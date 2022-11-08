Московские проводники стали лучшими в России

Фото: Пресс-служба МосРСО

На закрытии Всероссийского слета студенческих отрядов в городе Кемерове объявили лучших проводников Российских студенческих отрядов по итогу всероссийского профессионального конкурса. Ими стали: Даниэль Левашвили, студенческий отряд проводников «Полет» (РГГУ) и Софья Кононова, отряд «СИНОГЕР» (РГАУ-МСХА им. Тимирязева).

— На протяжении месяца студенты из 28 регионов России боролись за звание лучших — проходили профессиональные и творческие этапы, показывая навыки, приобретенные за время работы в студенческих отрядах. Столичные проводники не только вышли в финал конкурса, достойно представив Москву, но и стали лучшими в стране. Мы ими гордимся и желаем удачи в конкурсе среди филиалов ФПК, — поделилась Юлия Дрожжина, депутат Государственной Думы РФ, председатель Правления студенческих отрядов Московского регионального отделения РСО.

На этапах конкурса столичные участники лучше всех справились с техническими неисправностями вагона, показали знания в подготовке рейсового обслуживания пассажиров и набрали высокие баллы в творческом выступлении.

— В Москве активно поддерживаются инициативы молодежи. Особо мы рады, когда ребята одерживают победы в различных конкурсах профессионального мастерства. Студенческие отряды Москвы — одна из ведущих молодежных организаций города. Для многих работа в студотрядах является хорошим трамплином в карьерных устремлениях, — отметила Маргарита Савинкина, руководитель Проектного офиса «Молодежь Москвы».

Победителем профессионального конкурса стать не просто — это результат практического опыта, полученного за время работы. Этим летом, в период повышенной нагрузки на железнодорожный транспорт, Даниэль и Софья трудились в поездах генерального партнера конкурса — АО «Федеральная пассажирская компания».

— Наше сотрудничество с РСО продолжается не первый год. И мы всегда рады принимать в свои ряды молодых и целеустремленных ребят, которые оказывают нам неоценимую поддержку при организации перевозок. Мы очень благодарны за то, что вы были с нами этим летом, когда перевозки на юг были особенно интенсивными. Ваша стойкость и нацеленность на результат заслуживает уважения и вызывает чувство гордости за достигнутые успехи, — сказал генеральный директор АО «ФПК» Владимир Пястолов.

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» занимается летним трудоустройством студентов из 76 регионов страны. Каждый год более 7000 студентов со всей России выезжают на работу проводниками — обслуживают пассажирские вагоны на железной дороге.