Фото: Пресс-служба Совфеда

Вооруженные силы Украины пытались взорвать газопровод в Новоайдаре. Об этом 9 ноября сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

По словам представителя Вооруженных сил ЛНР, на инженерных сооружениях было обнаружено самодельное взрывное устройство.

— Вооруженные формирования Украины не прекращают заниматься терроризмом. В населенном пункте Новоайдар они минируют газопровод, — заявил Марочко.

По его словам, в дежурную часть МВД поступило сообщение, что на улице Пролетарской обнаружен неизвестный пакет.

— Когда его обследовали, там было обнаружено самодельное взрывное устройство. Оно было обезврежено, — добавил Андрей Марочко. — Украинские силовики рассчитывали взорвать газопровод, чтобы лишить жителей газа, в то время когда на улице начались минусовые температуры.

Он также сказал, что ВСУ практически полностью перешли на вооружение натовского образца.

Кроме того, представитель российских спецслужб сообщил о предотвращенном теракте в Бердянске.

— Оперативники задержали и допросили националистов, планировавших уничтожить трансформаторную подстанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть Бердянска и местные больницы, — заявил представитель спецслужб.

Он уточнил, что были задержаны двое участников формирований «Азов» и «Правый сектор» (запрещенные в России организации. — «ВМ»).

— Главное управление разведки минобороны Украины поставило им задачу взорвать трансформаторную подстанцию, и за успешное выполнение задания им обещали выплатить большие деньги, — сказал он.

Тем временем около 80 тысяч человек были эвакуированы из Херсонской области с 18 октября в другие регионы. Вынужденные переселенцы могут рассчитывать на финансовую и жилищную помощь, которая оказывается российскими властями.

Например, беженцы, прибывшие в Невинномысск Ставропольского края, смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Помимо этого им выдадут жилищные сертификаты на приобретение новой недвижимости.

В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные силы двинутся по нескольким направлениям, очистив зону аэропорта Донецка.

— Позиции противника, где накануне легендарное подразделение «Спарта» подняло флаг, — это так называемые большой и малый муравейники, где противник имел очень серьезные укрепления. Это были внешние территории аэропорта плюс часть взлетно-посадочной полосы. Это дает нашим подразделениям возможность продвигаться в нескольких направлениях, в том числе Опытного, Водяного, — рассказал Денис Пушилин.

Также он отметил, что союзные силы ведут тяжелые бои возле населенного пункта Павловка Марьинского района ДНР.

— Продолжается операция в направлении Угледара. Без занятия Павловки, без полного освобождения данного населенного пункта крайне затруднительно будет продвижение и освобождение Угледара, что тоже является важным в плане того, чтобы отодвинуть противника от Донецка, в частности, — сообщил Пушилин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:

— Мы никогда от переговоров с Украиной не отказывались. Мы готовы их вести, но с учетом реалий, которые складываются на исходный момент. Москва готова к переговорам с Киевом.

Вместо того чтобы использовать его влияние на киевский режим, Германия продолжает поставки оружия Киеву, поощряя его к продолжению боевых действий. Киевскому режиму переговоры не нужны, их цель деструктивна.