электроэнергии из традиционных источников — одна из самых низких в мире.

Однако в целом, считает Светлана Бик, российские облачные провайдеры причисляют себя к авангарду развития ESG-подходов, поскольку переход от корпоративной цифровой инфраструктуры к облачным сервисам снижает вред окружающей среде, ведь облака — это более энергоэффективное решение. Согласно исследованию, миграция в общедоступные облака позволяет на глобальном уровне сократить выбросы углекислого газа на 59 миллионов тонн в год, что эквивалентно снятию с дорог 22 миллионов автомобилей. Интересно, а сколько к такому полезному эффекту для природы добавит сокращение бессмысленного цифрового накопительства?

В современном мире ответственное производство и потребление — это не только про кроссовки, гаджеты и даже автомобили. Это, как считает Светлана Бик, про цифровой контент тоже. И чем дальше — тем весомее и сложнее становится эта проблема. Даже если цифровой контент и витает где-то в общедоступных облаках.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/article/cifry-fayly-dva-kompa

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