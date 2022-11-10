Каждый гражданин мечтал увидеть метро

Фото: Главархив Москвы

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерняя Москва» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

В четверг, 14 ноября 1935 года, «Вечерняя Москва» рассказала своим читателям об итогах первого полугодия работы столичного метрополитена.

«Все, кто приезжает в Москву, считают своей обязанностью увидеть это прекрасное сооружение. За последние дни здесь были иностранные рабочие делегации, приехавшие на октябрьские торжества в Москву. Мастера высокой производительности во главе с товарищем Стахановым. Все они с восторгом отзываются о метро», — писала газета.

По-прежнему главным куратором метрополитена оставался нарком Лазарь Каганович. Под его всевидящим и недреманным оком метро продолжало развиваться. Пребывание пассажиров в подземке должны были сделать максимально комфортным.

«Для лучшего обслуживания метро будут установлены автоматические билетные кассы, все станции будут оборудованы скамьями, к разработке эскизов которых привлекаются художники», — инициатива новшеств исходила лично от Кагановича. Увы, автоматические кассы, как и многое из запланированного, до войны так и не появились в метро. Их время придет много позже. Автоматические системы начали внедрять в 1980-е годы.

Говорилось и о продолжении строительства.

«К 1 января на конечных станциях «Сокольники» и «Парк культуры» должны быть сданы в эксплуатацию четырехпутные тупики. Они дадут возможность сократить интервалы между поездами до полутора минут и меньше», — писала газета.

Нужно отметить, что после запуска метрополитена в мае 1935 года поток материалов о нем в газете резко сокращается.

О важных событиях по-прежнему рассказывает «Вечерняя Москва», но восторги от завершения строительства и запуска естественным образ ом сменяются трудовыми буднями, где прибытие поезда на станцию уже воспринимается не как событие, а как само собой разумеющееся.

Даже для полугодового подведения итогов работы было выделено совсем немного места в газете — как для рядовой заметки.

Чем больше времени проходило с момента запуска метрополитена, тем чаще внимание уделялось только очень масштабным событиям: началу строительства новых станций подземки или их сдаче, проектированию новых линий, круглым юбилейным датам. Так «Вечерняя Москва» фиксировала превращение метрополитена из экзотики и невиданного аттракциона в атрибут привычной городской жизни столицы.

ЦИФРА

200 тысяч пассажиров ежедневно перевозил столичный метрополитен в первые полгода работы.

КСТАТИ

Станция метрополитена «Библиотека имени Ленина» сохраняет свое первоначальное название, несмотря на то что сама библиотека еще в 1992 году сменила название на «Российская государственная библиотека». За свою историю станция никогда не меняла названия.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Переход между станциями «Библиотека имени Ленина» и «Александровский сад» — самый первый переход Московского метрополитена. Он был открыт для пассажиров в 1938 году и действует до сих пор.