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«Пятерочка» поддержала людей с ограниченными возможностями здоровья

Михаил Петров
Общество
«Пятерочка» поддержала людей с ограниченными возможностями здоровья
Фото: ТС «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятерочка» и известный бренд по уходу за кожей запустили социальную акцию «Забота, которую чувствуешь». В рамках акции на полках магазинов торговой сети появились товары, выпущенные для слепых людей с использованием шрифта Брайля на упаковке. Проект является частью направления комплексной программы торговой сети «Забота о сообществе», которая призвана сделать повседневную среду удобной для всех гостей, в том числе людей с ограниченными возможностями здоровья.

С 1 ноября 2022 года в магазинах торговой сети появились товары для слепых с тактильным шрифтом Брайля на упаковке, который позволяет людям с ограничениями по зрению найти их на ощупь легко и комфортно. В партнерстве с Фондом поддержки людей с ограничениями по слуху и зрению «Со-единение» торговая сеть поможет собрать средства для покупки специальной аппаратуры людям с ограничениями слуха и зрения. Так, в рамках проводимой акции до 30 ноября включительно один рубль с продажи любого продукта с тактильным шрифтом в магазинах торговой сети будет перечисляться подопечным фонда. Собранные средства пойдут на приобретение устройств реабилитации: слуховые аппараты, электронные и ручные лупы, электронные видеоувеличители, говорящие тонометры и смартфоны.

— Мы заботимся о наших гостях и стараемся сделать магазины торговой сети одинаково удобными для всех, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Мы благодарны нашим партнерам, которые также поддерживают подобные инициативы. Очень надеемся, что их будет больше, и так, понемногу, мы будем качественно улучшать жизнь многих людей. Это не первый проект, который мы реализуем в направлении инклюзии. Например, ранее в этом году мы оснастили 26 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новороссийске, Нижнем Новгороде, Ярославле и Курске системой «Говорящий город», которая помогает людям с ограничениями по зрению. Мы стремимся к тому, чтобы все люди имели равные возможности, а социальная среда становилась для них более доступной и дружелюбной, это одно из направлений нашей большой программы заботы о сообществе, — рассказал директор по стратегическому развитию и аналитической поддержке бизнеса торговой сети Александр Идиатуллин.

Наименования товаров, написанные шрифтом Брайля, позволяют слепоглухим людям стать более самостоятельными, считает директор по фандрайзингу Фонда «Со-единение» Юлия Шляндина.

— В приоритете нашего фонда — системный подход, — отметила Юлия Шляндина. — Такой подход предусматривает учет индивидуальных потребностей наших подопечных, которые в последнее время сталкиваются с ростом цен на технические средства реабилитации и ещё больше нуждаются в нашей помощи. Искренняя признательность партнерам благотворительной акции за поддержку и нанесение шрифта Брайля на продукты по уходу за кожей. Это ещё одна возможность для наших подопечных быть самостоятельными в ежедневном уходе. Под попечительством Фонда сегодня числится более 4500 людей с ограничениями по слуху и зрению. Им всем необходима помощь для продолжения нормальной комфортной жизни, в том числе и в повседневных ее проявлениях. Это хорошо понимают в торговой сети.

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