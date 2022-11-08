Строители учтут изменения климата

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В стратегии развития строительной отрасли России до 2030 года учтены изменения климата. Требования к «зеленому» строительству адаптируют под снижение выбросов парниковых газов. Проекты, призванные сделать городскую среду комфортной для жителей, будут направлены на адаптацию городов к происходящим климатическим изменениям. Об этом говорится в Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Работа с инфраструктурой города должна быть нацелена не только на удобство жителей, но и на решение задач по сбережению энергии, экономному расходованию ресурсов и профилактике стихийных бедствий, сказано в одобренном уже документе.

Ежегодный ущерб от воздействия опасных гидрометеорологических явлений в России составляет 30–60 миллиардов рублей — это не менее 0,05 процента валового внутреннего продукта, говорится в данных Всемирного банка. В этих условиях адаптация к последствиям изменения климата и противодействие им становятся приоритетными задачами для российской экономики.

Центральным звеном в решении этих задач является работа с энергоэффективностью зданий, которые используют около 40 процентов всей потребляемой первичной энергии, 67 процента электричества, 40 процентов сырья и 14 процентов запасов питьевой воды, а также производят 35 процентов всех выбросов углекислого газа.

Как известно, большая часть жилого фонда России не соответствует требованиям энергоэффективности. Однако Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства России на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года предлагает принять ряд мер, которые необходимо осуществить, чтобы изменить ситуацию. Множество из этих мер будут направлены на модернизацию непосредственно отраслей жилищно-коммунального хозяйства.

Предлагаемые решения коснутся также сферы строительства, которая будет перестраиваться с учетом климатической повестки. Среди конкретных решений, которые будут осуществлены в данной области, можно назвать следующие:

разработка требования по энергетической эффективности зданий, отвечающие современному уровню технологического развития;

использование при строительстве возобновляемых источников энергии и вторичных ресурсов;

определение требования к классам энергоэффективности для вновь построенных, реконструированных, прошедших капитальный ремонт многоквартирных домов;

сформирование реестра «зеленого» жилья;

снижение потребления коммунальных ресурсов;

разработка системы преференций для отрасли «зеленого» строительства и мер по снижению углеродного следа;

реализация государственного субсидирования «зеленой» ипотеки;

осуществление дополнительной поддержки низкоуглеродного производства строительных материалов и оборудования.

Кроме того, в Стратегии указано, как уменьшится удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию для новых зданий, в том числе многоквартирных домов. Эти показатели составят с 1 января 2025 года 25 процентов по отношению к аналогичному показателю 2017 года, а с 1 января 2030 года — 40 процентов по отношению к аналогичному показателю 2017 года.

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Авторы Стратегии, по мнению экспертов, осознают также вызовы, с которыми придется столкнуться при реализации запланированных мер. Это и низкая мотивация строителей многоквартирных домов к применению энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии, высокий уровень потребления топлива частными домами и недостаточное количество мероприятий, которые могли бы повысить энергосбережение. Однако эти препятствия, считают эксперты, вполне стандартны и преодолимы, о чем они рассказали в ходе диалога об адаптации к климатическим изменениям строительной отрасли Москвы.

Источник: Климатическая платформа https://climate-change.moscow/news/strategiya-razvitiya-stroitelnoy-otrasli-v-rossii-do-2030-goda-uchtet-izmeneniya-klimata

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